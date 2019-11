Resultado Flamengo x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro (2-0)

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Fluminense no Maracanã e a Ponte vai a São Paulo enfrentar o Santos no Pacaembu

48 min: Fim de jogo no Estádio Luso Brasileiro! Flamengo vence a Ponte Preta e reencontra o caminho das vitórias

47 min: No fim do jogo a Ponte tenta descontar. Claudinho chuta de fora da área e a bola passa longe do gol de Thiago

46 min: Éverton cobra escanteio na área, Rafael Vaz sobe e cabeceia bem. A bola passa perto do gol alvinegro

45 min: Mais três minutos adicionais na Ilha do Governador

42 min: No Flamengo, sai Leandro Damião, autor do segundo gol do jogo, e entra Felipe Vizeu. Terceira e última mudança do rubro negro

38 min: Everton cobra falta no lado esquerdo. Na área, Damião desvia de cabeça e a bola sobra para Conca. Em seu primeiro lance com a camisa do Fla, o meia chuta no canto direito de Aranha, que faz a defesa

35 min: Zé Ricardo atende o pedido dos torcedores e Dario Conca vem aí! Sai Diego para a entrada do argentino

33 min: Ponte mexe pela segunda vez, sai Léo Artur e entra Jadson

30 min: Em peso, torcida do Flamengo pede a entrada do meia argentino Dario Conca na partida. Caso entre, será a estreia do argentino

28 min: Mesmo escutando gritos de burro, Zé Ricardo faz a primeira mudança no Flamengo; sai o jovem Vinícius Júnior e entra o lateral direito Pará, a primeira mudança do Flamengo no jogo

24 min: Lucca chuta forte de fora da área e novamente Thiago faz uma boa defesa

18 min: Renato Cajá cobra falta forte e colocada no canto e Thiago faz defesa

13 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! LEANDRO DAMIÃO AMPLIA! O autor do gol escorou para Vinícius Júnior, que devolveu e de cabeça, Damião marcou

0 min: Primeira substituição na Ponte Preta, sai Negueba e entra Lins. Após entrada de Vinícius Júnior, Negueba não aguentou e teve que sair

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

47 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! RÉVER MARCA NO LUSO BRASILEIRO! Um a zero para o rubro negro

30 min: Vinícius Júnior chega forte em Negueba e recebe cartão amarelo, o primeiro do Flamengo no jogo

11 min: Rodinei avança, recua para Vinicius Junior, que cruza na área. A bola passa por todo mundo. Leandro Damião tenta deslizar sobre a grama para tentar alcançar a bola, mas não consegue

3 min: Após chegada mais forte em Renê, o ex-Flamengo Negueba recebe o primeiro cartão amarelo do jogo

0 min: Rola a bola no Luso Brasileiro para Flamengo e Ponte Preta

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo x Ponte Preta ao vivo irão à campo nesta quarta-feira (14), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, apelidada pelos flamenguistas de “Ilha do Urubu”, no Rio de Janeiro.

Há quatro partidas sem vencer e na 15ª colocação do campeonato com 7 pontos, o Flamengo não vem passando por bons momentos no campeonato e o técnico Zé Ricardo corre risco de ser demitido caso um bom resultado não venha nesta quarta.

Inaugurando sua nova casa, com o apoio da torcida e necessitando de um bom resultado, a equipe rubro negra pode deixar a vitória escapar contra o time de Campinas que vem para a partida com uma vitória na bagagem contra a Chapecoense, no último domingo, e caso vença o Flamengo, vencerá a sua primeira partida fora de casa na competição.

Na Macaca, além da entrada de Negueba no lugar de Emerson Sheik, Kadu, entrará no lugar de Rodrigo, e Elton retornará para a saída de Wendel. A provável formação da Ponte para a partida conta com: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Kadu e João Lucas; Naldo, Elton, Léo Artur e Renato Cajá; Negueba e Lucca.



Os mandantes rubro negros não poderão contar com o lateral Miguel Trauco e com o centroavante Paolo Guerrero, ambos na seleção peruana. Em compensação, Diego está confirmado pela segunda vez seguida no time titular. A provável escalação do Flamengo conta com: Thiago; Pará, Réver, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar e Diego; Vinicius Júnior, Everton e Leandro Damião.