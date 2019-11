São Paulo vence o Vitória no Campeonato Brasileiro (2-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Com gols de Thomaz e Lucas Pratto, o São Paulo vence o Vitória por 2 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

49 min: Fim de jogo!

47 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Thomaz serve Pratto, que faz boa jogada e bate no ângulo para marcar um golaço.

44 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

39 min: Paulinho arrisca de longe e manda para fora

35 min: Todinho vai as redes, mas o juíz anula marcando mão de Kieza

32 min: Thomaz faz ótima jogada e bate para mais uma grande defesa de Fernando Miguel

32 min: Vitória mexe denovo também, sai Gabriel Xavier para entrada de Todinho

31 min: São Paulo mexe denovo, entra Wellington Nem para saída de Marcinho

29 min: UUUUUH! Renan Ribeiro salva o São Paulo duas vezes seguidas

28 min: No São Paulo entra João Schmidt na vaga de Cícero

23 min: No Vitória sai Uillian Correia para entrada de Cleiton Xavier

22 min: Vitória tenta sair em busca do empate

18 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Marcinho toca para Pratto que serve Thomaz que não perdoa e manda para o fundo das redes.

18 min: Patric cruza e a zaga do São Paulo afasta

11 min: Vitória muda, sai Neilton para entrada de Paulinho

9 min: Cartão amarelo para Willian Farias

8 min: UUUH! Thomaz arrisca de longe e leva perigo

5 min: Lucão de cabeça quase inaugura o placar

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim de primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

37 min: Lucas Pratto bate da entrada da área e Fernando Miguel faz ótima defesa

31 min: Fred cobra falta com perigo e a bola passa perto do gol de Renan Ribeiro

29 min: Bruno recebe cartão amarelo

27 min: UUUUH! Bruno cruza na medida para Maicosuel que cabeceia e obriga Fernando a fazer grande defesa, no rebote Pratto manda para fora

20 min: UUUH! Jucilei cruza, Marcinho domina e quase marca

18 min: Gabriel Xavier manda para área, a zaga corta e no rebote Willian Farias chuta para fora

11 min: Marcinho cruza na área mas ninguém completa

8 min: Jucilei recebe na entrada da área e bate longe do gol

0 min: Começa o jogo!

O Vitória está escalado com: Fernando, Patric, Fred, Alan e Thallyson; Farias, Uillian Correa e Gabriel Xavier; David, Kieza e Neilton.

São Paulo vem a campo com: Renan; Militão, Maicon e Lucão; Bruno, Cícero, Jucilei e Júnior Tavares; Marcinho, Pratto e Maicosuel.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande duelo entre São Paulo x Vitória ao vivo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance a partida!

O lateral Patric, que havia sido improvisado como volante na última partida, voltará a jogar na sua posição de origem e, sendo assim, Leandro Salino voltará para o banco de reservas.

O meia Cleiton Xavier sairá da equipe para dar lugar a Gabriel Xavier. Já no ataque do Leão, Neilton e David entrarão como titulares da equipe. Paulinho e Renê Santos que eram titulares antes, agora perderam a vaga para a partida contra o São Paulo e ficarão no banco de reservas.

A equipe de Gallo jogará no 4-3-3 e tira de campo o esquema 3-5-2 usado na partida da última rodada. Além disto, o capitão e volante Willian Farias, está recuperado de lesão na coxa e volta para a equipe titular do Vitória.

De acordo com a equipe que jogou no treino do Vitória, Gallo fará mudança no esquema e em alguns jogadores que estavam sendo usados. A formação usada pelo treinador no último treino deverá ser a mesma que entrará em campo contra o São Paulo.

Na primeira partida de Gallo no comando do Leão, o técnico fará quatro alterações em relação à partida que enfrentou o Fluminense. Destas quatro mudanças no time, apenas uma é por questões do departamento médico, as outras três são por opções do treinador.

Após a derrota para o Fluminense, o até então técnico Petkovic anunciou sua demissão e agora assume definitivamente o cargo de diretor de futebol do Vitória. Para o cargo de treinador no lugar de Pet, o clube de Salvador anunciou Alexangre Gallo como novo técnico da equipe.

Ainda sem vencer na competição, o Vitória já soma três derrotas consecutivas, sendo a última para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, em partida que ocorreu neste último sábado (03).

Marcinho, Maicon, Jucilei, Cícero, Junior Tavares e Pratto foram poupados do restante do treino, porém não devem ser problema para a partida contra o Vitória nesta quinta-feira.

Em outro campo de treino, o goleiro Denis foi desfalque com um problema no ombro. Assim, o jovem goleiro Lucas da categoria de base teve chance de treinar com Renan, Sidão e Lucas Perri. Depois do aquecimento no treino, já na parte final, Rogério Ceni dispensou alguns atletas do treinamento.

Os atletas que foram liberados do departamento médico do São Paulo treinaram nesta terça-feira, mas como ainda estão fora de forma física, resta saber se Rogério irá relaciona-los para a partida. Reforço do São Paulo, Maicosuel também apareceu no BID e poderá ser relacionado para a partida.

Porém apesar dos desfalques, o Tricolor também poderá ter a volta de jogadores importantes na equipe. Os volantes Araruna e Thiago Mendes e os atacantes Chávez e Wellington Nem receberam alta do departamento médico e estão à disposição do treinador.

Com alguns desfalques na equipe, Rogério Ceni deverá fazer algumas mudanças no seu time titular. O técnico não contará com Rodrigo Caio que está na seleção brasileira e também com Cueva, que jogará pela seleção peruana. Além destes dois, Luiz Araújo foi liberado para se acertar com o Lille, da França, e também não enfrentará o Vitória.

Depois de emplacar duas vitórias seguidas no campeonato, o São Paulo perdeu para a Ponte Preta na última rodada do Brasileirão e agora contra o Vitória tenta somar novos três pontos.

Já o Vitória que recentemente trocou de técnico, agora é comandado por Alexandre Gallo que entrou no lugar de Petkovic. O Vitória estreou no campeonato com um empate e desde então perdeu as suas três partidas seguintes. A equipe de Salvador soma apenas um ponto na competição e se encontra na penúltima posição.

São Paulo e Vitória se enfrentam no campeonato vivendo momentos diferentes. O clube paulista venceu duas partidas até agora, mas vem de derrota para a Ponte Preta na última rodada. A equipe de Rogério Ceni que busca uma regularidade soma seis pontos na tabela e é o 10º colocado no Brasileirão 2017.

Em momentos diferentes neste início de Brasileirão, o São Paulo é o 10º colocado na tabela com seis pontos, enquanto o Vitória é o penúltimo colocado e ainda não venceu no campeonato. O árbitro da partida será Rafael Traci, auxiliado por Ivan Carlos Bonh e Luciano Roggenbaum (trio do Paraná).

Nesta quinta-feira (08), às 19h30, o São Paulo receberá no Estádio Morumbi a equipe do Vitória, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2017.