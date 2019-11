Resultado Coritiba x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Um grande abraço e até a próxima.

Jogo com muitos erros, mas um erro de arbitragem prejudicou o Timão no finalzinho. Empate com gosto amargo, podendo perder a liderança.

93' Acabou.

92' Minuto final.

91' Corinthians fechado em seu campo.

90' Entramos nos acréscimos.

89' Teremos mais três minutos.

88' Coxa tenta impor pressão nos minutos finais.

87' IMPEDIDO! Linda tabela entre Maycon e Jô. O camisa 7 deu o tapa, marcou o gol e o bandeira deu impedimento. Ele errou. Jô estava atrás da linha da bola.

86' Reta final de partida.

85' MUDA O TIMÃO: Pedrinho na vaga de Romero.

84' Iago cruza direita, Alecsandro fecha e fura. Corinthians se salva.

83' Timão se segura como pode.

82' Jogada ensaiada do Coxa, Alecsandro desvia por trás da zaga, a bola passa, mas o impedimento foi marcado.

81' Coxa novamente põe pressão.

80' Dodô cruza fechado e Fagner afasta no segundo pau. Escanteio.

79' MUDA O COXA: Henrique sai e entra Tiago Real.

78' Alan Santos cruza, Alecsandro testa, mas mal demais e só tiro de meta.

77' Maycon acha bem Jô e Rodriguinho, mas nem um e nem outro acreditaram no lance.

76' Alan inverte pra Alecsando, mas o jogador saiu com bola e tudo.

75' IMPEDIDO! Romero recebe, bate de canhota e a bola passa queimando a trave do Coxa. Mas o bandeira anotou impedimento.

74' Caso empate, Corinthians pode ver o Grêmio passá-lo.

73' Corinthians se tranquiliza mais no jogo.

72' Rodriguinho carrega sozinho, arrisca de fora e explode na zaga.

71' MUDA O COXA: Rildo sai e entra Iago.

70' William Matheus e Pablo dividem. Joelho contra joelho. Pior pro jogador do Coxa.

69' Clayson busca Jô, mas Wilson afasta de soco!

68' MUDA O CORINTHIANS: Camacho entra e sai Gabriel.

67' Coxa novamente tenta se impor no ataque.

66' E o torcedor, que noticiamos ter falecido, não morreu. Informações oficiais contam que ele foi reanimado e está em estado grave em hospital de Curitiba.

65' AMARELO, FAGNER. Levantou Jonas sem bola.

64' MINHA NOOOOOOSSA SENHORA! William Matheus cruzou como dava da esquerda. Henrique chegou pela meia-lua como um caminhão e meteu um voleio de primeira, na veia. Cássio só rezou e a bola queimou a trave.

63' AMARELO, MARCIO E ROMERO. Romero deu uma caneta no zagueiro com o jogo parado e o jogador deu um tapa no atacante.

62' Alan Santos recebe na direita, tira o cruzamento e manda na mão de Cássio.

61' Maycon manda na área e o juiz anota falta ofensiva.

60' Jô recebe bom lançamento, tira o cruzamento e a zaga afasta. Escanteio.

59' Romero escapa pela direita, adianta demais a bola e atropela a zaga rival. Falta.

58' É uma enormidade de erros de passes.

57' Em apenas um minuto, trocentos erros.

56' Romero briga contra toda a defesa do Coxa e perde a bola.

55' Coxa vê avanços do Corinthians e toma mais cuidados.

54' Timão se solta mais nessa segunda etapa.

53' Clayson e Rodriguinho mal demais pelo Corinthians.

52' Jonas arrisca de canhota e a bola passa perto. Só tiro de meta.

51' Clayson parte pra cima de Dodô, tira o cruzamento, mas a marcação forte afastou.

50' CÁSSIO! Marcio testa sem força e o goleiro pega firme no chão.

49' AMARELO, GABRIEL. Foi fintado e deixou o corpo.

48' Arana chega na linha de fundo, cruza bem e Galdezani tira da cabeça de Romero. Escanteio.

47' Lamentamos a morte, desejamos muita força às famílias e que as autoridades façam seu trabalho e os culpados paguem.

46' E lamentamos informar que o torcedor corinthiano, que foi agredido por torcedores do Coxa antes da partida, infelizmente faleceu.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete ser mais intenso e quente.

Timão cadenciou muito o ritmo, mas não conseguiu fazer a transição ofensiva e pouco incomodou.

Jogo truncado, muito marcado e com poucas chances. Coxa foi melhor por imprimir uma intensidade maior.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Corinthians se segura nesse final.

43' SAAAALVA! Jô arranca pelo meio, abre pra Romero, que cruza no segundo poste e Rodriguinho testa. Galdezani salvou de perna direita.

42' CÁÁÁÁSSIO! Outro erro de passe, enfiada de bola nas costas da zaga, chute de Henrique Almeida e Cássio espalmou firme!

41' Coxa busca pressão nesse finalzinho.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Rildo rouba de Arana, avança pela esquerda, busca Henrique, mas Balbuena afasta o perigo.

38' FOORA! Jonas pega a sobra, ajeita e bate de fora. Cássio fez golpe de vista e a bola passou perto.

37' William Matheus adianta, Fagner desvia e manda pra escanteio.

36' Marcações fortes e defesas acima dos ataques.

35' Corinthians todo recuado nesse momento.

34' Coxa aluga o campo de ataque, mas a defesa corinthiana é firme pra afastar.

33' Jogo fica mais quente no Couto Pereira.

32' CÁSSIO! Cruzamento da esquerda, Henrique desvia, Galdezani escora na pequena área e Cássio pegou firme. E tinham três jogadores muito impedidos.

31' AMARELO, DODÔ. Deu o rodo sem bola em Clayson.

30' Lindo lance corinthiano trabalhando da esquerda pra direita, mas Romero não entendeu o que Fagner queria e perdeu o ataque.

29' Jogador corinthiano sente problema muscular e é substituído.

28' MUDA O CORINTHIANS: Clayson entra e sai Marquinhos Gabriel.

27' Henrique Almeida finaliza de cabeça, mas o bandeira anotou bem o impedimento.

26' Marquinhos Gabriel e Romero errando muitos passes nas pontas.

25' Bom ataque corinthiano, mas Romero estava em posição de impedimento.

24' Boa trama do time da casa, mas Rildo não dominou a bola e a zaga corinthiana afastou o perigo.

23' Marcação do Coxa segue alta. Corinthians rifa muito.

22' Jogo muito truncado, travado no meio-campo.

21' Galdezani bate e isola.

20' Falta é frontal, mas não tão perto do gol.

19' Romero erra o passe na defesa e Gabriel comete falta em Henrique.

18' Maycon pega rebote da defesa, tenta o chapéu e Henrique mete a mão na bola. Falta agora é frontal.

17' Romero finta e toma o rodo de Rildo. Vai chuveirar na área.

16' Dodô e Arana fazem bom duelo nas laterais. Jovem e com futuro.

15' Corinthians não tem saída de bola. Sofre pra trocar passes.

14' Galdezani bate rasteiro de fora e Cássio pega tranquilo.

13' Cruzamento na área corinthiana, Alecssandro não alcança a bola e Cássio só olha.

12' Briga de foice entre um monte de gente. Gabriel comete falta em William Matheus.

11' Linda troca de passes corinthiana até chegada de Rodriguinho. A zaga trava bem e afasta o perigo.

10' Coxa marca alto, tirando a saída de jogo alvinegra.

9' Corinthians tira a pressão do Coxa nos minutos iniciais.

8' Escapada boa de Romero e Arana, mas o passe do paraguaio saiu forte em linha de fundo.

7' Coxa marca forte e não deixa Corinthians sair tocando.

6' Timão procura cadenciar mais o ritmo desse começo.

5' Sol brilha forte na capital paranaense.

4' Coritiba marca pesado no meio-campo.

3' Jogo começa intenso e rápido.

2' Coxa tenta se impor usando as duas laterais.

1' Corinthians arranca com Romero, a zaga trava e Rildo arruma escanteio no contra-ataque.

0' Começou!

Coxa com camisa branca com duas listras verdes, calção preto e meias brancas.

Corinthians com camisa listrada em preto e branco, calção branco e meias pretas.

Acho que agora vai começar.

Muitos corinthianos ainda esperam pra entrar.

Corinthians em campo.

A diretoria corinthiana pediu aos árbitros que começasse o jogo mais tarde. Equipe chegou atrasada ao Couto Pereira.

O alvinegro chegou atrasado ao Couto Pereira e está usando o máximo de tempo para se preparar e aquecer.

Hino Nacional Brasileiro.

O time do Coxa e a equipe de arbitragem subiram ao gramado. Corinthians não subiu.

Até por isso, o Corinthians está atrasado e ainda não entrou no gramado.

Uma covarde briga de torcedores do lado de fora deixou vítimas graves. um ônibus corinthiano entrou em uma rua errada e vários torcedores do Coxa agrediram alvinegros. Um torcedor está em estado grave.

O Coxa terá Wilson; Dodô, Marcio, Werley, William Matheus; Jonas, Alan Santos, Matheus Galdezani; Rildo, Henrique Almeida e Alecsandro.

O Corinthians terá Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena, Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel; Angel Romero e Jô.

Os times estão escalados e prontos para a oitava rodada.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão especial online! É manhã de Coritiba x Corinthians ao vivo hoje na VAVEL.

Acompanhe conosco a oitava rodada do Brasileirão à partir das 11h da manhã, no melhor tempo real da internet brasileira.

Com a ausência de Jadson, Marquinhos Gabriel permanece entre os titulares e é uma das representações mais claras do que Fábio Carille pregou desde o início do ano. Os jogadores que demonstrar vontade, independentemente da fase apresentada, poderá ter sua chance. Marquinhos é um exemplo e tornou mais um jogador de confiança do treinador.

Quem também não fica disponível ao técnico Fábio Carille são os jogadores Danilo e Mantuan, ambos machucados. Além deles, Vilson e Léo Príncipe também são baixas, já que estão em recuperação física.

Em relação ao time, o Corinthians terá duas mudanças em relação ao time da última rodada. Fagner e Rodriguinho, que estavam com a Seleção Brasileira na Austrália, voltam ao grupo de titulares. Jadson, que apresentou desgaste físico e não viajou ao Paraná, será desfalque.

Tanto é que, se conseguir mais uma vitória neste domingo, o Timão terá mais vitórias do que derrotas ou empates no estádio do Coxa. Até hoje foram 14 vitórias, 13 empates e 14 derrotas.

O Corinthians vem de três empates e duas vitórias no Couto nos últimos cinco anos, mas o bom aproveitamento no local vem bem antes disso.

Este confronto Coritiba x Corinthians será mais uma chance de manter o bom desempenho fora de casa e, para este jogo, além do bom rendimento da equipe quando não é o mandante, também existe o bom retrospecto no Estádio Couto Pereira, onde a equipe alvinegra não é derrotada desde 2011.

Ao longo desta temporada, a equipe alvinegra conquistou a maior parte dos pontos disputados como visitante do que em Itaquera.

O Timão venceu os três jogos que fez longe de seus domínios no campeonato, contra Vitória, Atlético-GO e Vasco, e tem melhor aproveitamento fora do que em casa.

Se o Coxa tem um bom retrospecto como mandante no Brasileirão, um dos segredos do sucesso do Corinthians na temporada é seu bom desempenho fora de casa.

O trunfo do Coxa para superar o Corinthians é a força de sua defesa, que é a menos vazada do Brasileirão, com apenas quatro gols sofridos em sete jogos disputados.

Em relação aos desfalques do Coritiba para o confronto, além de Kleber, que está suspenso, Geovane, João Paulo e Anderson não ficam à disposição do técnico Pachequinho pois seguem em recuperação no departamento médico. Os únicos pendurados na partida são Jonas e Tiago Real.

O favorito para substituí-lo é Alecsandro, ex-Palmeiras. Além disso, William Matheus retoma sua vaga na equipe titular e deixa Carleto entre os reservas. O resto do time titular deve se repetir ao do empate sem gols diante do Bahia na última rodada.

Porém, para que isso vire realidade, o Coxa terá que lidar com a ausência de Kleber, que foi expulso na última rodada e cumpre suspensão.

O objetivo é manter o embalo em casa para chegar mais perto do líder e continuar dentro do G-4. A expectativa é de casa cheia, já que o movimento tem sido grande nas bilheterias do Couto.

Tudo isso por conta da segurança da defesa, que é um fator crucial. São apenas quatro gols sofridos no Brasileirão. Essas são as armas do Coritiba contra o líder Corinthians na rodada.

No Brasileirão, são três vitórias sobre Atlético-GO, Atlético-PR e Palmeiras e um empate com o Bahia.

A força do Coxa no Couto Pereira é evidente. A equipe do técnico Pachequinho tem apenas uma derrota na temporada jogando em seus domínios, que aconteceu diante do ASA, ainda em fevereiro, pela Copa do Brasil. Nos outros jogos, foram dez vitórias e três empates.

Com 19 pontos, a equipe alvinegra tenta abrir vantagem para o Grêmio, vice-líder com um ponto a menos, enquanto do outro lado, o Coxa está na terceira posição, com 14 pontos e pode diminuir a distância para os dois primeiros colocados.

A partida entre Coritiba x Corinthians ao vivo, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, e que acontece neste domingo, às 11h, pode ser a reafirmação do líder ou a tentativa de um dos clubes que disputam a ponta da tabela chegar mais perto da primeira posição.