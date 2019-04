Resultado Atlético-PR 0-2 Santos pelo Brasileirão 2017

Obrigado a você que acompanhou com a VAVEL o jogo entre Atlético-PR e Santos! Até a próxima!

O Atlético tentou. Teve mais posse durante o jogo e cruzou muitas bolas, mas caiu na bela estratégia de Elano, que posicionou quatro rápidos homens no ataque. Jogando nos contra ataques, Bruno Henrique, Vitor Bueno, Kayke e Copete fizeram chover, resultando em bela vitória por 2 a 0 fora de casa.

Saindo vaiado pela torcida, o Atlético-PR segue na lanterna do Brasileirão, com dois pontos ganhos.

Com dois gols de Kayke, o Santos vence sua terceira partida no campeonato, e a terceira seguida. Agora, o time da Vila vai à nona colocação na Série A, com nove pontos.

FIM DE JOGO!

49' Gedoz cruza e Lucho desvia. A zaga do Santos controla a bola. Vai acabar o jogo!

49' Otávio arrisca de longe e Jean Mota bloqueia.

48' Falta de Lucas Veríssimo em Grafite, no círculo central.

48' A zaga afastou novamente.

47' A zaga do Santos afastou para fora. É outro escanteio!

47' Sidcley tenta jogada pela esquerda e dribla Alison. Volante do Santos se recupera e toca para escanteio.

46' Em contra ataque, Bruno Henrique passa para Copete, que chuta forte no canto esquerdo. Defesa do goleiro Santos.

45' Vamos até os 50'.

44' Sidcley tenta a inversão de jogada e erra feio. A torcida se irrita.

44' Nikão cruza e a zaga afasta. Na sequência, o meia tenta dominar e bota a bola para lateral.

41' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO do Santos:

ENTRA: Leandro Donizete

SAI: Kayke

41' Dentro da área, Grafite domina e tenta girar. Juiz apitou tiro de meta, mas o último toque era de Alison.

40' CARTÃO VERMELHO! Daniel Guedes recebe o segundo cartão amarelo e está expulso do jogo!

39' Jean Mota cobra a falta direto para o gol e manda por cima da meta.

38' A torcida do Atlético já começa a deixar a Arena da Baixada.

38' Bruno Henrique fez fila, driblou três marcadores e foi derrubado na intermediária, frente à área.

37' Grafite gira em cima da marcação e cai na área. Juiz manda seguir.

36' Percebendo a quantidade enorme de cruzamentos do Atlético, Elano Blumer coloca mais um zagueiro.

36' SUBSTITUIÇÃO no Santos:

ENTRA: Cléber Reis

SAI: Vitor Bueno

35' Cruzamento de Jonathan e Lucas Veríssimo afasta.

33' Lucho tenta lançamento para Thiago Heleno. Bola muito forte. Tiro de meta para Vanderlei.

33' TIROU! Thiago Heleno recebe cruzamento e escora para Nikão, que, caído, chuta em cima da zaga do Santos.

32' CARTÃO AMARELO para Daniel Guedes, por falta em Éderson, que avançava sozinho no meio de campo.

31' Jean Mota, de longe, arrisca e Santos defende. Chute forte do lateral do Peixe.

30' Cruzamento de Jonathan, a bola desvia na zaga do Santos e fica com Vanderlei. Éderson cai e recebe atendimento no gramado.

28' Em contra ataque, triangulação de Nikão, Grafite e Éderson termina com o centroavante batendo colocado e mandando longe do gol. Éderson não faz boa partida desde que entrou.

27' Cruzamento de Vitor Bueno e Thiago Heleno afasta de cabeça, para lateral.

26' O Santos troca passes neste momento.

25' Vitor Bueno cobra a falta direto para o gol, para fora.

24' CARTÃO AMARELO para Paulo André, por falta em Kayke na entrada da área.

24' SUBSTITUIÇÃO no Atlético, a última:

ENTRA: Felipe Gedoz

SAI: Pablo

24' Éderson tenta virada de jogo para Jonathan. A bola vai muito forte, o lateral não domina e a torcida fica na bronca.

21' Alison desarma Sidcley, que adentrava a área pela ponta esquerda, com a bola.

19' Outro gol anulado. Desta vez, desvio de Grafite para o fundo das redes. Mas a jogada foi a mesma: cruzamento de Nikão e escorada de Pablo.

19' Grafite recebe de Jonathan na ponta direita. Ele adentra a área, faz o pivô e consegue escanteio.

18' Dentro da área, Copete deixa Kayke livre na ponta direita. O atacante tenta cruzar para Vitor Bueno, mas erra feio e manda direto para fora.

16' SUBSTITUIÇÃO no Santos:

ENTRA: Alison

SAI: Thiago Maia

15' Kayke cai na área e pede pênalti. Juiz manda levantar.

14' Jean Mota, com maestria, desarma Grafite. O centroavante adentrava a área, pela ponta direita.

11' Gol anulado de Lucho González. Juiz apitou impedimento do volante. Nikão cruzou, Pablo desviou de cabeça e Lucho cabeceou para as redes. Vanderlei e Lucho recebem atendimento pelo teor da dividida.

10' Lucho passa para Pablo na intermediária. Meia tenta dominar e sofre falta de Daniel Guedes.

9' Falta de Pablo em Bruno Henrique. Torcida reclama de um lance violento com Sidcley na mesma jogada.

7' Grafite recebe de Éderson e, encurralado por três jogadores, tenta fazer o pivô para quem viria de trás. Ninguém veio. Bola com o Atlético, que já retomou na defesa.

5' Nikão cruzou fechado e Vanderlei ficou com a bola.

5' Falta em cima de Pablo, na ponta esquerda. Vem bola na área!

4' Vitor Bueno arriscou de longe e mandou na arquibancada.

3' UUUH! Éderson cobra falta pertinho do gol de Vanderlei, à esquerda da meta.

2' Grafite passa para Sidcley, que na entrada da área foi derrubado por Renato. Falta frontal!

SUBSTITUIÇÕES no Atlético:

ENTRAM: Éderson e Grafite

SAEM: Rossetto e Douglas Coutinho

Bola rolando para o segundo tempo de Atlético PR 0-2 Santos!

O Atlético teve mais posse e mais ímpeto, porém viu-se sem defesas para os contra-ataques do Santos, que foi mortal.

Em uma atuação inspirada do Santos, Kayke foi o nome do primeiro tempo. O time finalizou cinco vezes, todas com ele, e marcou dois gols, que vão dando a vitória ao Peixe em Curitiba.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO PARA ATLÉTICO-PR 0x2 SANTOS!

45' Falta de Sidcley em Daniel Guedes, no campo de ataque do Furacão.

45' Vamos até os 46'.

45' SANTOS! Goleiro do Atlético faz boa defesa em chute de Kayke.

44' Jonathan cruza e David Braz afasta. No rebote, Douglas Coutinho se perde com a bola.

42' POLÊMICA! Pablo arrisca de dentro da área e Jean Mota tira. Na sequência, Rossetto arrisca e a bola bate na mão de Lucas Veríssimo. Juiz mandou seguir!

41' Kayke arriscou de muito longe e mandou...muito longe. Por cima do gol!

40' Falta de Bruno Henrique em Lucho na ponta esquerda.

39' Novamente, na cobrança de escanteio, Otávio afasta o perigo.

39' OTÁVIO! Volante chegou na hora certa para salvar! Vitor Bueno avançou como quis pela ponta esquerda, driblou Lucho e, no cruzamento, Otávio tirou.

39' Olha o contra ataque!

38' VANDERLEI! Nikão cobrou a falta rasteira, no cantinho direito e o arqueiro santista botou pra escanteio!

37' Falta de Daniel Guedes em Nikão, na intermediária direita.

36' O artilheiro faz o seu segundo gol na partida! Novamente em contra ataque, Bruno Henrique recebe na esquerda e rola para dentro. Kayke bate no canto direito, rasteiro, indefensável! O Peixe vai vencendo por 2 a 0 na Baixada!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! KAYKE!

35' Nikão cruza duas vezes e a zaga afasta. E tem contra ataque!

35' Escanteio cobrado e o goleiro do Santos afasta, novamente.

34' VANDERLEI! Nikão driblou dois marcadores e bateu colocado, de fora da área. O goleiro do Santos defendeu lá no ângulo direito!

32' Nikão perde a bola e o Santos parte em contra-ataque. Na tentativa de lançamento, a zaga do Atlético retoma a posse.

31' UUUUH! Sidcley arrisca de longe. Lucas Veríssimo desvia e a bola quase entra. Escanteio!

30' Jonathan tenta jogada pela esquerda. De carrinho, Copete afasta para lateral.

29' Atlético tem 60% de posse de bola neste momento. Santos jogou no contra ataque e abriu o placar.

26' Bobeada de Rossetto, que perdeu a bola para Bruno Henrique. O meia santista avançou e passou para Thiago Maia, que deixou Kayke na cara do gol para marcar o primeiro do jogo!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!!! KAYKE!!!

25' Daniel Guedes cruza, Copete escora para o meio e Thiago Heleno afasta. Jogo é equilibrado, com bons momentos de ambos os times.

23' Douglas Coutinho arrisca de longe e Lucas Veríssimo desvia a bola. Atlético segue no ataque.

21' Rossetto cruza e Lucas Veríssimo afasta, de cabeça.

21' Na esquerda, Lucho rola a bola para Pablo, que é derrubado por David Braz. Falta perigosa. Vem bola na área do Santos.

19' Jean Mota cruza e Thiago Heleno afasta. No rebote, bola com Jean Mota novamente, e ele joga de graça, nas mãos do goleiro Santos.

19' Cruzamento à meia altura de Vitor Bueno, pela direita. Thiago Heleno se joga de peixinho e corta para escanteio.

17' Douglas Coutinho cruza da esquerda. A bola desvia em Jean Mota e fica perigosa, mas Vanderlei sai do gol e fica com ela.

16' Nikão cruza para Douglas Coutinho, que, sozinho entre dois defensores, é facilmente combatido. O jogo fica mais devagar e de muita marcação no meio.

13' UUUUUH! Lucho González pega rebote de David Braz e solta a bomba da intermediária. A bola passa perto, à esquerda do gol de Vanderlei.

13' O Atlético troca passes no campo de ataque, sem conseguir penetrar.

11' Renato lança Bruno Henrique, que domina e vê o impedimento ser marcado.

10' Kayke cobra a falta na barreira. A bola desvia e é escanteio para o Santos.

9' Próximo da área, Bruno Henrique é derrubado. Falta frontal! Paulo André chegou por trás aplicando o famoso "tostão".

5' Douglas Coutinho avança pela esquerda e cruza no segundo poste. Nikão vem de trás e cabeceia direto para fora.

4' Em jogada de velocidade, novamente pela direita, Bruno Henrique cruza e Paulo André afasta. Santos joga muito pelas pontas neste começo.

3' David Braz desvia o escanteio e a bola passa por todo mundo.

3' Jogada rápida de Vitor Bueno com Kayke. O atacante cruza e Thiago Heleno afasta para escanteio. Ritmo rápido neste começo de jogo.

1' Rossetto cruza da direita e Pablo escorou de cabeça. A bola saiu direto para fora.

0' Bruno Henrique cruza da direita e a zaga afasta o perigo, com Thiago Heleno

0' Bola rolando!

Um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do repórter Rodrigo Albornoz.

Marcelo de Lima Henrique é o árbitro da partida de hoje.

As equipes já estão no gramado da Arena da Baixada! Vai começar Atlético-PR x Santos!

A Arena da Baixada recebe público tímido nesta noite. Torcedores ainda vão chegando aos poucos.

Banco do SANTOS: Vladimir, Cléber Reis, Matheus Ribeiro, Alison, Leandro Donizete, Yuri, Rafael Longuine, Matheus Oliveira, Vladimir Hernández, Arthur Gomes e Thiago Ribeiro

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Thiago Maia, Renato, Bruno Henrique; Vitor Bueno, Kayke e Copete

Técnico Elano

Banco do ATLÉTICO PARANAENSE: Warleson, Cascardo, Nicolas, J. Ivaldo, Deivid, B. Guimarães, E. Henrique, Gedoz, Yago, Eduardo da Silva, Grafite e Ederson

ATLÉTICO PARANAENSE: Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Rossetto, Lucho, Nikão e Coutinho; Pablo

Técnico Eduardo Baptista

No último confronto entre as equipes, o vitorioso foi o Peixe, que venceu na Vila Belmiro por 2 a 0, com gols de Ricardo Oliveira e Paulinho.

Vencendo hoje, o Santos pode chegar até a oitava colocação, somando um total de nove pontos.

O Atlético-PR precisa da vitória para respirar, mas não sairá do Z-4 nem com os três pontos, pois só pode atingir cinco pontos, enquanto o Atlético-MG, primeiro fora da zona, tem seis.

Embora estejam nas colocações mais baixas, as equipes não perderam na última rodada: o Peixe venceu o Botafogo no Pacaembú com gol de Victor Ferraz, enquanto o Furacão arrancou um empate com o Fluminense no Maracanã.

Enquanto o Santos é 15° com seis pontos ganhos e duas vitórias na competição, o Atlético ainda não venceu, e apenas pontuou em dois empates, sendo hoje o lanterna da Série A.

As duas equipes vivem momentos complicados: embora estejam nas oitavas da Copa Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil, ambos vivem um drama neste começo de brasileirão, estando na parte de baixo da tabela.

Boa tarde aos amigos que acompanham a VAVEL! Hoje iremos torcer juntos na partida entre Atlético Paranaense e Santos, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Série A