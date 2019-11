Resultado Palmeiras 3x1 Fluminense Campeonato Brasileiro 2017 (3x1)

Obrigado torcedor pela audiência aqui na VAVEL Brasil.

Com a derrota o Fluminense ficou na quinta colocação do campeonato com 10 pontos. Já o Palmeiras subiu para sétimo lugar com sete pontos ganhos.

Fluminense principalmente no segundo tempo não foi bem, equipe do técnico Abel Braga não conseguiu agredir o Palmeiras. Destaque para Henrique dourado que fez mais um gol no campeonato Brasileiro

Palmeiras dominou praticamente a parida inteira e mereceu a vitória. Destaques para Fernando Pras que fez duas boas defesas e para Róges Guedes, atacante Palmeirense fez um gol e deu uma assistência.

49 - Acaba o jogo no Allianz Parque.

Palmeiras 3x1 Fluminense, Gols: Róges Guedes, Guerra e Keno (Palmeiras) Henrique Dourado (Fluminense)

48- GOOOOOOL DO PALMEIRAS, Róger Guedes !!

Em rápido conta ataque, Juninho lança Róges guedes que só teve o trabalho de finalizar no cantinho direito do goleiro Julio Cesar !

47 - Fernando Pras ESPETACULAR !!!!

Lucas recebe lançamento do Gustavo Scarpa. Lateral do Fluminense domina e cruza na cabeça de Marcos Junior, Fernando Prass bem colocado no centro do gol faz uma defesa espetacular e salva o Palmeiras

46- Afasta Fabiano!!

Léo recebe passe de Marcos Junior, mas finaliza em cima do lateral Fabiano !

45- Henrique Dourado recebe passe de Gustavo Scarpa mas erra o domínio !

4 minutos de acréscimo

43- Palmeiras começa a trocar passe e mantém a posse de bola

42- Torcida no Allianz Parque nesta tarde !

Público: 33.066 pagantes. Renda: R$ 2.126.138,83

41- Michel Basto e Guerra fazem tabelinha na entrada da área. Mas meia Palmeirense finaliza para fora !

40 Cartão Amarelo para Zé Roberto

Arbitro interpretou que o lateral estava fazendo cera para cobrar o lateral

39- Palmeiras neste exato momento do jogo marcando atras da linha da bola. Fluminense começa a pressionar em busca do empate

38- Impedido !!

Gustavo Scarpa lança marco Junior na área. Atacante do Fluminense domina mas estava impedido !

37- Afasta Zé Roberto !

Henrique dourado recebe na entra da área e toca para Marcos Calazans. Atacante do Fluminense domina e cruza na área. Zé Roberto chega e afasta o perigo.

35- Bruxa está solta no verdão.

Keno e Felipe Melo sentiram lesões musculares e serão avaliados amanhã para saber a gravidade da lesão !

35- Substituição no Palmeiras:

Sai: Keno (Machucado)

Entra: Michel Basto

34- Keno está caído no gramado sentindo uma dor muscular !

33- Impedido !!

Fabiano avança pela direita e lança Keno. Atacante Palmeirense domina, mas bandeirinha marca impedimento !

31- PRA FORA !!

Guerra avança e toca para o Tchê Tchê, meio campista domina e finaliza para fora !

30- Substituição no Fluminense

Sai: Henrique

Entra: Marcos Junior

29- PRA FORA !

Guerra avança e toca para Keno, atacante Palmeirense dribla Henrique e toca para Róger Guedes. Jogador recebe e finaliza para fora !

Verdão perdeu ótima oportunidade de ampliar o placar

28- Na cobrança de falta, Juninho sobe de cabeça e afasta o perigo !

27- Marcos Calazans recebe passe do Henrique Dourado, mas é derrubado por fabiano.

Vem bola na área do Palmeiras

26- Julio Cesar !!

Róguer Guedes bate falta direito no gol, obrigando goleiro do Fluminense a fazer uma bela defesa !

25- Zé Roberto recebe lançamento de guerra. Lateral do Palmeiras é derrubado por guerra !

Vem bola na área do Fluminense

23- Henrique faz falta em Thiago Santos, jogadores do Palmeira pressiona o arbitro pedindo cartão para o zagueiro do Fluminense !

21- Tchê Tchê vai para o meio campo, e Fabiano vai fazer a lateral direita !

Substituição no Palmeiras

Sai: Felipe Melo (Machucado)

Entra: Fabiano

20 - Felipe Melo fica caído no gramado, sentindo uma lesão muscular !

19- Róger Guedes e Tchê Tchê fazem tabela pela direita. Meia do verdão cruza na área, mas Keno domina com a mão. Juiz marca falta !

18- Tchê Tchê recebe bom passe de Felipe Melo, mas erra na finalização !

16- Substituição no Fluminense:

Sai: Marquinhos

Entra: Matheus Alessandro

15- Em cobrança de escanteio do Guerra, Felipe Melo sobe de cabeça e cabeceia para fora !

13- Róger Guedes e Guerra fazem bela tabela pela direita, atacante Palmeiras sai na cara do gol mas é desarmado por Henrique.

12- Julio Cesar defende !

Keno recebe ótimo passe de guerra e finaliza, goleiro do Fluminense faz bela defesa !

11- UHHH Fluminense

Marcos Calazans recebe ótimo passe de Léo, atacante toca para Gustavo Scarpa. Meia do Flu recebe e toca para lucas. Lateral chega finalizando e assusta Fernando Pras

10- Lucas tenta sair jogando, mas é derrubado por Zé Roberto

09- Cartão amarelo para Henrique

Zagueiro do Fluminense faz falta dura em guerra !

07- Thiago santos rouba bola do Marquinhos, volante palmeirense toca para Keno. Atacante do verdão avança pela esquerda mas erra o passe para o Willian

06- Segundo tempo começa bastante faltoso, as duas equipes fazendo muitas faltas principalmente o time do Fluminense !

05- Na cobrança de falta, guerra cobra por baixo facilitando o desarme da zaga do Fluminense

04- Róger Guedes tenta jogada pela direita, mas e derrubado pelo lateral Léo. Vem bola na área do Flu !

02- Lucas faz belo lançamento para Marcos Calazans, mas atacante do Fluminense é desarmado por Tchê Tchê

01- Gustavo Scarpa avança pela direita, mas é desarmado pelo Edu Dracena

Começa o segundo tempo, Palmeiras 2x1 Fluminense

Substituição no Palmeiras:

Sai: Jean

Entra: Thiago Santos

Equipes voltando para o inicio do segundo tempo

48 - Acaba o primeiro tempo no Aliianz Parque!

Palmeiras 2x1 Fluminense, Gols: Guerra e Keno (Palmeiras) Henrique Dourado (Fluminense)

47- Wendel tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado pelo Juninho!

45- Guerra recebe passe de Felipe Melo e sobre falta de Marquinhos !

3 minutos de acréscimo !!

44- Henrique Dourado recebe na entrada da área e sofre falta de Felipe Melo. Na cobrança de falta, Scarpa finaliza para fora !

42- Fernando Pras ESPETACULAR !!!

Scarpa lança Henrique dourado. Atacante do Fluminense sai cara a cara com Fernando Pras. Goleiro Palmeirense faz uma grande defesa !

Quase empate do Flu !

40- GOOOOOOL DO PALMEIRA, Keno !

Róger guedes faz grande jogada pela direita e cruza na área para Keno. Atacante Palmeirense domina e finaliza sem chances para o goleiro Julio Cesar.

Palmeiras 2x1 Fluminense

39- Na cobrança de escanteio, Fernando Prass faz a defesa sem susto !

38- Léo avança pela esquerda nas costa do Jean e cruza na área. Henrique Dourado domina e finaliza nas pernas do Zé Roberto. Escanteio para o Fluminense

37- Julio cesar defende !

Guerra cobra a falta na mão do goleiro do Flu!

36- Róger guedes sofre falta de Léo. Vem bola na área do Fluminense !

35- Errou !!

Guerra toca para Keno, atacante palmeirense avança pela esquerda. Mas erra o passe para o Willian irritando a torcida. Verdão perde ótima oportunidade de gol

34- Palmeiras com a passe de bola encontra dificuldade para furar boa marcação da equipe do Fluminense

32- Na cobrança de escanteio, Edu Dracena ganha e cabeça e bola sobra para Juninho. Zagueiro palmeirense finaliza na defesa do Flu

31- UHHHH Palmeiras

Na cobrança de falta, Zé Roberto encontra Edu Dracena na área. Zagueiro do Palmeira cabeceia, mas bola bate no Henrique e sai para escanteio

30- Willian recebe lançamento do Guerra pela direita. Atacante é derrubado no bico da pequena área por Reginaldo. Vem bola na área do Fluminense

28- Atacante do Fluminense recebe atendimento médico e está tudo bem com ele

27 - Marcos Calazans fica caído no gramado !!

26- Scarpa avança pela esquerda e toca para Léo. Lateral do Fluminense cruza na área, mas Juninho afasta o perigo

24 - Marcos Calazans avança pela direita e toca para Scarpa. Meia do Fluminense domina e toca para Lucas, Lateral ajeita o corpo e finaliza com perigo a direita do gol de Fernando Prass

23- Keno tenta o passe para Zé Roberto pela direita, mas é desarmado por Lucas

22- Jean avança pela direita e cruza, afasta o perigo zagueiro nogueira !

21- Guerra recebe bom passe de Felipe Melo, meia palmeirense toca para Willian que é desarmado por Nogueria

17- Cartão amarelo para Henrique Dourado e Felipe Melo por discussão !

16- GOOOOOLLL do Fluminense, Henrique dourado !!

Marcos Calazans avança pela esquerda e cruza para Henrique Dourado.

Atacante do Fluminense finaliza de primeira e empata a partida !

Palmeiras 1x1 Fluminense

15- Em disputa com Marquinhos, Felipe Melo fica caído no gramado

14- Palmeiras mantém a posse de bola, Fluminense adianta sua marcação

12- Palmeiras consegue abrir o placar em jogada de arremesso lateral, técnico Abel Braga fica revoltado com sua defesa "Willian é baixo"

10- Julinho sai jogando errado, bola sobra para Henrique Dourado que erra o passe para gustavo Scarpa

09 - GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!!! GUERRA

Zé Roberto cobra arremesso lateral no área, Willian desvia de cabeça e bola sobra para Guerra. Meio campista domina e finaliza sem chance para o goleiro Julio Cesar

Palmeiras abre o placar na arena, Palmeiras 1x0 Fluminense

08 -Willian arrancou pela esquerda, Reginaldo chegou cortando pela lateral

Substituição no Fluminense

Sai: Luiz Fernando

Entra: Nogueira

03- Na disputa anterior, Luiz Fernando fica caído no gramado sentindo muita dor. Não vai dar para o jogador do Fluminense

02- Guerra avança e toca para Róger Guedes, atacante Palmeirense é desarmado pelo volante Luiz Fernando

01- Gustavo Scarpa recebe ótimo passe do Henrique Dourado. Meio campista do Fluminense domina e finaliza para fora ! Primeiro lance da partida do tricolor carioca

Começa o jogo no Allianz Parques, Palmeiras 0x0 Fluminense

Tudo pronto para a bola rolar

Hino Nacional Brasileiro

Jogadores entrando em campo para cerimonial da CBF, daqui a pouco a bola vai rolar.

Henrique dourado volta ao Allianz Parque. Atacante marcou o primeiro gol da nova arena do Palmeiras na última rodada do campeonato Brasileiro de 2014

Equipes em trabalho de aquecimento no gramado do Allianz parque

Banco de reservas do Flu: Diego Cavalieri, Nogueira, Matheus Norton, Robert, Matheus Alessandro, Maranhão, Marcos Junior, Felipe e Pedro

Fluminense confirmado: Julio Cesar; Léo, Reginaldo, Henrique e Lucas; Luiz Fernando, Wendel, Calazans, Marquinhos, e Gustavo Scarpa; Henrique dourado

Banco de reservas do verdão: Jaison, Luan, Antonio Carlos, Mayke, Fabiano, Egídio, Thiago Santos, Hyoran, Raphael Veiga, Michel Basto, Vitinho e Erik

Palmeiras confirmado: Fernando Pras; Jean, Edu Dracena, Juninho e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Guerra; Keno, Willian e Rogér Guedes;

Boa tarde torcedor na VAVEL Brasil! Hoje, acompanhe Palmeiras x Fluminense ao vivo em partida valida pela sexta rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste Sábado ás 16 horas no Allianz Parque.

Leia Mais: Na Arena, Palmeiras recebe Flu buscando voltar a vencer no Brasileiro

No Brasileiro de 2016 no Aliianz Parque, Fluminense perdeu para o Palmeiras por 2 a 0. Gols: Victor Hugo e Alecsandro

Fluminense está na quarta colocação do campeonato Brasileiro.

Campanha do tricolor carioca: 3 Vitórias; 1 empate; 1 derrota

Palmeiras está na 16° colocação do campeonato Brasileiro.

Campanha do Verdão: 1 vitória; 1 empate; 3 derrotas

Leia mais: Abad revela que Richarlison pediu para não enfrentar Palmeiras e encerra negociação com paulistas

O principal desfalque do Fluminense é o ataque Richarlison. Jogador pediu para não jogar pois está negociando com o Palmeiras.

Provável Fluminense: Júlio César; Lucas , Reginaldo, Henrique e Léo; Luiz Fernando, Wendel e Marquinho; Gustavo Scarpa, Marcos Calazans e Henrique Dourado

Dudu em recuperação física, Mina e Borja convocados para seleção são os principais desfalques do verdão para a partida.

Provável Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Felipe Melo e Tchê Tchê ; Guerra , Keno e Róger Guedes; Willian.

Leia mais: Abel admite desgaste físico e lamenta empate: "Erramos mais do que o normal"

Já Fluminense busca sua segunda vitória fora de casa na competição. Equipe vem de empate contra o Atlético Paranaense no meio de semana

Leia mais: Palmeiras sofre nova derrota e técnico Cuca avisa: "Sábado tem de vencer

Na quarta feira, verdão enfrentou o Coritiba e perdeu por 1 a 0.

Palmeiras vem pressionado para a partida, equipe não vence no campeonato brasileiro a cinco partidas. Última vitória foi na estreia contra o vasco da gama

Palmeiras x Fluminense ao vivo em partida valida pela 6º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sábado as 16:00 horas no Allianz Parque