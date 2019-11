Resultado Coritiba x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (1-0)

Ficamos por aqui com mais essa transmissão. Obrigado pela companhia, torcedor. Fique conosco, pois a noite de quarta-feira é de futebol na VAVEL Brasil!

Com o resultado, o Coritiba assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. Já o Palmeiras cai uma posição com a vitória do Atlético-MG, diante do Avaí. O Verdão agora é o 14º colocado, com cinco pontos.

50' Fim de jogo no Couto Pereira! Coritiba bate Palmeiras com gol de Matheus Galdezani e assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro!

48' Torcida do Coritiba canta alto no Couto Pereira!

46' WILSON!!! Hyoran recebe na área, gira e arremata. Goleiro do Coritiba pula no canto e espalma para salvar.

45' Teremos mais cinco minutos de acréscimo!

43' QUE ISSO, PRASS? Goleiro do Palmeiras quase entrega a bola nos pés de Kleber dentro da área. Camisa 1 do Verdão se joga para se redimir no lance.

42' Coritiba faz de tudo para prender a bola no ataque nesta reta final de partida.

41' Dodô tenta passar por Juninho e recebe a falta pela direita!

39' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA!

Sai: Rildo; Entra: Walisson Maia

38' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS!

Sai: Mayke; Entra: Róger Guedes

37' FERNANDO PRASS! Coritiba cobra falta fechada pela esquerda e goleiro do Palmeiras espalma!

36' Rildo recebe atendimento médico no gramado após o lance.

35' Antônio Carlos recebe cartão amarelo após carrinho duro em Rildo. Ficou barato para o zagueiro do Palmeiras...

34' PERDEU!!!! Tiago Real descola excelente cruzamento para Iago que, com o gol aberto, manda para fora. Atacante chegou pela direita e encontrou Fernando Prass já batido no lance. Que chance perde o Coxa.

33' Palmeiras tenta encontrar espaços na defesa do Coritiba!

32' William cruza pela direita, Keno cai na área, pede a marcação do pênalti, mas a arbitragem manda seguir o lance.

31' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA!

Sai: Henrique Almeida; Entra: Iago Dias

30' Tiago Real cruza pela direita e Rildo não consegue alcançar a bola na área.

28' Mayke invadia a área pela direita, mas William Matheus chega rasgando e manda a bola pela linha de fundo!

26' Raphael Veiga cabeceia pela linha de fundo, após cobrança de falta do Palmeiras. É tiro de meta para o goleiro Wilson!

25' Tiago Real fica no chão após se chocar com Juninho. Meio-campo é atendido no gramado.

24' Michel Bastos recebe livre na esquerda, mas perde o domínio da bola. Henrique Almeida é quem fica com a redonda.

22' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA!

Sai: Matheus Galdezani; Entra: Jonas

21' Arbitragem flagra impedimento no ataque do Coritiba!

20' Coritiba vai se aproximando da área do Palmeiras. Duas faltas seguidas cometidas pelo Verdão.

19' Cobrança de escanteio do Palmeiras termina na cabeçada de Felipe Melo pela linha de fundo.

18' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS!

Sai: Egídio; Entra: Hyoran

15' SEGUE O JOGO! Henrique Almeida cai na área em dividida com Fernando Prass, pede pênalti, mas arbitragem nada marca.

14' QUE ISSO, EGÍDIO? Lateral-esquerdo do Palmeiras coloca muita força na bola na hora do cruzamento, e a redonda sai pela linha de fundo.

14' Ataque do Coritiba rouba bola no campo de defesa do Palmeiras, mas Henrique Almeida é flagrado em impedimento.

13' Lançamento para Raphael Veiga termina nas mãos do goleiro Wilson.

10' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS!

Sai: Thiago Santos; Entra: Raphael Veiga

09' Felipe Melo comete falta em Kleber e recebe o cartão amarelo.

08' Cuca manda chamar Raphael Veiga!

05' GOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! É DE MATHEUS GALDEZANI! Lançamento longo de Márcio para o meio-campo do Coxa, que fica cara a cara com Fernando Prass e só dá um tapa na bola para encobrir o camisa 1. A bola morreu no fundo das redes!

04' O meio-campo do Coritiba, com este cartão amarelo, está suspenso para o duelo contra o Botafogo, no fim de semana.

04' Galdezani recebe cartão amarelo após cometer falta por baixo em Felipe Melo.

03' Palmeiras troca passes no campo de defesa. Verdão começou pressionado nesta segunda etapa.

01' Coritiba tenta primeira investida pela direita, mas Mayke leva a melhor e faz o desarme.

00' Vamos para a etapa complementar de Coritiba x Palmeiras! Não teremos alterações, por enquanto.

Equipes retornam para o gramado! Já já começa o segundo tempo!

O Palmeiras começou melhor a partida, apostando nos ataques pelo lado esquerdo, sobretudo, com Keno, Egídio e Michel Bastos que, posteriormente, inverteu posição com Tchê Tchê. Coritiba conseguiu equilibrar a partida após manter a bola nos pés e cresceu na reta final da primeira etapa, dando trabalho ao goleiro Fernando Prass.

William Matheus, lateral-esquerdo do Coritiba, tomou cartão amarelo na saída do gramado por reclamação.

47' Fim de primeiro tempo! Coritiba e Palmeiras ficam no empate sem gols nos primeiros 45 minutos.

46' Palmeiras tenta um último ataque pela esquerda: Egídio chegou à linha de fundo e cruzou nas mãos do goleiro Wilson.

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo.

43' Thiago Santos comete falta em Kleber e recebe cartão amarelo. É o primeiro do Palmeiras na partida.

42' Palmeiras atrasa jogo e troca passes no campo de defesa.

40' Zagueiro Márcio recebe cartão amarelo após carrinho aplicado pelo jogador.

38' Coritiba chega mais uma vez com Kleber e, novamente, Prass faz a defesa. Coxa cresce no jogo neste momento!

38' DE NOVO PRASS! Cobrança de escanteio do Coxa termina com Kleber na pequena área, mas goleiro do Palmeiras sai de soco para afastar o perigo.

36' FERNANDO PRASS!!! Tiago Real cobra colocado e goleiro do Palmeiras voa para espalmar. Camisa 1 do Verdão se chocou com a trave e recebe atendimento médico.

35' Juninho derruba Galdezani na entrada da área e é falta para o Coritiba!

32' Coxa cobra escanteio pela direita, mas defesa do Palmeiras desvia pela linha de fundo. É mais um tiro de canto!

32' WILSON!!! Michel Bastos manda a bomba de fora da área e o goleiro do Coxa faz brilhante defesa. Bola tinha endereço certo!

30' KENO! Mayke passa bola para o atacante, que invade a área e arremata em cima de Márcio. Escanteio para o Palmeiras!

29' Michel Bastos cobra falta da esquerda, mas Alan Santos cabeceia e afasta o perigo!

28' Tiago Real cruza da direita e Fernando Prass fica com a bola. Kléber já esperava a redonda na área.

26' Palmeiras chega na velocidade na esquerda com Keno, mas atacante força o passe e a bola sai pela linha de fundo.

25' Matheus Galdezani fica no chão após entrada de William. Arbitragem marca apenas a infração, sem cartão.

23' Temos 23 passes errados na partida até o momento. Desse número, 15 são do Coritiba, enquanto o Palmeiras errou o fundamento oito vezes.

22' Rildo tenta avançar, mas Mayke impede. É arremesso lateral para o Palmeiras!

20' Árbitro chama a atenção do técnico Pachequinho.

19' Thiago Santos impede avanço de William Matheus pela esquerda. Torcida pede cartão, mas arbitragem fica apenas na marcação da infração.

18' Primeiro cartão amarelo do jogo sai para Rildo. O atacante do Coritiba acertou Mayke em um pisão.

17' Kleber Lúcio Gil flagra Henrique Almeida voltando da posição de impedimento.

15' Coritiba chega muito bem com William Matheus pela esquerda, que acha Henrique Almeida dentro da área. Atacante, no entanto, não consegue dominar a bola.

13' Márcio erra passe no meio-campo, Egídio aproveita, avança, mas na tentativa de encontrar Keno, Alan Santos aparece e intercepta o lance.

12' Tentativa de lançamento para William Matheus termina em arremesso lateral em favor ao Palmeiras!

11' Tchê Tchê tentava o ataque pela esquerda, mas perde o domínio da bola, que sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Coritiba.

10' Impedimento de Kleber assinalado pelo xará assistente, Kleber Lúcio Gil!

09' Palmeiras vai encontrando espaços pela esquerda nesses primeiros minutos de partida. Keno vai se destacando pela velocidade.

08' Tiago Real cobra escanteio e a bola passa por toda a área.

08' Torcedor do Coxa se levanta. É o primeiro escanteio para a equipe na partida.

06' UUUUUHHHH! Keno chega pela esquerda, recua para Michel Bastos que, livre, manda uma bomba de fora da área.

06' Impedimento assinalado no ataque de Michel Bastos, após lançamento de Fernando Prass!

05' Michel Bastos chega pela esquerda, cruza, e William Matheus tira de cabeça. É mais um escanteio para o Palmeiras!

04' Michel Bastos cobra escanteio fechado e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Coxa!

03' WILSON! Bola sobra limpa para Felipe Melo que, em condição legal, finaliza na entrada da área e o goleiro do Coxa espalma para escanteio.

03' Keno descola primeiro escanteio para o Palmeiras!

02' Palmeiras chega pela primeira vez com Keno, que cruza da esquerda. Finalização de Michel Bastos é travada pela defesa do Coxa.

01' Agora foi a vez de Henrique Almeida ficar em posição de impedimento.

00' Kléber é flagrado em impedimento nos primeiros minutos de jogo.

00' Rola a bola no Couto Pereira! Vamos para os primeiros 45 minutos de Coritiba x Palmeiras!

Coritiba escalado!! Wilson; Dodô, Marcio, Werley e William Matheus; Matheus Galdezani, Alan Santos e Tiago Real; Rildo, Kleber e Henrique Almeida

Palmeiras escalado!! Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos, Juninho, Egídio; Thiago Santos, Felipe Melo, Tchê Tchê; Michel Bastos, Keno, Willian.

O Palmeiras está na 13º colocação com 4 pontos tendo conquistado 1 vitórias, 1 empates e 2 derrotas

O Coritiba esta em 5º lugar tendo somado 9 pontos com 3 vitórias 0 empates e 1 derrota.

Na última rodada o Coritiba fez o clássico contra o Atlético-PR e saiu com a vitória por 1 a 0 .

Já o Verdão empatou com o Atlético-MG na última rodada por 0 a 0 no Allianz Parque

O Palmeiras poupou alguns jogadores para a partida: Edu Dracena, Jean, Guerra. Dudu machucado, Borja e Mina convocados pelas suas seleções são desfalques

Na próxima rodada o Palmeiras recebe o Fluminense no sábado às 16h no Allianz Parque

O zagueiro Juninho foi recentemente contratado pelo Palmeiras deve ser titular e jogar contra seu ex clube, o Coritiba. Pelo lado do Coxa o Alecsandro foi contratado nesta temporada após a liberação do Palmeiras

O estádio Couto Pereira será o palco da partida entre Coritiba x Palmeiras ao vivo.