Cercado de mistério, Sport deve ir com novidades para jogo contra Flamengo

A derrota para o Avaí já é página virada para o Sport. Com apenas dois treinos após o resultado negativo na última rodada, o Leão já fechou a preparação para encarar o Flamengo, nessa quarta-feira (7), na Ilha do Retiro. Em treinamento fechado realizado na tarde desta terça-feira (6), Vanderlei Luxemburgo deixa em aberto quem vai a campo, mas com o time ganhando reforços.

Os laterais-direitos Samuel Xavier e Raul Prata se juntaram ao elenco após recuperação de lesão, ficando aptos para jogar. Samuel, inclusive, deve voltar à titularidade na vaga antes ocupada de Fabrício, enquanto Raul entra como opção para o decorrer da partida. Ronaldo Alves, que teve chance contra os catarinenses, deverá ser mantido junto a Durval.

Na lateral-esquerda, uma novidade é certa. Recém-contratado e com o nome publicado no BID, o volante Patrick está cotado para ganhar um espaço. Jogando também na função, o novo cabeça de área leonino é o mais cotado para substituir Evandro, que não agradou ao comandante no fim de semana. Sander, outro reforço para a lateral, não atua desde abril e está sem o ritmo ideal.

Recém-contratados, Sander e Patrick estão regularizados e aptos para estrear (Foto: Williams Aguiar/Sport)

No meio-campo, os rubro-negros também vão modificados, sendo um "novato" por opção e outro por ausência. Thallyson entrou nos últimos dois confrontos e chamou a atenção, fazendo com que Fabrício virasse reserva. Já a baixa de Diego Souza, convocado à Seleção Brasileira para amistosos com Argentina e Austrália, promove a entrada de Everton Felipe na armação.

Thallyson, por sua vez, faz com que Rogério perca um lugar entre os 11 e mantenha Osvaldo ao lado de André no setor ofensivo da equipe. Há a possibilidade de Thomás estrear como titular pelos pernambucanos, com Anselmo formando a cabeça de área com Rithely: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Patrick; Anselmo, Thallyson (Thomás), Rithely e Everton Felipe; André e Osvaldo.