Botafogo e Coritiba se enfrentam por objetivos diferentes no Brasileirão

Partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 11h.

Botafogo e Coritiba se enfrentam nesse domingo (11), às 11h, no estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os times entram em campo com desafios opostos.

O mandante, o alvinegro carioca, busca recuperação após a derrota para o Santos na última rodada (5ª) e também se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Já o alviverde paranaense sonha com a liderança. Após o excelente início, o Coxa é terceiro colocado e, se vencer, pode assumir a liderança da competição se os outros resultados ajudarem.

Com alguns de desfalques, Bota busca recuperação

O Botafogo terá desfalques importantes para a partida desse fim de semana. Camilo ainda está entre os nomes do departamento médico, assim como os meias Guilherme e Leandrinho. Luis Ricardo também segue fora.

Victor Luís é outro que também não joga. O lateral até iniciou o trabalho de transição após a torção no tornozelo mas ainda é baixa, assim como Jefferson. Apesar do ídolo alvinegro já estar treinando com bola e ter feito alguns jogos-treino para adquirir ritmo de jogo, Jair Ventura optou por manter o goleiro de fora e dar mais tempo ao mesmo para adquirir confiança para voltar.

Gatito Fernandez e Montillo jogam. O goleiro que não atuou no último jogo, devido a sua convocação para a seleção, já está no Rio e deve atuar normalmente amanhã. Montillo voltou quarta-feira (7) e segundo o técnico do Glorioso o jogador pode até ser titular, mas pode iniciar no banco de reservas também.

Jair Ventura cobrou atenção contra o Coritiba e destacou a força deles nesse campeonato: "Eles têm sete jogadores de frente para definir. O terço final me preocupa. Isso é um ponto positivo deles. É uma situação pra se ter bastante atenção, é um time leve. Vejo o Coritiba, pelo elenco e pela força, com tudo para fazer um grande Brasileiro".

Com novidades e Tiago Real de volta, Coritiba vai em busca da liderança no Nilton Santos

O Coxa terá novidades para encarar o Botafogo. O meia Matheus Galdezani, apelidado carinhosamente pela torcida alviverde de Matheus Galzidane, está suspenso e não joga. Com isso, o volante Jonas, que chegou essa temporada, ganha a vaga de Matheus.

Tiago Real está de volta ao time comandado por Pachequinho. O meia havia sido poupado no treino da última sexta (9), mas viajou e treinou normalmente neste sábado, já aqui no Rio, e deve ir para o jogo. Tomas Bastos também é opção do treinador para a vaga de Tiago. O jogador que deve ser titular falou sobre sua volta.

“É um momento gostoso. Eu vivi dentro do Coritiba, fiquei 10, 11 anos aqui entre base e profissional. Só que quando subi eu joguei pouco, e aí fui rodar. Eu tinha jogado pouco, então ficou aquele gostinho de quero mais, passou o tempo e não tive sequência. Quando tive a chance de retornar pude resgatar isso, eu precisava voltar e resolver isso comigo mesmo”, disse o meia.