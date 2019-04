Robinho pede apoio para que Atlético-MG reaja no Brasileirão

Após sete rodadas disputadas, o Atlético-MG se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com apenas seis pontos somados, o cargo de Roger Machado está sob ameaça, já que o time era considerado um dos favoritos ao título nacional no começo da temporada.

Na última rodada, o Galo foi derrotado para o Atlético-PR dentro de casa, por 1 a 0, com um gol que contou com a colaboração do zagueiro Felipe Santana – ao tentar recuar para Victor acabou deixando o lateral Sidcley ficar cara a cara com o goleiro Victor.

Para o atacante Robinho, a última derrota da equipe doeu, mas o que dói mais são as vaias direcionadas a equipe. "A vaia da torcida dói e é justa. Ninguém gosta, mas somos maduros e temos de saber lidar com isso. No futebol isso acontece e só vamos ganhar palmas quando mostrarmos dentro de campo", afirmou.

"A torcida nos apoia e vem para ver o Galo jogar bem e ganhar. Quando não acontece, ela vaia e temos de respeitar. A única maneira de mudar isso é dentro de campo. O nosso time precisa conseguir os resultados", destacou o camisa 7

Na próxima rodada, o Atlético visitará o São Paulo, no Morumbi, e, em seguida, pegará o Sport, em Belo Horizonte. Robinho acredita que a equipe ainda tem condições de reagir no certame, mas que eles precisam do apoio do torcedor alvinegro para que isso aconteça.

"Estamos tentando fazer o nosso melhor, não temos de pedir desculpas. A gente entrar em campo para honrar a camisa do Galo, mas infelizmente os resultados não estão vindo. A gente precisa do torcedor neste momento, não é só quando a bola está entrando. O torcedor do Galo é apaixonado, o nosso 12º jogador. O apoio dele é importante, neste momento é melhor ainda".

"O sentimento é de frustração. A gente luta, dá empenho máximo e o resultado não vem. Então é uma frustração. Mas futebol a gente tem tudo de dar a volta por cima de três em três dias. É trabalhar, não culpar ninguém e procurar recuperar fora de casa os pontos que perdemos aqui", concluiu.