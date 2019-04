Grêmio supera retranca do Bahia no fim e se mantém na vice-liderança

Confronto realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2017

Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO), auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Christian Passos Sorence (GO) | Cartão amarelo: Gustavo Ferrareis (BAH, min. 73)

No encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, o Grêmio teve trabalho para passar pela defesa bem estruturada do Bahia. O confronto foi realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, na noite dessa segunda-feira (12). Com gol marcado por Bruno Cortez aos 40 minutos do segundo tempo, os gaúchos saíram vencedores em casa.

Com o resultado, o tabu de não ter perdido para os baianos como mandante pelo Brasileirão foi mantido. Além disso, o Imortal Tricolor segue na vice-liderança, com 15 pontos somados, apenas um atrás do líder Corinthians. Em contrapartida, o Esquadrão de Aço cai para o oitavo posto, com nove pontos ganhos, nenhum conquistado como visitante.

A próxima rodada será realizada no meio desta semana. O Bahia enfrenta o Coritiba às 16 horas desta quinta-feira (15), no Estádio Couto Pereira. Por outro lado, o Grêmio vai medir forças contra o Fluminense às 21 horas, no Maracanã.

Foto: Lucas Uebel|Grêmio FBPA

Posse de bola sem objetividade

O Grêmio tentou fazer valer a boa fase, o mando de campo e o bom retrospecto diante do oponente para conseguir a vitória. O time trocou bastante passes e tentou cercar a área tricolor para pressionar durante toda a partida. Na primeira boa chance do jogo, Luan passou para Pedro Rocha, e o meia ajeitou a bola e chutou forte, com muito perigo. O Bahia respondeu em seguida. Renê Júnior tocou para Zé Rafael no meio de campo, que avançou em velocidade e arriscou. A bola foi no canto e Marcelo Grohe fez fácil defesa.

O panorama no primeiro tempo teve os donos da casa com mais controle da bola, e com o setor de marcação eficiente quanto a se proteger dos contra-ataques. Em contrapartida, o time perdia a intensidade no campo ofensivo, com dificuldade para avançar na área do Bahia. Com isso, o jogo ficou sem intensidade ofensiva, travado, com poucas finalizações. Por outro lado, os visitantes permaneciam defensivamente confortáveis e tentavam encaixar contra-ataques.

Na reta final do primeiro tempo, o Tricolor gaúcho teve mais chances e conseguiu incomodar o goleiro Jean. Na primeira boa tentativa, Luan arrancou pelo meio, tabelou com Ramiro e finalizou fraco na área. O camisa 1 do Esquadrão defendeu sem sustos. Em seguida, Luan recebeu na intermediária e mandou por cima. A resposta baiana veio com boa jogada de Allione. O meia recebeu na área, rolou para o meio e Zé Rafael chegou de primeira para dar chute perigoso. Marcelo Grohe interveio pela primeira vez com esforço.

O Grêmio voltou com perigo. Pedro Rocha foi acionado e tentou dar belo toque por cima do goleiro Jean, mas o arqueiro fez a defesa. Mais uma vez, os gaúchos chegaram com perigo, com jogadas praticamente trabalhadas dentro da área. Luan recebeu, ajeitou para a canhota e bateu cruzado, mas Bruno Cortez não chegou a tempo. O Bahia tentou levar perigo com Zé Rafael, mas o meia isolou após ficar com a sobra na cobrança de escanteio.

Foto: Lucas Uebel|Grêmio FBPA

Grêmio abre placar no fim e sai com vitória

No segundo tempo, o Bahia se concentrou ainda mais no campo de defesa e permitia que o Grêmio tocasse a bola, trabalhasse boas jogadas no campo ofensivo. Os gaúchos se aproximaram de fazer o gol, mas faltavam a objetividade e a pontaria necessárias para abrir o marcador.

Os treinadores das duas equipes realizaram modificações para melhorar o ataque. A princípio, o Bahia assustou. Gustavo Ferrareis dominou na entrada da área e arriscou. A bola passou perto da trave defendida por Marcelo Grohe. Depois, o Tricolor quase marcou o primeiro. Vinícius cobrou escanteio e o arqueiro gremista soltou a bola. Matheus Reis pegou a sobra e emendou o chute, que foi travado pela marcação.

Os mandantes seguiam na mesma toada. Tinham posse de bola, trocavam passes, chegavam na intermediária e na linha de fundo, mas não finalizavam, não conseguiam chegar à meta defendida por Jean. Os cruzamentos e os lances de bola parada se tornaram principais meios de buscar a abertura no marcador. Os tricolores quase chegaram quando Edilson cruzou na área, o zagueiro Tiago afastou mal, Fernandinho ajeitou e tocou para Cortez. O lateral bateu de primeira e acertou a marcação.

Em seguida, após tanta insistência, o Grêmio marcou o gol da vitória. Aos 40 minutos, após cobrança de escanteio, Pedro Geromel desviou levemente na primeira trave e Bruno Cortez aproveitou o espaço que tinha para empurrar para o gol vazio e abrir o placar na Arena. O time controlou a posse de bola depois do primeiro gol e conseguiu a vitória importante.