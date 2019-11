Santos terá o Atlético-PR pela frente nas oitavas da Libertadores

O Santos Futebol Clube está disputando a sua décima terceira Copa Libertadores da América. Empatado com o seu rival São Paulo, o Peixe é um dos maiores campeão brasileiro da Libertadores. A equipe da Vila Belmiro é tri campeão da competição. Dois dos seus títulos foram em 1962 e 1963, na "Era Pelé", o outro foi conquistado em 2011, na era de Neymar e os meninos da vila. Das 12 vezes que o Alvinegro disputou a competição continental, em oito, a equipe chegou pelo menos até as semifinais.

Como chegou até as oitavas

Classificado para a Libertadores 2017, por ser vice-campeão brasileiro em 2016. O Santos venceu os três jogos em casa, e empatou os seus três jogos fora de casa. A equipe paulista é a única brasileira invicta na competição continental. Destaques para a vitória por 3 a 2 no Santa Fe, no Pacaembu, e para o empate por 1 a 1 contra o The Strongest, em La Paz, com um a menos desde o primeiro tempo.

Quem vai enfrentar

O Santos irá enfrentar o Atlético-PR. Classificado em segundo lugar, no Grupo 4, o Atlético-PR fez dez pontos em seis jogos, empatado com o líder do seu grupo, o San Lorenzo. O primeiro jogo do confronto será na Arena da Baixada, em Curitiba. O segundo jogo será na Vila Belmiro, em Santos. Quem passar do confronto, enfrenta o vencedor de Palmeiras/Barcelona-EQU, nas quartas de final.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram em 53 jogos, o Peixe leva a melhor no confronto, com 24 vitórias, contra 15 vitórias do Atlético-PR, e 14 empates. No último domingo (11), o Santos venceu o Atlético-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada. Em 2005, o Atlético-PR eliminou o Santos nas quartas da Copa Libertadores, vencendo os dois jogos, por 3 a 2 na Arena da Baixada, e por 2 a 0 na Vila Belmiro.

O que esperar do confronto

(Foto: Divulgação/Santos FC)

O Atlético-PR é uma equipe que tem oscilada muito nessa temporada, e vive um mau momento no Brasileirão. O Santos teve um mau começo no Brasileiro, mas vem se recuperando depois da demissão do Dorival, e também se classificou invicto na Libertadores. Podemos esperar dois confrontos equilibrados, e de um futebol de bom nível.