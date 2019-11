Resultado Santos 1x0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Obrigado torcedor pela audiência aqui na VAVEL Brasil.

Com a derrota, Palmeiras se mantém na 15º colocação do campeonato Brasileiro com 7 pontos.

Com a vitória Santos subiu para a quinta colocação do campeonato Brasileiro com 12 pontos.

Nesta noite teve o sorteio da oitavas de finais da copa Libertadores da America.

Destaque do jogo fica com o Vanderlei. Goleiro do santos fez 6 boas defesas na segunda etapa evitando o empate do Palmeiras

Primeira vitória em clássico do santos neste ano !

Acaba o jogo na Vila Belmiro, Santos 1x0 Palmeiras Gol: Kayke

49- Substituição dupla no santos:

Sai: Lucas Lima e Copete

Entra: Vladimir Hernández e Fabián Noguera

48- Raphael Veiga cruza na área a bola passa por todo mundo !!

47- Copete caído no gramado sentindo caibra !

46- 4 Minutos de acréscimo

45- Vanderlei Espetacular !!!!!

Raphael Veiga pega rebote da cobrança de escanteio e finaliza no cantinho para mais uma grande defesa do Vanderlei !!

44- Palmeiras tenta as jogadas mas esbarra na boa marcação do Santos

42- Keno cruza na área, Juninho chega finalizando mas é travado por David Braz.

40- Lucas Lima caído no gramado nesse exato momento !

39- Santos totalmente no campo de defesa, Palmeiras na pressão !

38- Substituição no Palmeiras

Sai: Thiago Santos

Entra: Raphael Veiga

37- Assim não Róger Guedes !

Atacante palmeirense recebe passe de guerra e finaliza de muito longe. Bola passa longe do gol do Vanderlei

36- Juninho recebe de Guerra e cruza na área, mas Vanderlei afasta o perigo socando a bola

35- Neste momento do jogo equipe do santos jogando no campo de defesa. Palmeiras pressiona em busca do empate

33- Substituição no Santos:

Sai: Kayke

Entra: Leandro Donizete

32- Vanderlei Espetacular !!!!!!

Guerra cruza na área para Willian, atacante palmeirense finaliza de primeira. Vanderlei faz uma defesa a queima roupa evitando o empate do Palmeiras !

31- Afasta Victor Ferraz

Guerra lança Róger guedes na direita, atacante palmeirense se livra do Jean Mota e cruza na área, mas Victor Ferraz antecipa Willian e afasta o perigo !

29- Mayke tenta o cruzamento pela direita, mas copete levanta o braço e bola bate na sua mão. Falta perigosa para o Palmeiras !

28- Róger Guedes e Mayke fazem tabela pela esquerda, mas Jean Mota afasta o perigo !

27-NÃO VALE O GOL !

Lucas Lima lança copete na cara do Gol, atacante santista toca para Kayke que faz o gol, mas arbitragem marca empurrão de copete no Juninho !

26- Substituição no Palmeiras:

Sai: Jean

?Entra: Tchê Tchê

25- Willian recebe passe do Guerra, mas arbitragem marca impedimento

24- Jean preparado para entrar no Palmeiras

21- Lucas lima receba na direita e cruza na área, mas Edu Dracena afasta o perigo

20- Defende Vanderlei !!!

Guerra lança Willian na área, ataque palmeirense domina e toca para Róger Guedes que chega finalizando para ótima defesa do goleiro Santistas !

19- Tchê Tchê tenta o lançamento para Willian, mas Vanderlei antecipa a jogada e fica com a bola

17- Palmeiras adianta a marcação e começa uma pequena pressão em busca do gol de empate

15- Bruno Henrique recebe na direita e cruza, mas Kayke não consegue o cabeceio

14- Segundo tempo com chance para ambas as equipes !

13- Vanderlei Espetacular !!

Guerra recebe na entrada da área e finaliza no cantinho para boa defesa de Vanderlei

12- Fernando Prass !!

Lucas Lima cobra escanteio, David Braz sobe e cabeceia para boa defesa do Fernando Pras !

11- Substituição no Palmeiras

Sai: Zé Roberto

Entra: Keno

10 - Impedido !!

Tchê Tchê recebe na entrada da área e finaliza, mas o arbitro marca impedimento

09- Fernando Prass !!

Victor Ferraz cobra escanteio, Luca Verrísimo sobe e cabeceia para boa defesa do Fernando Pras !

07- Afasta Juninho!

Victor Ferraz recebe na esquerda e cruza na área. Juninho sobe de cabeça e afasta o perigo !

05- GOOOOOOLL DO SANTOS !! Kayke

David Braz lança Jean Mota na meia esquerda, lateral do Santos cruza na área para Kayke. Atacante Santista toma frente de Edu Dracena e finaliza sem chance para o Fernando Pras.

Peixe abre o placar na vila Belmiro, Santos 1x0 Palmeiras

04- Santos começa o segundo tempo mantendo a posse de bola. Palmeiras busca jogar no contra ataque

02- Defende Vanderlei !!

Willian desarma Thiago maio no meio campo e toca para Guerra. Venezuelano domina e finaliza para boa defesa do goleiro Vanderlei

Começa o segundo tempo, Santos 0x0 Palmeiras

As duas equipes sem modificação !

Primeiro tempo muito truncado, as duas equipes errando muitos passes e cometendo bastante faltas. Destaque para Thiago Santos que faz boa marcação individual em Lucas Lima

Acaba o primeiro tempo, Santos 0x0 Palmeiras

45- Espetacular Vanderlei

Róger Guedes lança Guerra na esquerda, meia palmeirense cruza na área. Atacante Willian cabeceia para grande defesa do goleiro Santistas !

44- As duas equipes fazem muitas faltas, já são 21 no jogo !

42- Afasta Edu Dracena

Bruno Henrique faz bela jogada pela direita e cruza na área, mas Edu Dracena sobe e afasta o perigo

40- Cartão amarelo para Lucas Lima

Meio campista santistas faz falta dura no Zé Roberto

39- Cartão amarelo para Juninho

Zagueiro palmeirense faz falta dura no Bruno Henrique

38- Assim não Róger Guedes!

Guerra lança Róger guedes na esquerda, atacante palmeirense se livra bem do Jean Mota, mas erra o cruzamento

37- Santos ensaia uma pressão no final deste primeiro tempo, equipe mantém a bola no seu campo de ataque

36- Bruno Henrique recebe passe do Renato, mas é desarmado por Thiago Santos

33- Lucas lima faz belo lançamento para Bruno Henrique, atacante do Santos domina mas é desarmado por Edu Dracena

32- Jogo bastante disputado no meio campo e com poucas chances de gols.

30 - Bruno Henrique faz falta dura em guerra. Venezuela não gostou da entrada do santista e foi tirar satisfação com o mesmo !

29- Na cobrança de escanteio, David Braz sobe de cabeça e afasta o perigo !

28- Guerra toca para Thiago Santos que domina e finaliza, bola desvia no Renato e vai para escanteio. Vem bola na área do Santos

27- Róger Guedes recebe bom na esquerda, mas é desarmado por Jean Mota

26- Bruno Henrique tenta finalização de muito longe e erra o alvo.

25- David Braz começa tenta sair jogando mas sofre falta de Willian

22- No Travessão !!!!!

Róger Guedes recebe bom passe do Guerra. atacante domina e finaliza. Bola bate no travessão e sai para linha de fundo.

Quase Palmeiras abre o placar

20- Thiago Santos tenta sair jogando é desarmado por Renato que comete falta na sequencia

19- Renato recebe de Lucas lima, mas é derrubado por Thiago Santos. Arbitro não marca a falta e deixa a jogada seguir

17- As duas equipes erram muito passe nesse momento do jogo

15- Bruno Henrique tenta a jogada pela direita mas é desarmado por Thiago Santos !

13- Afasta Antônio Carlos !

Victor Ferraz faz boa tabela com Bruno Henrique que cruza na área, mas antônio Carlos afasta o perigo !

11- Assim não Copete!

Renato rouba bola no meio campo e lança copete, colombiano domina mas erra o passe para Bruno Henrique !

09- David Braz faz lançamento para copete, mas colombiano não consegue o domínio

07- Depois da pressão, Palmeiras mantém a posse de bola no campo de ataque

05- Thiago Santos cobra lateral dentro da área, Willian toca de cabeça para guerra. Venezuelano domina e toca para Róger Guedes que é desarmado por David Braz

04- Santos começa o jogo na pressão, Verdão não consegue passar do meio campo

02- Fernando Prasssssss

Lucas Lima lança copete na área, colombiano toca para Bruno Henrique. Atacante do Santos domina e finaliza para grande defesa do goleiro Palmeirense

01- UHHHH Santos !

Mayke é lançando na área, atacante do Peixe toca para Victor Ferraz. Lateral cruza na área mas Antônio Carlos afasta o perigo

Começa o jogo na Vila Belmiro, Santos 0x0 Palmeiras .

1 minuto de silencio sendo respeitado

Hino nacional Brasileiro neste momento na Vila Belmiro

Equipes perfilada para o Hino nacional Brasileiro

Arbitro da partida: Wilton Pereira Sampaio

Auxiliar 1: Bruno Raphael Pires

Auxiliar 2: Leone Carvalho Rocha

Apesar de colocar 3 zagueiros em campo, Juninho vem como lateral esquerdo.

Banco de reservas do Palmeiras: Jaison, Luan, Fabiano, Jean, Egídio, Michel Bastos, Vitinho, Hyoran, Raphael Veiga, Keno e Erik

Palmeiras escalado para o clássico: Fernando Pras; Mayke, Edu Dracena, Antônio Carlos e Juninho; Thiago Santos, Zé Roberto, Tchê Tchê e Guerra; Willian e Rogér Guedes

Banco de reservas do peixe: João Paulo, Fabian Nogueira, Matheus Ribeiro, Alison, Leandro Donizete, Leo Citadini, Rafael Longuine, Vecchio, Victor Bueno, Vladimir Hernandez, Arthur Gomes e Thiago Ribeiro

Santos escalado para o clássico: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke

Nesta quarta feira, Palmeiras anunciou a contratação de Bruno Henrique "Estou chegando para ser campeão"

Boa noite torcedor na VAVEL Brasil! Hoje, acompanhe Santos x Palmeiras ao vivo em partida valida pela sétima rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste quarta ás 21:45 na Vila Belmiro.

No campeonato Paulista deste ano as duas equipes se enfrentaram na Vila Belmiro. Palmeiras ganhou o jogo de virada por 2 a 1. Ricardo Oliveira abriu o placar para o Peixe, e Willian e Jean viram o jogo para o verdão.

Lesões afastam Felipe Melo por até seis semanas no Palmeiras

Desfalque: Arouca e Felipe Melo (Machucados); Dudu, Moisés, e Thiago Martins (Recuperação Física) e Borja e Mina ( Convocados)

Provável escalação Palmeiras: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Juninho e Zé Roberto ; Thiago Santos e Tchê Tchê; Guerra, Keno e Róger Guedes; Willian

Desfalques: Daniel Guedes (Suspenso); Ricardo Oliveira e Zera (Recuperação física); Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Cleber e Rodrigão (Machucados)

Provável escalação Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno , Bruno Henrique e Kayke

Estatísticas do clássico em campeonato Brasileiro:

67 jogos

18 vitórias Palmeiras

25 vitórias Santos

24 Empates

Cuca exalta postura do time sobre Fluminense: "Tem de se comemorar a atuação"

Depois de 4 jogos sem vitória, na última rodada Palmeiras venceu o Fluminense por 3 a 1 o Fluminense.

Será a estreia do técnico Levir Culpi no comando do Santos, técnico chega com a responsabilidade de brigar pelos títulos da Libertadores, Copa do Brasil e campeonato Brasileiro

David Braz destaca trabalho de Elano antes de chegada de Levir: "Pega uma equipe com vitória

Na última rodada do campeonato com o comando do ex jogador Elano, Peixe foi a Arena da Baixada e conseguiu sua primeira vitória fora de casa na competição.

Depois de um começo de campeonato ruim que ocasionou a demissão do técnico Dorival Junior, Santos vem duas vitórias importantes contra Botafogo em casa e Atlético-PR fora de casa.

Santos e Palmeiras ainda não venceram nenhum clássico no campeonato Brasileiro deste ano. Verdão foi derrotado pelo São Paulo e Peixe pelo Corinthians, ambos os jogas foram fora de casa.

Santos x Palmeiras ao vivo é uma partida valida pela 7º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta às 21h45 na Vila Belmiro