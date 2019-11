Santos vence o Botafogo no Campeonato Brasileiro (1-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Santos vence o Botafogo no Pacaembu por 1 a 0, com gol de Victor Ferraz aos 50 minutos do segundo tempo.

52 min: Fim de jogo!

51 min: Yuri e Carli recebem cartão amarelo

50 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Victor Ferraz cobra falta com categoria, a bola bate na trave e entra.

49 min: Teremos mais um minuto de acréscimo

48 min: Arnaldo recebe cartão amarelo por falta em Kayke

47 min: No Botafogo sai Rodrigo Lindoso para entrada de Dudu Cearense

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

40 min: Vladimir Hernández serve Kayka, mas o bandeira anota o impedimento do atacante

34 min: No Botafogo sai Pimpão para entrada de Pachu

30 min: Victor Ferraz cruza, a zaga corta mal e Thiago Maia emenda de primeira longe do gol

28 min: No Santos entra Vladimir Hernández na vaga de Vitor Bueno

24 min: Jean Mota cobra escanteio e Rodrigão cabeceia por cima do gol de Helton Leite

19 min: Gilson cobra falta na área, mas Vanderlei sai e fica com a bola

11 min: No Santos sai Vecchio para entrada de Rodrigão

10 min: Jogo da uma esfriada nessa segunda etapa

6 min: João Paulo cobra escanteio e Igor Rabello cabeceia para fora

0 min: No Santos sai Matheus Ribeiro para entrada de Jean Mota

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

40 min: Vitor Bueno comete falta em Pimpão e recebe cartão amarelo

38 min: Thiago Maia arrisca de longe e a bola passa perto do gol de Helton Leite

35 min: Matheus Ribeiro toca para Vitor Bueno que tenta o passe mas acaba errando

28 min: UUUUH! João Paulo cobra falta com categoria para ótima defesa de Vanderlei

27 min: Cartão amarelo para Thiago Maia

24 min: Vecchio cobra escanteio e Helton afasta o perigo, o próprio pega a bola e bate e novamente Helton salva

20 min: Lucas Veríssimo pisa no pé de Pimpão e recebe cartão amarelo

16 min: Vecchio cobra falta para a área, mas ela a bola passa por todos e sai

14 min: UUUUH! Pimpão rouba a bola e aparece na cara de Vanderlei, vê Roger livre e tenta acionar o atacante, mas toca errado e Thiago Maia fica com a bola

10 min: Victor Ferraz toca para Vitor Bueno que cruza direto nas mãos de Helton Leite

3 min: UUUH! Matheus cruza na área, Vitor Bueno ajeita para Thiago Maia que bate de primeira e já da trabalho para Helton Leite

0 min: Começa o jogo!

Já o Santos está escalado com: Vanderlei, Ferraz, Veríssimo, Braz, M. Ribeiro; Maia, Renato, Vecchio, Bueno; Arthur Gomes e Kayke.

O Botafogo vem a campo com: Helton; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson; Lindoso, Matheus Fernandes, Fernandes, João Paulo; Pimpão e Roger.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Santos x Botafogo ao vivo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

No entanto, ele não viaja nesta terça-feira com o grupo para São Paulo, e Helton Leite será o titular no gol Alvinegro.

Com problema na coxa, Guilherme segue fora, assim como o goleiro Jefferson, apesar da expectativa pelo retorno do ídolo diante do Santos. Após o jogo contra o Flamengo, Jair Ventura deixou aberta a possibilidade de relacionar o goleiro, uma vez que Gatito Fernández está com a seleção paraguaia.

O papo durou cerca de cinco minutos e teve como foco o agradecimento pelo empenho do time e o incentivo, moral e financeiro. O presidente também acertou o pagamento do bicho dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

No último treino da equipe antes da viagem, na manhã desta terça-feira (06), no campo anexo do Estádio Nilton Santos. O presidente Carlos Eduardo Pereira entrou no gramado e se reuniu com todo elenco e comissão técnica.

A equipe do Botafogo embarcou na tarde desta terça-feira (06) para São Paulo com alguns desfalques, mas também com novidade na relação: o meia Montillo, recuperado de lesão na coxa e uma inflamação na panturrilha da perna direita, foi relacionado pelo treinador Jair Ventura e pode voltar a jogar depois de dois meses parado. Porém, o meia deve começar no banco nesta quarta (07), às 21h (de Brasília), contra o Santos no Pacaembu, devido ao longo tempo de inatividade, e a falta de ritmo de jogo.

Elano irá utilizar o lateral Matheus Ribeiro no lugar do Zeca, o meia Vecchio no lugar do Lucas Lima, Arthur Gomes e Kayke, no lugar de Bruno Henrique e Ricardo Oliveira, respectivamente.

O Santos terá dois desfalques da sua última equipe titular, são eles Ricardo Oliveira (dores no tornozelo esquerdo), e Bruno Henrique (suspenso). A equipe também tem no departamento médico os atletas Zeca (lesão na panturrilha), Lucas Lima (lesão na coxa direita), Gustavo Henrique, (ruptura de ligamentos do joelho esquerdo) e Luiz Felipe (ruptura de ligamentos do joelho direito).

O técnico Dorival Júnior foi demitido do Santos após a derrota para o Corinthians por 2 a 0. O Peixe será treinado pelo treinador interino Elano na partida desta quarta-feira (07), Levir Culpi que assumirá o comando do Peixe irá assistirá o jogo, no Pacaembu.

Já o Botafogo, vem de uma boa sequência. A equipe treinada por Jair Ventura não perde há três jogos. A equipe carioca vem de um empate no clássico contra o Flamengo. O Fogo está atualmente na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, uma vitória colocará ele no G-6 para a Libertadores.

Isso resultou na demissão do técnico Dorival Júnior, no último domingo (04). Nesta terça-feira, o Santos oficializou a contratação de Levir Culpi para o substituir Dorival, mas será o técnico interino Elano que comandará o Peixe na partida.

O Santos vem de uma derrota no clássico, contra o Corinthians, no Itaquerão. A equipe paulista ocupa a décima sexta colocação na tabela, em quatro jogos no campeonato, o Peixe foi derrotado em três partidas.

As duas equipes entram em campo com objetivos diferentes: O Santos busca afastar a má fase, no Campeonato Brasileiro, a equipe paulista jogou quatros jogos e venceu apenas um, e isso resultou na demissão do técnico Dorival Júnior. O Botafogo vai à São Paulo em busca da vitória, para entrar no G-6.

Nesta quarta-feira (07), Santos x Botafogo ao vivo se enfrentam em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá no estádio Pacaembu, em São Paulo, às 21h00.