Resultado Vitória x Botafogo no Campeonato Brasileiro 2017 (2-2)

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes em tempo real do confronto entre Vitória x Botafogo ao vivo, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado!

A arbitragem do confronto será comandada por Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Élio Nepomuceno de Andrade Júnior.

"Os seis jogos foram positivos, acho que contra o Grêmio não fomos muito bem. No resto, nos comportamos bem. Em alguns jogos merecíamos uma sorte melhor. Futebol é isso. É ter a cabeça boa para conquistar a vitória. Será mais uma partida importante, fora de casa. Estamos fazendo bons jogos, mas a vitória ainda não veio. Então vamos em busca desse resultado", disse Arnaldo.

O lateral-direito Arnaldo concedeu entrevista coletiva e falou sobre o momento do time, além de citar as expectativas do Botafogo para o duelo na capital da Bahia.

Cinco jogadores não poderão ser escalados por Jair Ventura. O meia Camilo ainda se recupera de dores no ombro e não tem condições físicas. Airton, Jonas e Marcinho se recuperam de cirurgias. O goleiro Jefferson já está liberado, mas ainda permanece fora da lista de relacionados. Em contrapartida, o técnico do Botafogo conta com os retornos de Victor Luís e Emerson Silva.

Por outro lado, o Botafogo acumula três partidas sem vencer. Na última rodada, empatou em casa com o Coritiba em 2 a 2. Um triunfo longe de seus domínios recoloca o time da Estrela Solitária na briga pelas primeiras posições. Os cariocas estão no 12º posto, com oito pontos conquistados nas seis primeiras partidas do Brasileiro.

"Estamos em uma zona que não é legal. Uma zona de desconforto. A vitória foi legal, importante para recuperar a confiança. Mas a gente tem que somar pontos porque estamos perto da beira, então temos que fazer esse ponto para sair lá de baixo. Nosso plantel tem essa consciência, temos que pontuar para dar um salto na tabela", disse.

O zagueiro Kanu concedeu entrevista coletiva e falou sobre o momento do time. Mesmo na zona de rebaixamento, o defensor afirma que vencer mais um jogo diante de sua torcida é fundamental para manter a boa sequência e sair da degola.

O técnico Alexandre Gallo tenta a segunda vitória à frente da equipe baiana, mas terá alguns desfalques para o confronto diante do Botafogo. O volante Willian Farias cumpre suspensão automática, além do atacante Paulinho. Outros dois jogadores que estão fora por se recuperarem de procedimentos cirúrgicos são Bruno Ramires e José Welison. Atenção para Fred e David, que estão pendurados.

Como mandante, o Vitória tenta emplacar a segunda vitória consecutiva. O time baiano venceu o Atlético-MG no último fim de semana e tenta sair da zona de rebaixamento. Atualmente, o Leão da Barra soma quatro pontos e ocupa a 18ª colocação.