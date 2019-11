Resultado Sport x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

23:45 Obrigado a você que acompanhou conosco a vitória do Sport sobre o Flamengo, em partida realizada na Ilha do Retiro. Siga o nosso perfil no Twitter e curta a nossa página no Facebook para seguir bem informado

23:42 As equipes voltam a campo nesse fim de semana pela 6ª rodada. Os pernambucanos vão ao Rio de Janeiro encarar o Vasco no sábado (10), às 19h, enquanto os cariocas visitarão o Avaí na Ressacada no domingo (11), às 16h, em Florianópolis

23:40 Com a vitória conquistada, os donos da casa chegam agora aos sete pontos e pulam à 9ª posição, enquanto que os flamenguistas ficam na 14ª colocação com seis pontos ganhos

95' Fim de jogo na Ilha do Retiro para Sport 2x0 Flamengo! Com atuação segura do início ao fim, Leão leva a melhor e se distancia do Z-4 na primeira vitória de Luxemburgo

94' Mais um minuto de acréscimo na Ilha do Retiro

93' Último minuto e o Fla segue na pressão tentando o gol de honra

91' MAGRÃO DE NOVO! Pará cobra escanteio e Juan cabeceia para novo milagre do camisa 1. Vinícius Júnior tenta aproveitar o rebote, porém para no arqueiro

90' UHHHHHHHHHHHH! Renê cruza, Damião raspa e Vinícius Júnior tenta completar, mas Magrão faz um milagre

90' Quatro minutos de acréscimo

89' MAGRÃO! Mancuello chuta de longe e Magrão faz brilhante defesa

87' Torcedores já começam a cantar o "Olé" e provocar os adversários

85' Torcida mandante explode na Ilha e canta alto comemorando a vitória parcial

84' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! THOMÁS! Thomás tabela com Rithely e solta a bomba. A bola desvia em Willian Arão e engana Muralha. Sport 2x0 Flamengo

83' Na Ilha do Retiro, público de 12.617, com renda de R$ 324.976,00

82' UHHHHHHHHH! Fabrício cobra escanteio curto e Rithely cabeceia com perigo

80' Substituição no Sport! SAI Thallyson, ENTRA Fabrício

79' Thallyson sente cãibra e vem Fabrício em seu lugar. Será a última nos pernambucanos

78' Flamengo se atira todo ao ataque, enquanto o Sport é cauteloso e se segura bem na defesa

76' Relógio passa das meia hora de bola rolando e segue bem agitada

74' Substituição no Flamengo! SAI Márcio Araújo, ENTRA Mancuello

72' Cartão amarelo para Thallyson! Volante do Sport é punido por se envolver na confusão com Réver

71' Cartão amarelo para Réver! Zagueiro do Flamengo é punido por se envolver na confusão

70' André e Réver se desentendem em campo, e o zagueiro flamenguista ficando mais nervoso

69' Substituição no Sport! SAI Samuel Xavier, ENTRA Raul Prata

69' Substituição no Flamengo! SAI Diego, ENTRA Felipe Vizeu

68' Samuel Xavier sentiu! Vai entrar Raul Prata na lateral-direita

66' Felipe Vizeu conversa com Zé Ricardo. Deve entrar na vaga de Damião

64' Sem criatividade, a equipe visitante busca a ligação direta para tentar furar o bloqueio, mas a boa postura defesa dos mandantes deixa o duelo truncado

62' Resultado parcial faz os pernambucanos terem mais tranquilidade em campo e buscarem jogar em função do erro dos flamenguistas, que vão à zona ofensiva a todo custo agora

60' Mesmo em desvantagem no marcador, o Fla tem mais posse de bola e tenta chegar ao empate

58' Torcida leonina se inflama na Ilha com a vantagem no placar

56' Substituição no Flamengo! SAI Ederson, ENTRA Vinícius Araújo

55' GOOOOOOOLAAAAAAÇOOO DO SPORT! OSVALDO! Após novo erro de Alex Muralha, Osvaldo manda uma bomba e acerta o ângulo. Sport 1x0 Flamengo

54' Substituição no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Thomás

53' Lá vem Thomás! Vai ser a primeira mexida no Sport

52' Alex Muralha domina e pega com a mão, caracterizando recuo. É tiro livre indireto para o Leão!

50' Partida é movimentada e com os times indo para cima, mas sem levar perigo até o momento

48' Ederson serve Pará, que toca para Damião. O atacante domina e chuta em cima de Durval

47' Jogo volta truncado e com poucos lances ofensivos dos dois lados

45' Bola rolando para o segundo tempo na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Flamengo!

22:48 Times de volta para a etapa final! Leão e Fla retornam sem mexidas

22:46 Já já os times devem voltar a campo! Sigam os detalhes conosco

45+1' Fim de primeiro tempo na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Flamengo! Em um jogo movimentado, os times até tentaram, mas não saíram do zero

45' Um minuto de acréscimo

44' No contra-ataque, o Urubu mostrou mais qualidade, mas não concluiu com sucesso

42' Leão chega incisivo ao ataque e tenta pressionar na reta final

40' Duelo vai chegando aos últimos minutos da primeira etapa e bastante movimentada

38' MAGRÃO! Leandro Damião faz boa jogada com Renê e bate forte para defesa do goleiro

36' Leão segue mal no meio-campo e vai cedendo espaços ao Fla

34' Luxemburgo aproveita paralisação para mudar posicionamento e dar orientações a Osvaldo e Everton Felipe

33' Gol anulado do Flamengo! Diego, em impedimento, completa cabeceio de Damião e a arbitragem impugna o lance corretamente

31' Thallyson recebe após boa troca de passes entre Osvaldo e André, no entanto desvia na marcação e sai pela linha de fundo sem assustar

29' Partida agora volta a ficar equilibrada, entretanto com os mandantes tendo maior volume

27' Osvaldo arma um contra-ataque em velocidade após a saída errada de Diego, porém Pará consegue afastar o perigo

25' UHHHHHHHHH! Damião faz o pivô para Arão e Patrick corta a bola

23' Fla tenta se reencontrar em campo, mas é bloqueado pela defesa dos anfitriões

21' Donos da casa crescem após bom lance e agora vão ao ataque com o apoio da torcida

19' UHHHHHHHHHHH! Thallyson toca na pequena área após boa jogada de Osvaldo e Rithely chuta, mas Alex Muralha faz a defesa

18' Com dificuldades, o Leão aposta na ligação direta para tentar passar pela defesa adversária

16' Cartão amarelo para Ronaldo Alves! Zagueiro do Sport é punido por reclamação

14' Volante Patrick, jogando de maneira improvisada na lateral-esquerda, sente o peso da estreia

12' Mengo começa pressionando e é amplamente superior em campo nas jogadas, entretanto não é eficaz na conclusão

10' Willian Arão recebe bom passe e serve Damião, que fura e a bola fica com Diego. O meia, no entanto, manda para fora e perde boa chance

9' Partida é bem truncada e com poucos lances no ataque, porém com os times buscando alternativas para assustar

7' Sport sente no início e não consegue sair com qualidade da defesa para o ataque, enquanto o Fla troca mais passes e vai indo ao setor ofensivo

5' Zagueiro do Flamengo não sente muitas dores e já está de volta, assim como André, com quem se chocou

4' Réver sente a pior em dividida e fica caído em campo. Rafael Vaz vai ao aquecimento

3' Cartão amarelo para Juan! Zagueiro do Flamengo é punido por falta em Thallyson

2' Jogo começa equilibrado e sem muita criatividade dos dois lados

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Flamengo! Saída de bola é dos cariocas

21:44 Trio de arbitragem é todo gaúcho! Apita Anderson Daronco, com os auxiliares Rafael da Silva Alves e Élio Nepomuceno de Andrade Júnior

21:43 Rádio Ilha puxa o tradicional "Cazá, Cazá"

21:42 Revelado no Sport e hoje no Flamengo, o lateral-esquerdo Renê foi xingado durante o hino

21:40 Times perfilados para a execução do hino nacional

21:38 TIMES NO GRAMADO! Sport de rubro-negro e Flamengo de branco

21:36 Torcedores da equipe pernambucana agora estão mais presentes à arquibancada da Ilha. Público gira em torno de 11 mil, com base no que é visto agora

21:34 Atletas flamenguistas de volta ao vestiário. Já já os times entram em campo

21:31 Falta muito pouco para a bola rolar! Traremos todos os detalhes da partida

21:28 Leoninos entrarão em campo pressionados para vencer, já que uma derrota os deixa na zona de rebaixamento

21:25 Técnico do rubro-negro carioca completou um ano à frente do clube no mês de maio e acumula total de 40 vitórias, 20 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de aproximadamente 66%

Com demissão de Marcelo Cabo, Zé Ricardo passa a ser o técnico mais longevo da Série A

21:19 Goleiros Magrão e Agenor estão no gramado para a única atividade antes do apito inicial

21:16 Torcida do Urubu chega em maior número nesse momento e já vai lotando seu setor na arquibancada

21:13 Já os atletas do Leão vão fazer o aquecimento do vestiário, subindo a campo apenas quando a bola rolar

21:10 Jogadores do Flamengo sobem para aquecer sob vaias da torcida do Sport

Convocado para disputar Copa das Confederações, lateral do Sport Mena é detido no Chile

21:04 Há exatamente oito anos, os times se enfrentaram na Ilha do Retiro também pela 5ª rodada. Na oportunidade, o Flamengo abriu 2 a 0 em dez minutos, mas o Sport conseguiu a virada em sete minutos, com três gols marcados pelo atacante Weldon; Durval fez o outro do Leão, já Emerson Sheik marcou pelo Urubu

21:01 Fazendo referência ao título do Brasileiro de 1987, que o Flamengo questiona a conquista, o Sport expõe a Taça das Bolinhas na sede para os torcedores

20:58 Reservas do Mengão: Thiago, Rodinei, Rafael Vaz, Cuéllar, Rômulo, Mancuello, Matheus Sávio, Cafu, Adryan, Felipe Vizeu e Vinícius Júnior

20:56 FLAMENGO DEFINIDO! Com Diego e Ederson no meio, os cariocas vão a campo com: Alex Muralha; Pará, Réver, Juan e Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Ederson, Diego e Everton; Leandro Damião

20:53 Banco do time pernambucano: Agenor, Henríquez, Matheus Ferraz, Néris, Raul Prata, Evandro, Fabrício, Thomás, Marquinhos, Rogério, Reinaldo Lenis e Leandro Pereira

20:51 SPORT ESCALADO! Com Thallyson no meio-campo, o Leão vai jogar com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Patrick; Anselmo, Rithely, Thallyson e Everton Felipe; André e Osvaldo

20:48 Movimentação é boa na área externa e interna, com expectativa de bom público

20:45 Delegações de Sport e Flamengo já chegaram à Ilha do Retiro. Em instantes, as escalações serão confirmadas oficialmente

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Sport x Flamengo ao vivo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Recém-contratado, o meia Everton Ribeiro ainda não está à disposição do técnico. O atleta aguarda ainda a regularização no BID para ficar apto para a estreia

Na lateral, entra Renê, revelado no Leão e que vai reencontrar sua equipe de origem pela primeira vez após negociação firmada neste ano. No setor ofensivo, Leandro Damião ganha uma oportunidade entre os 11 na vaga do goleador na temporada

O lateral-esquerdo Trauco e o atacante Guerrero são as únicas ausências e desfalcam o Mengão logo mais. Em seus lugares, porém, Zé Ricardo não faz mistério e já tem os substitutos em mente

Pelo lado do Flamengo, duas novidades em relação ao time que ficou no empate sem gols contra o Botafogo, ambas forçadas por conta de atletas convocados à Seleção Peruana para amistosos

No meio-campo, Anselmo e Rithely tem espaço assegurado, mas Thomás e Thallyson disputam a titularidade ao lado de Everton Felipe, já que Diego Souza foi à Seleção Brasileira para amistosos com Argentina e Austrália. Já no ataque, André e Osvaldo estão mantidos, com Rogério perdendo lugar

Eles se juntam aos novatos Sander e Patrick, já regularizados. Enquanto o primeiro não atua desde abril e está sem ritmo de jogo, devendo ser mais um reserva, o segundo é cotado para assumir a lateral-esquerda no lugar de Evandro, que não agradou no fim de semana

Recuperados de lesão, os laterais-direitos Samuel Xavier e Raul Prata são opção, com Samuel devendo ganhar espaço entre os titulares, enquanto o companheiro de posição fica como suplente

Deixando a derrota para o Avaí de lado, o Sport gira a chave e busca focar no Flamengo, adversário desta noite. Para o jogo, Luxemburgo deve fazer algumas mudanças no time titular, tentando dar maior dinâmica