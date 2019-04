Em busca de retomar liderança, Chapecoense recebe Grêmio na Arena Condá

A Chapecoense, 3º colocada, recebe o Grêmio, 5º colocado, na Arena Condá nesta quinta-feira, às 20h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, inicialmente marcado para quarta-feira (6) foi adiado devido ao mau tempo e muita neblina, impedindo o funcionamento do aeroporto de Chapecó, onde ambas equipes fariam o desembarque. O pedido foi feito pelo Grêmio e aceito pela CBF. As equipes entram em campo em disputa direta por posição, para a Chape ainda vale a expectativa de garantir os três pontos e terminar mais uma rodada na liderança do Brasileirão.

Ao longo da história, Chapecoense e Grêmio enfrentaram-se apenas treze vezes. Com oito vitórias do tricolor e 23 gols, contra duas vitórias da Chape, que marcou 11 gols. Foram apenas três empates entre as equipes. A curiosidade da partida fica a respeito do árbitro Rodolpho Toski Marques, que, nos jogos apitados em 2017, todas as equipes mandantes saíram vitoriosas.

Grêmio vai a Chapecó com dois desfalques de última hora

O técnico Renato Portaluppi teve que poupar o zagueiro Pedro Geromel, com uma forte gripe, e o meia Gastón Fernandes, com dores lombares. Os atletas não se juntaram a delegação para a viagem e ficaram em Porto Alegre. Na vaga de Geromel, entra o seu substituto natural, Rafael Thyere, que respondeu algumas perguntas de jornalistas na chegada a Chapecó, por volta das 20h: "Foi um deslocamento longo e cansativo, mas o importante é que chegamos bem a Chapecó."

Perguntado sobre a responsabilidade de entrar como titular neste jogo, Rafael enfatizou mais uma vez o bom momento do tricolor "Quero dar meu máximo e ajudar meus companheiros. A equipe vem jogando bem e quem entrar dará resposta." Assim que chegou a equipe foi jantar e depois Michel, Maicon, Arthur, Pedro Rocha e Beto da Silva tiraram fotos e recepcionaram alguns torcedores que estava do lado de fora do hotel em que a equipe está hospedada.

Na manhã desta quarta, Renato comandou seus jogadores no último treino antes da partida, no CT Luis Carvalho em Porto Alegre. Lucas Barrios, apesar da pancada no tornozelo, sofrida no último jogo, treinou e viajou com a delegação. O time não deve outras alterações. Após o treino, o atacante Pedro Rocha concedeu entrevista coletiva e respondeu sobre as criticas sofridas por alguns torcedores: "Eu acato muito bem as criticas construtivas, só não gosto de ofensas pessoais.".

Quando perguntado sobre a titularidade Pedro desconversou: "O Renato tem muitas opções boas para o ataque, ele é quem decide.". O atacante também aproveitou para falar da dificuldade do confronto em Chapecó: "É muito difícil jogar contra a Chapecoense no estádio deles. Espero que a gente faça um grande jogo". Após a coletiva, a equipe foi almoçar e se preparar para a viagem de ônibus a Chapecó.

Com as ausências, a provável equipe do Grêmio que vai a campo deve ser: Marcelo Grohe; Léo Moura, Rafael Thyere, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur; Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Com time titular, Chapecoense vai em busca da liderança

A equipe da Chape, que havia afirmado não querer o adiamento do jogo, chegou a Chapecó na terça-feira a noite. Também sem conseguir desembarcar no aeroporto da cidade, a equipe desceu no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e seguiu viagem de ônibus.

O técnico Vagner Mancini colocará a equipe titular em campo. Pelo bom futebol apresentado, a Chape se tornou a "doce surpresa" do campeonato. Após o acidente com a equipe em 2016, o clube busca sua reconstrução e está fazendo isso da melhor forma possível, em busca da terceira rodada consecutiva na liderança do Brasileirão.

A Chape deve ir a campo com seu tradicional 4-3-3 e a provável escalação poderá ser: Jandrei; Apodi, Luís Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Luís Antônio; Rossi, Seijas e Arthur Kayke; Wellington Paulista. Após a grande vitória de 2x0 sobre o Cruzeiro, a equipe esperá repetir a boa atuação e seguir com a liderança.