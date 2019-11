Resultado e gol de Grêmio x Bahia no Campeonato Brasileiro (1-0)

Confira o gol da vitória gremista e outros lances da partida. Escanteio resultou no tento anotado pelo lateral-esquerdo Bruno Cortez. Grêmio vice-líder do Brasileirão ao término da 6ª rodada do torneio nacional por pontos corridos.

Grêmio chega aos 15 pontos. Corinthians é líder com 16. O Bahia fica em 9º na tabela com 9 pontos até aqui. Três vitórias e três derrotas dos baianos. Aliás, gaúchos e baianos ainda não empataram no torneio nacional.

Bruno Cortez: "Esse gol vai pra pessoa mais especial, para minha esposa Juliana. O gol é para você e para os nossos filhos", afirma o lateral-esquerdo gremista.

Grêmio vence e é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Melhor ataque e sem levar gols quando Geromel está em campo. Foram quatro rodadas com ele e nenhum gol sofrido nessas ocasiões. 7 gols sofridos no total.

49' FINAL DE JOGO NA ARENA! VITÓRIA DO GRÊMIO POR 1 A 0!

48' JEAN ESPALMA! Fernandinho chuta cruzado e o goleiro do Bahia salva, mandando para escanteio!

48' Último giro do cronômetro.

46' PRA FORA! Bahia com dificuldades de entrar na última linha gremista e Ferrareis chuta direto pela linha de fundo.

45' Escanteio ao Bahia. Mendonça na cobrança.

45' Mais 4 minutos na Arena. Acréscimos ao jogo.

42' Falta de Renê Junior sobre Luan no centro de campo. Minutos finais na Arena. Público acima dos 23 mil esta noite.

ESCANTEIO DA DIREITA, GEROMEL DESVIA NA PRIMEIRA TRAVE E BRUNO CORTEZ ENTRA SOZINHO PARA FAZER 1 A 0! ABERTO O PLACAR NA ARENA!

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! BRUNO CORTEZ!

38' IMPEDIMENTO! Edilson à frente da defesa. Bola para o Bahia jogar.

37' TROCA NO GRÊMIO: Sai Maicon e entra Lincoln.

37' TROCA NO BAHIA: Sai Fonseca e entra Rodrigo Becão. Mudança defensiva para o fim de jogo.

35' Desaba Lucas Fonseca e o jogo está parado na Arena do Grêmio.

34' Fernandinho toca para Cortez que chuta contra a marcação e tem escanteio ao Grêmio!

32' Juninho cruza em cobrança de falta e Marcelo Grohe afasta de soco.

31' TROCA NO BAHIA: Mendonça vem a campo pelos nordestinos.

29' CARTÃO AMARELO! Gustavo Ferrareis, do Bahia, por falta no ataque. Primeiro cartão da partida.

28' Fernandinho, recém ingresso, cruza do fundo e Matheus Reis afasta o perigo.

TROCA NO GRÊMIO: Fernandinho no lugar de Pedro Rocha.

26' ERROU MARCELO GROHE! Falhou em escanteio da direita e o Bahia quase aproveitou no rebote.

24' Bahia tenta jogar a bola na área, mas Maicon afasta de cabeça.

22' Falta sobre Bruno Cortez na defesa do Grêmio.

20' Matheus Reis erra passe e toca com o braço na bola na sequência. Aí é falta, meu rei.

18' Luan recebe e chuta alto demais. Está errando as finalizações.

17' Zé Rafael abriu uma chapelaria na lateral do campo, mas também saiu com bola e tudo. Lateral ao Grêmio.

16' PRA FORA! Gustavo Ferrareis recebe a primeira e chuta cruzado para fora.

15' TROCA NO GRÊMIO: sai Arthur e entra Everton.

14' TROCA NO BAHIA: sai Allione e entra Gustavo Ferrareis.

13' Falta de Ramiro sobre Matheus Reis. Jogo pouco movimentando em chances na etapa final.

10' Falta de Ramiro sobre o goleiro Jean, do Bahia, que cai ao solo e se contorce no gramado.

8' Zé Rafael tinha opção de passe em Edgar Junio, mas o passe é interceptado por Geromel.

7' Falta de Allione sobre Luan pela meia-esquerda do gramado.

6' LUAN DO CÉU! Edilson toca a bola para o camisa 7, que gira o corpo, tenta um arremate enfeitado e praticamente fura em bola. Jean fica com a posse sem problemas.

5' Passe longe demais de Maicon, Ramiro não chega e Jean defende firme.

3' Falta de Edilson sobre Vinicius. Bahia vai jogar bola na área.

2' Falta de Cortez sobre Zé Rafael.

1' Ramiro recebe na frente pela direita, tenta o passe, mas estava desequilibrado e a bola fica na posse do Bahia.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída de bola gremista.

Grêmio volta com o mesmo time do primeiro tempo. Precisa melhorar a criação e as finalizações para vencer a partida.

"Tive duas chances. Uma finalizei e o goleiro defendeu. Nesta última peguei mal, a bola subiu. Nossa equipe está bem, se comportando bem, não é fácil aqui contra o Grêmio. Temos que aproveitar, pensar nisso e voltar pro segundo tempo", nas palavras de Zé Rafael, meia do Bahia.

"Maicon me acertou um belo passe, vi o goleiro adiantado, tentei encobrir, mas não consegui ser feliz", afirmou Pedro Rocha, atacante do Grêmio.

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio e Bahia empatam por 0 a 0 na Arena. Grêmio com mais posse, Bahia igualando nas chances. Até aqui igualdade zerada no marcador.

Melhores chances do Bahia na etapa inicial com Zé Rafael. Teve bons momentos.

44' MINHA NOSSA SENHORA! Zé Rafael pega a sobra do escanteio, tinha espaço pra finalizar e manda próximo ao ângulo! Tiro de meta.

44' ESCANTEIO! O Bahia no contra-golpe, Allione recebe na ponta direita e tem desvio de Ramiro para ganhar um corner.

43' Arthur chuta de fora da área, novo desvio na bola e novo escanteio pela direita. Pressão gremista.

43' Luan cobra na primeira trave e a zaga rebate para novo escanteio para o Grêmio.

42' Escanteio ao Grêmio. Mas não acertaram ainda no jogo.

41' PAAAAAAAAAAAAASSA POR CORTEZ! Luan dança com a bola na área até cruzar e o lateral-esquerdo gremista não alcança a bola na pequena área. Quase, quase o gol do Grêmio!

39' Matheus Reis tenta cruzar e acerta Edilson. Lateral no ataque.

37' PERDE PEDRO ROCHA! Recebe ótimo passe na área, encara o goleiro, tenta encobrí-lo, mas o goleiro Jean espalma.

35' QUE PERIGO! Bahia na troca de passes da esquerda para direita, a bola passa por Allione, vem o chute rasteiro de Zé Rafael e Grohe defende firme no centro da meta.

33' ALTO DEMAIS! Luan novamente arrisca e dessa vez a bola sobe e sai em tiro de meta.

32' Técnico Jorginho nervoso com a postura tão defensiva de seu time. Grêmio pressiona saída de jogo adversária.

31' JEAN DEFENDE! Luan tabela pela direita de ataque, recebe na área, chuta colocado, mas Jean defende sem problemas.

30' 0 a 0 na Arena do Grêmio. Tricolor gaúcho tem mais posse e chega ao campo de ataque, sem criar perigo, entretanto.

28' Goleiro Jean soqueia a bola para fora da grande área. Renê Junior completa para longe.

28' ESCANTEIO! Bruno Cortez carimba Eduardo e a bola sai no fundo de campo para o Grêmio cobrar.

27' Edilson cruza da direita e Jean defende na área.

26' Bahia nos passes na Arena. Segue 0 a 0 no estádio gremista.

25' ESCANTEIO! Luan toca para Pedro Rocha que chuta a bola contra Vinicius. Corner pela esquerda.

24' Ramiro finaliza de longe e manda a bola alta demais. Tiro de meta ao Bahia.

68% de posse de bola do Grêmio no jogo. Falta espaço para criar chance. Disciplina tática dos tricolores baianos.

22' JEAN DEFENDE! Geromel não encontra opção, avança, resolve arriscar de longe e o goleiro vai ao canto pegar firme a bola.

21' Tudo ok com Zé Rafael. Bola segue rolando agora em posse do Bahia no campo de defesa.

20' Fair play. Zé Rafael cai no gramado após dividir com Michel, jogador gremista Bruno Cortez chuta a bola para lateral para o atendimento médico. Torcida não curtiu.

19' Ramiro recebe lançamento de Michel, toca de calcanhar para Pedro Rocha, mas zaga do Bahia está atenta e desarma o lance.

17' ESCANTEIO! Edilson toca da direita para o meio, Arthur recebe, tenta o chute colocado, mas ela desvia e é corner pela direita.

16' Bahia em boa troca de passes, Matheus Reis luta pelo lance no fundo, Edilson valoriza o carrinho na bola do adversário e ganha o tiro de meta.

14' Jogo de previstas dificuldades. Bahia é bem organizado. Teve Guto Ferreira e hoje tem Jorginho no comando. Grêmio de Renato em exercícios de paciência. Baianos à espera do contra-ataque. Não do milagre, do contra-ataque, perfeitamente encaixável e possível.

12' Luan disputa lance no fundo, a bola toca por último nele e é tiro de meta aos baianos.

11' Escanteio cobrado pelo Bahia na esquerda e a zaga afasta o perigo.

8' Erro de passe de Arthur, que buscava acionar Edilson no fundo de campo. Tiro de meta ao Bahia.

7' MARCELO GROHE! Zé Rafael recebe pelo meio, tem espaço, carrega e finaliza rasteiro para o goleiro gremista defender firme.

6' Goleiro Jean demora a repor a bola em jogo. Vaias da torcida.

6' PRA FORAAAA! Maicon toca a bola para Pedro Rocha, ele domina, chuta de pé direito e a bola passa próxima da meta!

4' Grêmio marca em cima, Michel comete falta e jogadores e a torcida não gostaram. Sai de trás o Bahia.

3' Grêmio troca passes pelo meio de campo.

1' MARCELO GROHE! Juninho cobra falta com força, mas o goleiro gremista está bem colocado e defende firme.

1' Falta sobre Zé Rafael para o Bahia cobrar na entrada do campo de ataque.

0' BOLA ROLANDO NA ARENA DO GRÊMIO!

1 minuto de silêncio para o meio-campista Jonas Pessali, falecido em Curitiba.

Jorginho: "a gente sempre pensa positivamente e temos condições, mas sabemos o quanto vai ser difícil. Tenho um grande amigo do outro lado como treinador", analisa o técnico do Bahia.

Renato Portaluppi comenta meio de campo do Grêmio: "jogadores inteligentes, que não guardam posição e vão movimentar bastante".

19h55: Hino nacional brasileiro executado na Arena do Grêmio. Jogadores se cumprimentam e vamos para partida.

19h53: Equipes no gramado! Bahia predominantemente de branco e o Grêmio de camisas tricolores em azul, preto e branco.

19h30: Público ainda é pequeno na Arena do Grêmio. Equipes realizam o aquecimento no gramado do estádio gremista.

Grêmio não conta com Léo Moura e Lucas Barrios. Maicon está com retorno desde o início do jogo, o volante e capitão gremista. Renato preferiu a entrada dele a escalar Everton, que foi muito bem na partida anterior. Caso precise de movimentação e velocidade na frente, o cearense pode pintar no segundo tempo, a exemplo da goleada sobre a Chapecoense.

Banco baiano tem: Anderson, Rafael Santos, Eder, Juninho Capixaba, Rodrigo Becão, Matheus Salles, Feijão, Edson, Ferrareis, Maikon Leite, Mendonça e Gustavo.

Banco gremista tem: Léo, Bressan, Bruno Rodrigo,Thyere, Kaio, Jailson, Lincoln, Beto da Silva, Everton, Fernandinho.

Bahia escalado: Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Juninho, Renê Júnior, Vinícius e Allione; Zé Rafael e Edigar Junio.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Arthur, Luan e Pedro Rocha.

Deve ser respeitado na Arena do Grêmio um minuto de silêncio em homenagem ao meio-campista Jonas Pessali, que faleceu na madrugada de domingo para segunda-feira. Em Curitiba, o jogador de 26 anos se envolveu em um acidente de trânsito. Ele atuou por Grêmio e pelo Paraná Clube. Nossa solidariedade aos familiares.

Grêmio divulgou esta bela imagem da Arena que aguarda as chegadas das delegações e as duas equipes para o duelo desta sexta rodada do Brasileirão. É o campeonato nacional no complemento da 6ª rodada com Grêmio x Bahia.



Logo mais, você sabe, vamos confirmar as escalações dos dois times. O Grêmio do técnico Renato Portaluppi e o Bahia do treinador Jorge de Amorim Campos, o Jorginho.

17h40: O Grêmio manteve uma invencibilidade contra o Bahia que durou de 2003 até o segundo turno de 2014, quando os tricolores do Nordeste venceram a partida por 1 a 0 em Salvador. Rafael Galhardo cobrou falta com precisão na ocasião e fez o único tento do jogo. Ídolo recente dos gremistas, Pedro Geromel acabou expulso.

17h35: No Brasileirão, quem lidera nos confrontos é o empate. Foram 13 entre Grêmio e Bahia. Fora isso, os gaúchos venceram 12 e os baianos venceram 9 vezes. Um verdadeiro clássico de tricolores do futebol brasileiro. Acompanhe em tempo real pela VAVEL Live.

17h30: A expectativa é de bom público para Grêmio x Bahia apesar da noite fria em Porto Alegre. Promoções com descontos para casais marcam o dia dos namorados aos torcedores do Grêmio.

A partida tem bola rolando a partir das 20h00 desta segunda-feira, na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

O Bahia pode chegar até ao terceiro posto da tabela, isto se vencer o Grêmio por dois gols de diferença. Nessa condição, roubaria a colocação do Tricolor gaúcho. Atualmente é o 8º na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Uma vitória simples o coloca no G-4.

Em 2014, o gol de Hernán Barcos que deu a vitória ao Grêmio sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro da ocasião. Confira:

O palco do jogo é a Arena do Grêmio, estádio inaugurado em dezembro de 2012 e com capacidade para 60 mil pessoas. Seu recorde de público em jogos oficiais foi na final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro, em dezembro de 2016, no empate por 1 a 1 que coroou o Tricolor como campeão do torneio.

O único jogo entre Grêmio e Bahia na Arena foi pelo Campeonato Brasileiro de 2014 e o argentino Hernán Barcos fez o gol da vitória gremista. Em 2013, foi o uruguaio Maxi Rodríguez quem deixou sua marca em vitória do Tricolor gaúcho em plena remodelada Fonte Nova. Equipes que atuam em modernos estádios do futebol brasileiro em campo esta noite. Pelo segundo turno de 2014, a vitória do Bahia na Fonte Nova foi pelo marcador de 1 a 0.

Há um certo equilíbrio nos números de Grêmio e Bahia quando se enfrentam. O retrospecto é o seguinte:

45 jogos

17 vitórias do Grêmio (51 gols)

12 vitórias do Bahia (41 gols)

16 empates

Do lado gremista, o coletivo forte tem o atacante Luan como destaque. Diante da Chapecoense na quinta rodada, ele deu quatro assistências e marcou o último dos gols na histórica goleada por 6 a 3, em plena Arena Condá em Chapecó.

A boa fase do lado baiano vem do atacante Edgar Junior, exatamente o autor do gol do triunfo sobre o Cruzeiro. Olho nele!

O Bahia chega a Porto Alegre após vitória na quinta rodada. Os tricolores do Nordeste bateram o Cruzeiro por 1 a 0 no estádio da Fonte Nova e voltaram a somar três pontos na competição. Foi a segunda vitória seguida. O Bahia é o oitavo colocado com 9 pontos ganhos. São três vitórias e duas derrotas até aqui.

O Tricolor gaúcho está embalado. São sete vitórias consecutivas com seus titulares. A única derrota no Brasileirão veio para o Sport Recife quando o Grêmio utilizou seus reservas em Recife. Mesmo assim, o jogo acabou em um disputado placar de 4 a 3 para os pernambucanos. Após isso, foram duas vitórias seguidas. Sobre o Vasco e sobre a Chapecoense. O Grêmio é o terceiro colocado e pode alcançar a vice-liderança em caso de empate ou novo triunfo.

O Grêmio recebe o Bahia pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a partida que encerra a participação dos clubes nesta rodada, pois os outros 18 participantes já entraram em campo no final de semana. Grêmio x Bahia em duelo a partir das 20 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.