Corinthians vence o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (1-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Corinthians vence o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Balbuena, e segue líder isolado do Campeonato Brasileiro com 19 pontos.

49 min: Fim de jogo!

47 min: Rafael Sóbis faz boa jogada e bate, Cássio salva o Corinthians com um tapa

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: No Corinthians entra Camacho na vaga de Romero

42 min: UUUUH! Alisson toca para Diogo Barbosa que bate e obriga Cássio a fazer grande defesa

39 min: No Cruzeiro sai Thiago Neves para entrada de Rafael Marques

35 min: Ezequiel cruza para Alisson que bate, mas Pablo salva o Corinthians

30 min: No Corinthians sai Jadson para entrada de Giovanni Augusto

29 min: Jadson cruza na área mas a zaga celesta afasta o perigo

25 min: Cruzeiro mexe, entra Rafael Sobis na vaga de Rafinha

22 min: No Corinthians sai Marquinhos Gabriel para entrada de Clayson

13 min: Denovo Pablo cabeceia, a bola desvia e Fábio salva o Cruzeiro mais uma vez

12 min: Escanteio cobrado e Pablo cabeceia firma para ótima defesa de Fábio

6 min: UUUH! Após escanteio, a bola sobra para Ábila que sozinho quase na pequena área chuta por cima do gol

0 min: No Cruzeiro sai Henrique para entrada de Alisson

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

42 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Jadson cobra escanteio na cabeça de Balbuena que testa firme para abrir o placar.

39 min: Corinthians busca espaços no ataque

32 min: Jadson arrisca de fora e manda longe do gol

23 min: Guilherme Arana chuta fechado e Fábio defende

20 min: Thiago Neves cruza para Cabral que cabeceia para fora

16 min: Cartão amarelo para Henrique por falta em Arana

12 min: Marquinhos Gabriel tenta levantamento na área mas a zaga do Cruzeiro afasta

7 min: Diogo Barbosa tenta acionar Thiago Neves mas Balbuena faz o corte

0 min: Começa o jogo!

Já o Corinthians está escalado com: Cássio; Paulo Roberto, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel e Maycon; M Gabriel, Jadson e Ángel Romero; Jô.

O Cruzeiro vem a campo com: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Romero, Ariel; Thiago Neves, Rafinha e Ábila.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Corinthians x Cruzeiro ao vivo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe todos os lances!

O recém contratado Sassá não jogará, já que sua apresentação ao time celeste ocorreu nesta terça-feira (13) e seu nome ainda não foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário).

A provável escalação celeste terá Fábio; Ezequiel, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Henrique, Ariel Cabral e Thiago Neves; Rafinha (Alisson) e Ramón Ábila.

Robinho sentiu desconforto no joelho durante a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, no último domingo. Era apenas a terceira partida consecutiva do meio-campista após dois meses de recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Mano Menezes relacionou 23 jogadores do Cruzeiro para a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira, em Itaquera. Na lista, duas novidades: recuperado de lesão, Rafael Sobis viajará a São Paulo. Robinho, por sua vez, fica de fora da partida em função de uma pancada no joelho direito, que já o tirou do treino desta terça-feira, na Toca da Raposa II.

O lateral-esquerdo Fagner e o meia Rodriguinho retornam da Austrália, onde estavam defendendo a Seleção Brasileira em amistosos contra a Seleção Argentina e a própria Seleção Australiana, e não enfrentam o Cruzeiro.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Paulo Roberto, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Marquinhos Gabriel, Jadson e Romero; Jô.

O atacante Léo Jabá, que tinha a possibilidade de se transferir para o futebol russo, voltou a ser relacionado. Assim, o meia Rodrigo Figueiredo voltou a ficar fora da lista de Carille. No treinamento, o técnico alvinegro já deixou bem claro quais serão os 11 jogadores que entrarão em campo contra o Cruzeiro, e o time não foge muito do que enfrentou em campo contra o tricolor.

O Corinthians divulgou, no início da noite dessa terça-feira, a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Cruzeiro. Fábio Carile, durante o treinamento, mostrou apenas uma mudança em relação ao time que jogou o clássico contra o São Paulo na rodada anterior.

Já o Cruzeiro vai a campo procurando a segunda vitória seguida no campeonato, após vencer o Atlético-GO no Mineirão por 2 a 0. O time celeste ocupa a sexta posição, com 10 pontos: três vitórias, um empate e duas derrotas. O Cruzeiro tenta manter uma boa sequência de jogos no campeonato mesmo com muitos desfalques na temporada, principalmente no setor defensivo, que vem sofrendo com baixas constantes.

O time de Fábio Carile mostra um bom desempenho, principalmente nos jogos dentro de casa, e apresenta uma equipe compacta. Vale ressalvar que o elenco corintiano não está entre os três mais caros de 2017, casos de Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras, mas apresenta um futebol muito mais convincente que os adversários.

O Timão, que é o líder isolado do campeonato, com 16 pontos, busca a vitória para manter distância do Grêmio, segundo colocado, e seguir com um começo espetacular na competição. De sete jogos, o alvinegro venceu cinco até agora.

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro vai receber um dos grandes clássicos interestaduais do país na noite desta quarta-feira (14). Às 21h45, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam ao vivo em jogo disputado na Arena Corinthians, em São Paulo.