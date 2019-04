Resultado Bahia x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro (1-0)

JOGO VÁLIDO PELA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADO NA ARENA FONTE NOVA, ÀS 21H DO DIA 8 DE JUNHO.

Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia, torcedor. Fique conosco. Em instantes, o pós-jogo deste grande duelo!

49' Fim de jogo na Arena Fonte Nova! Bahia vence Cruzeiro pelo placar mínimo e engata mais uma vitória em casa.

47' Lucas Romero mancando em campo. Argentino segue no gramado.

46' Edigar Junio invade a área, bate cruzado, mas Fábio, em dois tempos, fica com a bola.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

44' SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA!

Sai: Zé Rafael; Entra: Feijão

41' UUUUUUHHHHHH! Mendoza, que faz sua estreia no Bahia, bate colocado de fora da área e a bola passa tirando tinta da trave.

40' Elber cai na área, mas arbitragem manda o jogo seguir.

39' SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA!

Sai: Mendoza; Entra: Allione

37' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Thiago Neves; Entra: Rafinha

Público pagante: 18.917

Renda: R$ 435.380,50

34' LÉO!!!! Eduardo cruza da direita, Edigar Junio bate de primeira e o zagueiro do Cruzeiro aparece para desviar e mandar pela linha de fundo. Escanteio para o Bahia.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Robinho; Entra: Elber

28' Mano Menezes manda chamar o meia Elber!

27' NA TRAAAAAAVE! Matheus cruza, Edigar desvia e a bola acerta no poste do goleiro Fábio.

24' Tiago comete falta em Alisson e recebe cartão amarelo.

23' Mano Menezes e Jorginho batem boca nas respectivas áreas técnicas. Quarto árbitro joga 'panos quentes' na discussão.

21' Ferrareis arrisca de longe, mas manda por cima da meta de Fábio.

19' Eduardo retarda reinício do jogo e recebe cartão amarelo.

17' SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA!

Sai: Vinícius; Entra: Gustavo Ferrareis

15' Allione ajeita bola para Zé Rafael que, na entrada da área, manda longe da meta de Fábio.

14' MATHEUS REIS!!!! Robinho invade a área, deixa Thiago Neves na cara do gol, finaliza, mas o lateral-esquerdo do Bahia aparece e tira em cima da linha!

13' Cruzeiro se fecha. Os nove jogadores de linha estão no campo de defesa.

11' Lucas Romero "costura" pelo meio e finaliza. Bola passa à esquerda do goleiro Jean.

10' Bahia valoriza a posse de bola e começa tudo na defesa outra vez.

08' Eduardo cruza fechado da direita, mas Fábio se antecipa a Edigar Junio e fica com a bola.

07' Allione recebe na entrada da área e bate de primeira, mas zaga celeste trava finalização na hora H.

05' Agora foi a vez de Robinho cobrar falta na intermediária, mas a bola vai direto nas mãos do goleiro Jean.

02' Diogo Barbosa cobra falta da esquerda, mas a zaga afasta a bola quando chegaria para Thiago Neves na área.

01' Cruzeiro parte para o campo de ataque neste primeiro minuto de partida.

00' Vamos para a etapa complementar de Bahia x Cruzeiro!

Equipes em campo para a disputa da segunda etapa!

46' Fim de papo neste primeiro tempo! Bahia vai vencendo o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Edigar Junio.

43' UUUUUUUHHHH! Vinícius gira de fora da área e arremata. Fábio executa excelente defesa!

42' Teremos cinco minutos de acréscimo.

40' NO TRAVESSÃO! Juninho bate colocado e acerta o poste superior da meta defendida por Fábio.

39' Zé Rafael é derrubado na entrada da área. É falta para o Bahia!

35' SALVA JEAN!!! Diogo Barbosa ataca pela esquerda, vai à linha de fundo, toca para trás para Robinho, que chega finalizando. Goleiro do Bahia espalma no reflexo.

31' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Ábila; Entra: Murilo Cerqueira

28' Mano Menezes manda chamar o zagueiro Murilo.

26' Renê Júnior sobe com liberdade para cabecear após cobrança de escanteio, mas acaba errando o alvo.

23' Ezequiel acerta o rosto de Allione com a chuteira e recebe cartão amarelo.

20' Cruzeiro monta uma verdadeira blitz na área do Bahia e ganha escanteio. Na sequência, Thiago Neves cobra na primeira trave e a zaga afasta.

19' Cartão amarelo para Renê Júnior, volante do Bahia.

18' GOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! Zé Rafael invade a área pela esquerda e toca para trás. Lá estava Edigar Junio para completar a gol!

17' Tiago chega a tempo para travar finalização do Cruzeiro na área.

16' Matheus Reis força o passe para Allione e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Cruzeiro.

15' Cruzeiro se fecha neste momento. Mano Menezes tentará utilizar um esquema de três zagueiros, para não mexer na parte ofensiva da equipe.

13' Ramón Ábila leva cartão amarelo após dar um tapa em Lucas Fonseca.

12' Mano Menezes conversa com Murilo à beira do campo.

11' Tiago cobra falta rasteira, mas Fábio pula no canto e fica com a bola.

09' VERMELHO! Henrique faz falta em Zé Rafael na entrada da área e o árbitro expulsa o volante do Cruzeiro, improvisado de zagueiro nesta noite.

07' TIAGO! Cruzeiro arma contra-ataque, Alisson parte pela esquerda e no toque para Ábila na área, o zagueiro do Bahia aparece para fazer o corte.

06' Bahia descola o primeiro escanteio após falha de Diogo Barbosa na saída de bola.

05' Eduardo falha ao dominar bola, que passa por baixo dos pés do lateral.

03' OPA! Léo falha, Zé Rafael aproveita, avança, fica cara a cara com Fábio e é derrubado por Henrique. Arbitragem já havia flagrado um toque de mão no meio-campo.

02' Bahia se complica na saída de bola, Thiago Neves rouba e avança, mas erra o último passe.

01' Ariel Cabral comete falta em Renê Júnior no meio de campo.

00' Cruzeiro procura espaços para sair com a bola. Bahia adianta três jogadores para abafar saída celeste.

00' Rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de partida na Arena Fonte Nova!

Tudo pronto para a bola rolar. Logo mais, teremos Bahia x Cruzeiro pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Times já estão em campo. Hino da Bahia sendo executado. Logo em seguida, teremos o Hino Nacional!

Escalação do Cruzeiro: Fábio, Ezequiel, Henrique, Léo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral, Robinho, Alisson e Thiago Neves; Ramón Ábila

Escalação do Bahia: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior, Juninho, Allione, Vinícius e Zé Rafael; Edigar Junio.

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo sobre Bahia x Cruzeiro ao vivo no Campeonato Brasileiro. Hoje às 21h na VAVEL.

Histórico dos confrontos entre Bahia e Cruzeiro: A Raposa apresenta três vezes mais vitórias que o Bahia nos encontros pelo Brasileirão. Foram 24 sucessos contra oito entre 1971 e 2014. Foram registrados ainda sete empates nas 39 partidas realizadas.

Mano Menezes tem problemas na zaga. O zagueiro Dedé, que ficou fora dos dois últimos jogos com dores no joelho esquerdo, voltou a sentir o local e foi poupado da atividade desta quarta-feira. Ele não enfrenta o time tricolor. Caicedo, jogador que foi titular na derrota para a Chapecoense, está com sua Seleção e também não joga. Com isso, o jovem Murilo ganha a vaga no time titular contra o Bahia.

Raniel não joga (Foto: Geraldo Bubniak/Light Press)

Mais lesões: Raniel havia sido poupado da atividade de quarta por causa de dores no joelho direito e teve constatada lesão no local, após realizar exames. O tempo de recuperação, segundo o clube, é de seis a oito semanas.

O Bahia também tem mudanças: Depois de estrear bem no cargo, com vitória sobre o time goiano, por 3 a 0, o técnico Jorginho será forçado a mudar a equipe, já que o volante Edson não terá condição de jogar. Desta forma, Juninho deve ser escalado para a vaga no meio de campo do Bahia.

Jorginho vai para seu segundo jogo como treinador do Tricolor de Aço (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Além do camisa 20 do tricolor, o zagueiro Jackson, o lateral direito Wellington Silva e o atacante Hernane Brocador também estão em fase final de recuperação de lesões e ainda não poderão ser utilizados.

O Tricolor Baiano tem aproveitamento de 100% em seus domínios e com duas goleadas. Bateu o Atlético-PR, por 6 a 2, na primeira rodada, e aplicou 3 a 0 no Atlético-GO, na quarta rodada. Fora de casa, perdeu os dois jogos que realizou, ambos no Rio de Janeiro, para Vasco (2 a 1) e Botafogo (1 a 0).