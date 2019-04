Alex Sandro e Filipe Luís: a disputa pela reserva de Marcelo na Seleção Brasileira

Primeiro classificado para a Copa do Mundo da Rússia no ano que vem, a Seleção Brasileira realiza dois amistosos nos próximos dias. Na Austrália, a equipe disputa o clássico diante da Argentina na próxima sexta-feira (9), no Melbourne Cricket Ground. Quatro dias depois, o adversário será a seleção local, no mesmo estádio. Ambas as partidas iniciam-se às 7h05, horário de Brasília.

A convocação do técnico Tite ocorreu há três semanas atrás. Dentre as novidades esteve o lateral-esquerdo Alex Sandro, que ocupou a vaga de Marcelo, poupado por conta da disputa da final da Uefa Champions League (o madridista levou a melhor sobre o próprio Alex Sandro em Cardiff). Além do atleta da Juventus, Filipe Luís completou as vagas da posição.

Em 2014, Maxwell fez companhia à Marcelo na Copa. Ainda no PSG, lateral não vive boa fase

Cada vez mais experiente e unânime no Real Madrid e na Seleção, dificilmente Marcelo irá perder sua titularidade com a amarelinha. Visando a este cenário, torna-se cada vez mais acirrada a disputa pela segunda vaga na lateral-esquerda para o Mundial de 2018.

Caso nenhuma surpresa apareça, a vaga remanescente ficará com Alex ou Filipe, e para dificultar ainda mais este início de decisão para Tite, ambos vivem um grande momento por suas respectivas equipes.

Alex Sandro e sua ascensão na Juventus

Revelado pelo Atlético-PR, Alex Sandro ganhou notoriedade no Santos em 2010, fazendo parte da equipe que encantou o Brasil ao lado de Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho. A partir de sua chegada à Vila Belmiro, o lateral esteve presente em praticamente todas as convocações de todas as categorias de base da Seleção.

Em 2011, estreou pela equipe principal no comando de Mano Menezes, em um amistoso contra o Gabão. No ano seguinte, disputou os Jogos Olímpicos de Londres. Mas foi mesmo na Juventus que o atleta ganhou status como um dos maiores em sua posição.

Alex Sandro foi convocado pela última vez por Dunga, no ano passado

Alex foi destaque da Juve já em sua primeira temporada em Turim, na temporada passada, mas nesta última jornada foi ainda mais importante para as conquistas da Velha Senhora.

Mesmo estando em lados opostos dentro das quatro linhas, a parceria Alex Sandro e Daniel Alves foi fundamental para que a Juventus tivesse novamente a melhor defesa do mundo. No lado esquerdo, o brasileiro ganhou a presença de outro jogador que foi protagonista nesta época: Mario Mandzukic.

Centroavante de origem, o croata fez uma dobradinha de sucesso com Alex Sandro pela lado esquerdo do campo. Contribuindo bastante com a marcação, Mandzukic por muitas vezes fazia a função de defensor para que o brasileiro avançasse para o campo de ataque. Em outras ocasiões, ocorria o contrário.

Sendo desta maneira titular absoluto da vice-campeã europeia, Alex Sandro disputou 43 partidas nesta temporada, marcando três gols. Um deles mais especial do que os outros, já que o brasileiro fechou a goleada por 3 a 0 diante do Crotone, que garantiu o hexacampeonato inédito da Serie A para a Velha Senhora.

Alex Sandro em ação na final da Uefa Champions League (Foto: NurPhoto/Getty Images)

A incrível regularidade de Filipe Luís em Madrid

Cria do Figueirense, Filipe Luís está na Europa há mais de uma década. Seu primeiro destino foi a Holanda, onde atuou pelo Ajax, mas foi na Espanha que o atleta chamou rapidamente a atenção.

Após uma rápida passagem pelo Real Madrid B, Filipe transferiu-se ao Deportivo La Coruña, onde foi considerado o melhor lateral-esquerdo da Liga da temporada 2008/09. Foi justamente neste instante que Dunga o convocou pela primeira vez. O jaraguense estreou na partida contra a Venezuela, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010.

Cotado para a Copa da África, Filipe lesionou-se há poucos meses da convocação

Poucas semanas após o término da Copa do Mundo, Filipe acertou sua transferência para o Atlético de Madrid, onde se firmaria de vez.

Um dos principais carrascos de Lionel Messi, Filipe Luís ganhou rapidamente o carinho da torcida colchonera por sua entrega dentro de campo. Mesmo obtendo uma passagem rápida pelo Chelsea, o jogador tornou-se o homem de confiança de Diego Simeone, sendo além do pulmão colchonero pelo lado esquerdo, o espírito de liderança do Atlético.

Em seis temporadas até então pelo Atlético, foram cinco títulos conquistados: uma Uefa Europa League, uma Copa do Rei, duas Uefa Super Cup e uma Liga. Foi na campanha do título espanhol que Filipe Luís retornou à Seleção após quase quatro anos, desta vez no comando de Luis Felipe Scolari. O jogador do Atlético superou Marcelo e foi eleito o melhor lateral-esquerdo da Espanha. Mesmo assim, não disputou a Copa em 2014.

Filipe foi a campo nesta temporada em 48 partidas, indo às redes em três oportunidades (campanha praticamente idêntica a de seu "algoz", Alex Sandro).