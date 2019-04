Gallo elogia postura do Vitória ao buscar empate mas lamenta erros defensivos

Após mau primeiro tempo, o Vitória foi buscar o placar jogando no Barradão e empatou em 2 a 2 contra o Botafogo, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o ponto somado, o time baiano segue na zona de rebaixamento, na 18° posição com apenas sete pontos.

Para o técnico Alexandre Gallo, o time teve atitudes positivas na segunda etapa, quando o time conseguiu fazer dois gols e segurou o ímpeto botafoguense. Apesar dos erros cometidos na etapa inicial, elogiou a postura dentro de campo.

“Nós erramos. Quando você toma dois gols dessa maneira, tem que cobrar questão do erro zero. E o mais importante é que estão cobrando entre eles. Agora, isso demanda trabalho e treinamento. Tem muita coisa a acontecer. A estreia do Fillipe [Souto] deu sustentação técnica boa, mas é um jogador que jogou pela primeira vez com os companheiros. Mas o mais importante foi o espírito de vencer", disse Gallo.

O técnico também falou sobre a melhora em até chegar a virada, mas seguiu enfatizando o trabalho de sua equipe para evitar a derrota. "Tivemos até mais chances para fazer o 3 a 2. No contexto geral, buscar o empate é muito bom para o espírito de luta da equipe. Mas é claro que viemos para buscar a vitória”.

As falhas defensivas preocupam Gallo. Após o intervalo, o técnico disse que o time teve uma conversa com os jogadores e conseguiu aparar as arestas para que o time conseguisse a reação. "O Fillipe não vinha jogando. Até surpreendeu. Gostei do trabalho dele, mas é claro que faltou uma conversa, até para fazer uma transição mais técnica. Entendo que os gols do Botafogo não houve criação, mas erro de cobertura. O Thallyson acabou furando. E depois uma sorte muito grande que a bola do Fernando acabou na cabeça do Bruno. Tivemos uma conversa no intervalo para buscar o empate. O gol saiu, as trocas renderam bem", encerrou.