Corinthians vence São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Corinthians vence o São Paulo em casa por 3 a 2 e segue líder isolado no Campeonato Brasileiro.

49 min: Fim de jogo!

48 min: Camacho chuta para fora

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: No Corinthians entra Camacho na vaga de Jadson

44 min: Cartão amarelo para Arana

38 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Bruno cruza a bola que passa por todos e fica com Júnior Tavares do outro lado, que manda para a área e Wellington Nem só tem o trabalho de mandar para o fundo das redes

37 min: Corinthians muda, sai Romero para entrada de Clayton

31 min: Thomaz cruza e Pratto cabeceia mal

28 min: São Paulo mexe pela última vez, sai Gilberto para entrada de Thomaz

25 min: No Corinthians sai Marquinhos Gabriel para entrada de Clayson

20 min: Jucilei arrisca de fora e Cássio defende

18 min: São Paulo muda mais uma vez, sai Cícero para entrada de Wellington Nem

17 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Jadson bate bem, a bola beija o travessão e entra.

16 min: PÊNALTI PARA O CORINTHIANS! Douglas comete falta em Jô dentro da área e o juíz marca

13 min: Mais uma boa jogada de Marcinho, a bola fica com Gilberto que bate para fora

9 min: Cícero derruba Marquinhos Gabriel e recebe cartão amarelo

9 min: UUUUH! Jadson cobra escanteio e Pablo sobe cabeceando com perigo

6 min: Marcinho aciona Gilberto que bate para fora

0 min: No São Paulo sai Lucão para entrada de Bruno

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

43 min: Pratto recebe de Gilberto e bate sem perigo

40 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Maicon erra, Jô arranca e bate, Renan Ribeiro da defende e no rebote Gabriel manda para o fundo das redes.

38 min: Maycon rouba bola de Cícero e tenta acionar Romero, mas a zaga adversária faz o corte

30 min: Júnior Tavares e Romero se desentendem em campo, mas o juíz fica só na conversa

24 min: Maicon cobra falta direto na barreira

17 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Júnior Tavares cobra falta na área e Gilberto sozinho cabeceia de costas para empatar o jogo.

12 min: Bola na área do São Paulo, Marquinhos Gabriel aparece mas desequilibrado manda para fora

6 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Marquinhos Gabriel dá ótimo passe para Romero que aparece na cara de Renan para driblar o goleiro e marcar.

0 min: Começa o jogo!

Já o São Paulo está escalado com: Renan Ribeiro; Douglas, Lucão e Maicon; Marcinho, Jucilei, Militão, Cícero e Júnior Tavares; Gilberto e Pratto.

O Corinthians vem a campo com: Cássio, Paulo Roberto, Balbuena, Pablo, Arana; Gabriel, Maycon, Jadson; Romero, Jô e Marquinhos Gabriel.

Vamos as escalações das equipes!

Estágio Colaborativo VAVEL 2017.2

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande clássico entre Corinthians x São Paulo ao vivo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance essa grande partida!

c

"Muitas vezes agente viu um time não estar bem e em um clássico ganhar e muitas vezes o time estar bem, todo mundo está confiante naquela equipe e não fazer um bom jogo e ser derrotado. Quando comea o jogo tudo se apaga, números e sim o que vale é quele momento" - disse o técnico.

Embalado pelas 4 vitórias seguidas, Carille reconhece o bom momento do clube mas afirma que o fato de o time estar em boa fase não é sinônimo de vantagem:

O time alvinegro terá em seu banco de reservas um estreante: O meia Rodrigo Figueiredo, de 21 anos. O jogador recebeu a oportunidade de vir ao time principal em outubro do ano passado mas somente agora recebeu uma oportunidade para ser um dos relacionados.

Fábio Carille, apesar dos desfalques (Fagner e Rodriguinho (convocados pela seleção brasileira); Léo Príncipe, Danilo e Mantuan (estão no departamento médico); e Vilson (trabalhando seu recondicionamento físico), poderá contar com os paraguaios Romero, que já retorna da Seleção Paraguaia e Balbuena, já recuperado de lesão. Ambos estão esacalados para o clássico.

Desde o último jogo entre Corinthians e São Paulo, no dia 23 de abril, o Corinthians marcou 17 gols em apenas 8 jogos. A nova postura é notada principalmente porque o time de Carille está buscando mais o jogo do que antes. O contra-ataque, principal arma alvinegra no Paulistão não foi deixada de lado, mas o Timão está impondo o seu ritmo e se arriscando mais, principalmente em partidas fora de casa.

“Ele é um jogador que venho olhando desde novembro, nas categorias de base. Me chamou atenção desde aquele época. O talento dele é inegável, e a calma que ele joga, especialmente quando joga na defesa. É um jogador que vai ter um futuro brilhante aqui, e acho que não vai demorar muito. Ele demonstra muita segurança em campo. É jovem, mas já está pronto para ser utilizado” - disse o treinador .

Um dos destaques para o duelo é o defensor Éder Militão, que na última partida do time foi alvo de elogios por Rogério Ceni. Éder demonstrou um bom futebol e versatilidade, atuando no início como zagueiro e depois como volante.

Porém, o técnico terá a sua disposição para o jogo Corinthians x São Paulo ao vivo hoje o volante Thiago Mendes e o novo reforço, o meia-atacante Maicosuel. Ambos passaram por tratamento na última sexta-feira e foram incluídos na lista de relacionados para a o clássico.

Rogério Ceni terá os desfalques dos jogadores Cueva e Rodrigo Caio (convocados pela Seleção Brasileira), Wesley e Araruna (ambos estão aprimorando a forma física), Buffarini (lesionado com um estiramento na coxa direita), João Schmidt (também lesionado com um entorse no joelho esquerdo) e Morato (com lesão no joelho direito e com previsão de retorno apenas para 2018).

Já o time de Fábio Carille vem embalado por 4 vitórias seguidas no brasileirão sendo a última a goleada contra o Vasco, na última quarta-feira (07), por 5 a 2. Com apenas 1 empate, o Corinthians busca manter a invencibilidade e principalmente a liderança do campeonato.

Das 5 partidas disputadas até o momento pelo campeonato, o time de Rogério Ceni venceu 3 e perdeu 2, sendo a última disputada na quinta-feira (08) contra o Vitória, no Morumbi, na qual o Tricolor levou a melhor, vencendo por 2 a 0.

Ocupando a 7ª posição na tabela, o Tricolor do Morumbi busca surpreender o rival e subir na tabela, buscando uma certa estabilidade no campeonato.

Neste domingo (11), às 16h, São Paulo e Corinthians se enfrentam ao vivo pelo Campeonato Brasileiro 2017, na Arena Corinthians.