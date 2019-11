A caminho do São Paulo, Maicosuel se despede do Atlético: "Entrei funcionário e saí torcedor"

O meia-atacante Maicosuel acertou sua saída do Atlético-MG com destino ao São Paulo. O jogador se transfere para o tricolor paulista pelo valor de € 1 milhão (cerca de R$ 3,6 milhões). O contrato com o time do Morumbi terá a duração de três anos.

Maicosuel chegou ao Galo em 2014, deixou o clube no meio do ano seguinte, quando foi jogar nos Emirados Árabes Unidos, pela equipe do Sharjah FC, mas retornou ao time atleticano em julho de 2016. Somando as duas passagens, o jogador contabilizou 86 partidas com a camisa alvinegra.

Pelo Galo, o meia-atacante conquistou a Copa do Brasil e a Recopa Sulamericana no ano de 2014, além dos títulos mineiros de 2015 e 2017. Próximo de completar 31 anos, Maicosuel fará do São Paulo o nono clube de sua carreira.

Como despedida da torcida atleticana, o jogador postou um texto de agradecimento em suas redes sociais em que se declara mais um torcedor após sua passagem pelo clube.

Confira o texto na íntegra:

"Encerrando hoje um ciclo importante da minha carreira e escrevendo para registrar o meu agradecimento ao Clube Atlético Mineiro por esses dois anos que passei aqui. Foram quatro títulos, muitas alegrias, histórias para contar, mas agora chegou a hora de partir para uma nova etapa. Sei que no futebol, como na vida, é difícil agradar a todos, mas fico feliz por saber que existem pessoas que reconhecem o esforço e vontade que sempre tive de ajudar o clube em todas as vezes que estive em campo. A vocês que lembrarão com carinho da minha passagem pelo clube, meu muito obrigado especial. Ficarei sempre na torcida pelos amigos que deixo aqui, do porteiro ao presidente. Como sempre me disseram, entrei funcionário e saí torcedor do Galo. Espero contar com o carinho de vocês também, onde quer que eu esteja. Obrigado por tudo, de coração!"