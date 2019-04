Botafogo abre dois gols de vantagem mas cede empate ao Vitória na segunda etapa

Na noite desta quarta-feira (14), em um jogo de 4 gols, Botafogo e Vitória se enfrentaram no Barradão. No primeiro tempo, o time alvinegro fez parecer que a vitória sobre o rival viria com certa tranquilidade. Isso porque o time abriu 2 a 0 com Bruno Silva. Mas para a segunda etapa, os mandantes reagiram e com Gabriel Xavier e Kieza, arrancaram o empate em 2 a 2.

Apesar do jogo bastante movimentado, o resultado não foi bom para nenhuma das equipes, que continuaram praticamente na mesma situação na tabela. Os rubro-negros, somam 5 pontos e permanecem na zona de rebaixamento. O alvinegro por sua vez, soma 9 pontos e se mantém no meio de tabela. Na próxima rodada, o Vitória vai visitar o Sport, na segunda-feira (19), já o Botafogo vai encarar a Chapecoense, na Arena Condá, fazendo seu segundo jogo seguido longe de casa no domingo (18).

O Botafogo entrou em campo sabendo que o Vitória viria para cima, confortável com a situação, o time Carioca suportou a pressão inicial e começou a jogar da maneira que gosta, que é sair em contra-ataque. Após um bom início o Vitória caiu de rendimento e acabou pagando caro por isso. Aos 29 minutos, Pimpão achou Bruno Silva livre na área, o volante dominou e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

A equipe comandada por Jair Ventura, não se acomodou com a vantagem no placar e continuou melhor na partida. Em lance de Pimpão, Kanu tirou em cima da linha o que seria o segundo gol alvinegro. Porém, aos 41, o time Carioca ampliou. João Paulo cobrou falta fechada na área, Fernando Miguel deu rebote e Bruno Silva marcou de cabeça o seu segundo gol na partida.

A segunda etapa começou melhor para a equipe baiana, que foi eficiente quando teve a sua chance. Logo aos 4 minutos, David achou Gabriel Xavier dentro da área, que com tranquilidade tirou do goleiro e diminuiu o placar. Após o princípio de reação da equipe da casa, o Botafogo teve três boas chances com Roger, João Paulo e Pimpão, mas não conseguiram aproveitar. A equipe Carioca estava em um bom momento, mas foi o Vitória que marcou. André Lima dividiu com Igor Rabello, pegou a sobra e tocou para Kieza só rolar para o gol. Os 15 minutos finais de partida foram eletrizantes, mas o empate persistiu.