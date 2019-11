Resultado Fluminense 2x2 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017

Obrigado por nos acompanhar, amigo leitor da VAVEL Brasil. Continue ligado para mais informações do Campeonato Brasileiro 2017.

Depois de um jogo eletrizante, com emoção até o apito final, Flamengo e Fluminense saem com o empate em 2 a 2. Wendel e Henrique Dourado marcaram pelo Flu, enquanto que Diego e Trauco deixaram sua marca pelos rubro-negros.

ACABOU! Com o Flamengo no ataque, o árbitro encerra a partida e o clássico Fla-Flu termina empatado, para muita reclamação dos jogadores do Flamengo, que avançam em cima do árbitro.

52" Falta para o Flamengo no círculo central e o time inteiro vai para o ataque. Pode ser o último lance.

50" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! É DO FLAMENGO! TRAUCO DEIXA TUDO IGUAL NOS ÚLTIMOS MINUTOS! Depois de jogada trabalhada, o lateral peruano resolveu arriscar de longe e mandou no cantinho, sem chances para Júlio César.

49" Juiz indica mais dois minutos de acréscimo. Vamos a 52!

48" Jogo fica nervoso. No campo de ataque tricolor, Richarlison ficou caído, depois de dividida no alto e tem um corte na cabeça. Atacante volta para o jogo com uma touca de natação.

47" QUE ISSO, JÚLIO CÉSAR! O goleiro do Fluminense defende cabeçada de Guerrero, solta a bola para ganhar tempo, mas quase deixa o atacante mandar para o fundo do gol. Na dividida, falta marcada e amarelo para o centroavante.

47" Cartão amarelo para Trauco, por reclamação.

46" Em tentativa de jogada aérea, juiz para o jogo por impedimento do ataque do Flamengo. Júlio César sentiu o joelho em dividida com Guerrero.

45" Teremos cinco minutos de acréscimo. Muito jogo pela frente!

45" Público no Maracanã é de mais de 37 mil torcedores presentes.

45" Rodinei recebe boa enfiada de bola de Conca, divide com Léo e a bola sai pela linha de fundo, em tiro de meta.

44" Fluminense vai se fechando e tudo indica que os últimos minutos serão um jogo de ataque contra defesa.

44" Na cobrança, Júlio César sai bem e tira de soco.

43" Substituição no Fluminense: sai Orejuela, sem conseguir andar, entra Nogueira.

43" Falta dura de Norton em cima de Éverton e cartão amarelo para o garoto do Fluminense. Boa oportunidade para o Flamengo.

42" Falta para o Fluminense na intermediária defensiva e vamos ter alteração no Tricolor das Laranjeiras. Orejuela vai deixar o gramado, com muitas dores por conta da entrada de Conca.

41" Agora a pressão é total do Flamengo. Rubro-Negro vem para cima com todo o time no campo de ataque.

40" E, logo em seguida, dividida duríssima do argentino com Orejuela e cartão amarelo para o baixinho.

40" Torcida do Fluminense vai hostilizando Conca no Maracanã.

39" Parou tudo! Antes da finalização, o árbitro marca falta de ataque de Réver.

38" Diego é derrubado na intermediária e o Fla tem boa chance para levantar a bola na área.

38" É a estreia do argentino com a camisa do Flamengo, justamente contra seu ex-clube.

37" Substituição no Flamengo: sai Cuéllar, entra Conca.

36" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! É DO FLUMINENSE! HENRIQUE DOURADO! O camisa 9 é infalível nas cobranças de pênalti! Devagar, partiu para a bola, bateu no canto. Thiago acertou o lado, chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. 2 a 1 para o Flu no fim do jogo!

35" PÊNALTI PARA O FLUMINENSE! Scarpa lança Richarlison em profundidade, o camisa 70 sairia cara a cara com Thiago e acabou derrubado por Juan.

33" Orejuela falha na saída de bola, mas para sorte do Tricolor, o passe sai errado e Júlio César fica com ela.

32" Richarlison recebe de Scarpa pela esquerda, aproveita espaço e arrisca de fora da área, mas acaba mandando por cima.

31" Em cobrança de falta, Trauco levanta próximo ao gol, Júlio César dá um soco na bola. No rebote, Richarlison leva entrada dura de Rodinei, que também recebe amarelo. É o terceiro do jogo, o terceiro para jogador do Flamengo.

29" Após cobrança de escanteio, Scarpa tenta lançar Calazans, que é derrubado no meio de campo.

28" Substituição no Fluminense: sai Wendel, entra Matheus Norton.

28" Substituição no Fluminense: sai Mascarenhas, entra Léo.

27" Enquanto isso, Wendel está caído no gramado, sentindo alguma lesão desde o começo da jogada anterior. Mascarenhas também fica no chão, com cãimbras.

27" REGINALDO SALVA O FLUMINENSE! Berrío faz boa jogada em velocidade, passa por Henrique e só não vira o jogo porque Reginaldo apareceu tocando para escanteio.

26" Flamengo volta a tentar chuveirinho na área, mas Júlio César sai para ficar com ela.

25" Trauco tirou Calazans para dançar, deixou o garoto no chão, mas o cruzamento acabou interceptado por Reginaldo.

24" Em jogada ensaiada, Arão desviou na primeira trave, mas ninguém completou na sequência. Em segunda oportunidade, Trauco cruzou, Réver subiu muito, mas cabeceou mal e tocou por cima.

23" Rodinei recebe pela direita, parte para cima de Orejuela, tenta o cruzamento, mas a bola desvia no equatoriano e é escanteio para o Flamengo.

20" Mascarenhas pega rebote de defesa de Thiago, após cruzamento de Calazans, mas acaba isolando.

19" Arbitragem conversa com Henrique e Réver, dois capitães das equipes. Houve uma troca na arbitragem. O juiz de campo, Vinicius Gonçalves Araújo passa a ser adicional e Flávio Rodrigues de Souza será o árbitro principal.

18" Boa falta para o Fluminense! Scarpa recebeu lançamento de Mascarenhas, deu o tapa na frente e acabou derrubado por Cuéllar, que recebe cartão amarelo.

17" QUE GOL PERDEU ÉVERTON! Berrío fez boa jogada pela direita, entregou a Diego, que rolou para Trauco. O peruano emendou uma boa finalização, Júlio César falhou na tentativa de defesa em dois tempos, Éverton ficou com a sobra e, sem ângulo, mas com o gol vazio, não conseguiu virar o jogo.

16" Neste momento, Polícia Militar está entre a torcida do Flamengo por conta de uma bomba que estourou nas arquibancadas do setor Norte.

13" Guerrero fica caído no gramado depois de dividida forte com Reginaldo.

12" Polêmica também no gol rubro-negro. Muita reclamação de que Éverton estaria em condição irregular.

10" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL! DO FLAMENGO! DIEGO! Depois de bate rebate com Henrique salvando quase em cima da linha e Júlio César aparecendo bem, a bola sobrou para o craque rubro-negro, que mandou para o fundo do gol.

8' AMARELOU! Júlio César cortou o cruzamento no escanteio, tentou sair jogando rapidamente, mas Berrío deu um tranco no goleiro tricolor. Falta marcada e amarelo para o atacante.

8' Berrío aproveita boa enfiada de bola de Arão, vai na linha de fundo, tenta o cruzamento, mas a bola acerta Henrique e sai em escanteio.

7' Wendel perde bola no contra-ataque, mas Flamengo não consegue aproveitar boa oportunidade com Berrío pela direita.

6' Guerrero escora para Arão, que repassa a Éverton. O meia tentou arriscar de longe, pegou muito embaixo da bola e ela subiu demais.

6' Tudo certo com Mascarenhas, que já está de volta.

5' Na jogada anterior, Mascarenhas ficou caído reclamando de pancada no rosto e vai recebendo atendimento médico.

5' TRAUCO DE LONGE! O lateral-esquerdo aproveitou rebote, tentou de fora da área e acertou uma pedrada, que passou rente à trave esquerda de Júlio César.

4' Berrío tenta sua primeira jogada pela direita, tem dupla marcação e acaba arrumando apenas o lateral.

2' Henrique Dourado divide com Juan no alto e os dois ficam no chão por conta de um choque de cabeça.

1' Trauco tenta lateral para dentro da área buscando Guerrero, mas Reginaldo protege bem e deixa a bola sair em tiro de meta para Júlio César.

0' MEXE NA BOLA O FLAMENGO, COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! Vamos para o segundo tempo de Fluminense x Flamengo, com vitória parcial do Tricolor por 1 a 0.

0' Substituição no Flamengo: sai Vinicius Jr, entra Berrío.

0' Substituição no Flamengo: sai Marcio Araújo, entra Willian Arão.

As duas equipes já estão de volta e o Flamengo faz duas alterações para a segunda etapa

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Com Orejuela no chão após dividida, o árbitro encerra o primeiro tempo do clássico e Paolo Guerrero volta a reclamar

45' Teremos um minuto de acréscimo na primeira etapa

45' Guerrero segue reclamando demais com o árbitro, que marcou falta dele sobre Lucas

44' No levantamento, Trauco rebateu, Wendel tentou cruzar novamente, mas o goleiro adversário apareceu bem para interceptar

43' Calazans tentou girar para cima da marcação, foi derrubado e o Flu tem boa falta pela direita

42' Muita reclamação da torcida do Flamengo! Rodinei recebeu pela direita, tentou avançar, foi puxado por Scarpa e caiu pedindo pênalti dentro da área, mas árbitro mandou seguir

41' Guerrero tenta dominar para puxar contra-ataque, mas usa o braço. Parou o jogo, bola volta para o Flu

41' Fluminense vai prendendo bola pelo lado esquerdo do ataque

39' Saída de bola do Flamengo não funciona e defesa rifa pela lateral. Pressão tricolor no fim da primeira etapa

38' É o segundo gol de Wendel na carreira, o segundo em cima do Flamengo

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! É DO FLUMINENSE! WENDEL ABRE O PLACAR NO MARACANÃ! Gustavo Scarpa recebeu pela direita, acertou lindo passe em profundidade, a defesa do Flamengo parou e Wendel, em condição legal, tocou na saída de Thiago, acertou a trave, o goleiro do Flamengo também parou e o próprio volante mandou para o fundo do gol!

36' Se empolgou! Calazans recebeu passe de Scarpa pelo meio, virou para o gol e tentou surpreender Thiago, mas chutou fraquinho, ao lado da meta rubro-negra

35' Na cobrança, Júlio César vai além da pequena área e tira de soco

35' Escanteio para o Flamengo! Márcio Araújo veio carregando pelo meio, não recebeu combate, tentou de longe e Reginaldo se colocou à frente da bola

34' Em duas jogadas consecutivas, Vinicius Jr e Gustavo Scarpa perdem a bola por desatenção

33' Na cobrança, Diego tenta o cruzamento, ninguém desvia e ela sobra para Henrique Dourado, quase na linha lateral

32' Juiz pega falta de Henrique sobre Guerrero e o Flamengo tem boa oportunidade para levantar a redonda na área adversária

31' Vinicius Jr tabelou com Diego, recebeu no fundo e tentou toque para Guerrero, que tocou de cabeça e mandou para fora, mas arbitragem marcou falta do peruano sobre Reginaldo

30' Na cobrança, Richarlison bateu forte, Thiago estava nela e fez o golpe de vista para deixar sair pela linha de fundo

29' Parou! Richarlison recebeu pelo meio, dividiu com Diego e a arbitragem pega falta do meia rubro-negro. Boa chance para o Fluminense!

28' Reginaldo mais uma vez se antecipa a Guerrero e vence a batalha pessoal contra o peruano. Supremacia dos zagueiros nesse início de jogo

27' Calma, Diego! O camisa 35 do Flamengo ficou sem opção de jogada e resolveu arriscar de muito longe, pegou mal demais na bola e isolou

26' Equipe tricolor vai insistindo na ligação direta com Henrique Dourado, mas Juan, principalmente, vem sendo soberano pelo alto

25' Guerrero apareceu à frente da marcação, finalizou de primeira com perigo, mas a jogada já havia parado e tivemos impedimento marcado

24' Na cobrança de escanteio, Scarpa bateu fechado e Thiago aparece bem de novo para dar um tapa na bola

23' QUASE! Wendel foi mais rápido que toda a defesa rubro-negra, acelerou pelo meio e só não abriu o placar porque Thiago saiu muito bem do gol

23' QUE BELEZA! Gustavo Scarpa acelera na puxada do contra-ataque, pisa na bola e entrega a bola para o Flamengo

22' Orejuela rouba bem, sai jogando com estilo, mas peca na hora do passe e não acerta a ligação com Dourado

21' Wendel abre pela esquerda e pede bola desesperadamente, revoltado com a demora do time do Fluminense na construção da jogada

20' Calazans rouba bola no meio-campo, tenta partir na velocidade contra Márcio Araújo e acaba cometendo a falta. Os dois se estranham, mas resolvem na conversa

19' Júlio César mais uma vez! Trauco busca Guerrero na área e novamente o goleiro intervém com tranquilidade

17' Falta de Vinicius Jr sobre Henrique, que acabou chutando o chão depois de receber um toque na perna. Zagueiro levanta mancando

17' Depois de cruzamento longo de Richarlison, Calazans recupera a bola, tenta levantar na área, mas manda direto nas mãos do goleiro Thiago

15' Márcio Araújo acha lindo passe para Diego pela direita, o meia devolve e o camisa 8 arrisca de fora da área, mas manda por cima, sem perigo

14' Júlio César sai bem! Vinicius Jr acelerou pela direita, tentou cruzamento à meia-altura, mas o goleiro tricolor saiu bem

13' O Flamengo segue assustando pelo lado esquerdo. Éverton levantou mais uma bola na área, Reginaldo desviou e Richarlison jogou pela lateral

12' Cuéllar tenta o lançamento para Rodinei, mas Richarlison aparece bem na recomposição e corta

12' Equipe do Flamengo trabalha a bola na intermediária, mas sofre para se desvencilhar de marcação apertada

10' Diego e Éverton fazem boa trama pelo lado esquerdo, o camisa 22 tenta o cruzamento, mas Guerrero faz falta em Henrique e o jogo para

9' Trauco achou linda enfiada para o compatriota Paolo Guerrero, que tentou um calcanhar, mas acabou não acertando o passe, cortado por Reginaldo

7' Wendel recebe no meio de campo, tenta de muito longe, mas Thiago faz defesa tranquila

5' Nesse início de partida, temos um duelo de dois garotos: Vinicius Jr vai jogando pelo lado direito do ataque rubro-negro, em cima do estreante Mascarenhas

4' Pressiona o Fluminense! Scarpa recebeu pela ponta-esquerda, cortou para a perna direita e arriscou de longe, mas Réver colocou a cabeça na bola e jogou para escanteio

3' Orejuela recebe na entrada da área, tenta a enfiada de bola para Richarlison, mas força demais e Réver afasta

2' Primeira falta da partida. Mascarenhas carregava pelo meio e acabou derrubado por Guerrero

2' Flu tenta chegar pela ponta-esquerda, Rodinei pressiona Richarlison e o camisa 70 sai com bola e tudo pela lateral

1' Com 15 segundos de jogo, o Flamengo já chega com Vinícius Jr! Fluminense tentou jogada ensaiada na saída de bola, defesa rubro-negra rebateu e o garoto tentou tocar na saída de Júlio César, que fez boa defesa

0' COMEÇOU! O time do Fluminense mexe na bola e o clássico está em andamento

Temos um minuto de silêncio no gramado, antes de a bola rolar

Toca o hino nacional no estádio do Maracanã. Equipes perfiladas no gramado

Vai começar! As duas equipes entram em campo juntas, seguindo o protocolo. Torcida do Flamengo faz muito barulho!

Torcida tricolor quase não ocupa o setor Sul do estádio. Público fraco para um clássico

Muitos espaços vazios pelo lado tricolor (Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil)

Público chegou ao estádio e a superioridade numérica da torcida rubro-negra é muito grande

Torcida do Flamengo vai lotando seu setor no Maracanã (Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil)

Jogadores de volta aos vestiários, em breve teremos o início do protocolo oficial do Campeonato Brasileiro no Maracanã

Equipe do Fluminense está no gramado, fazendo trabalho de aquecimento

Faltando pouco mais de meia hora para o começo do jogo, número de torcedores dentro do estádio do Maracanã ainda é tímido. Torcida do Flamengo comparece em muito maior número

Além disso, o rumor de que Richarlison iria para o Palmeiras está encerrado. Escalado como titular, fará seu sétimo jogo e não pode se transferir para nenhuma outra equipe brasileira. Para deixar o Flu, só se for para outro país

A partida marcará a estreia do jovem Mascarenhas pelo time profissional do Fluminense, logo num clássico, na vaga de Léo, bastante criticado pela torcida tricolor

Com Darío Conca no banco de reservas, quem inicia a partida pelo Flamengo são os seguintes jogadores: Thiago; Rodinei, Réver, Juan, Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Diego; Éverton, Vinicius Jr, Guerrero.

O Fluminense vem a campo com novidade na lateral-esquerda. Os titulares serão: Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo, Mascarenhas; Orejuela, Wendel, Scarpa; Richarlison, Calazans, Henrique Dourado.

As duas equipes já estão definidas para a partida. Vamos às escalações!

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL.com! Acompanhe agora o tempo real do clássico Fluminense x Flamengo ao vivo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rolará às 16h aqui e no Maracanã, e você acompanha tudo do clássico mais antigo do Rio de Janeiro aqui, seja bem-vindo.

Este será o primeiro encontro das equipes no Campeonato Brasileiro. Ainda neste ano, Flamengo e Fluminense fizeram a final do Campeonato Carioca, vencido pela equipe rubro-negra que apesar de ter perdido a Taça Guanabara nos pênaltis para o rival tricolor, ainda não saiu do clássico derrotada.

FLUMINENSE

ÚLTIMA PARTIDA: Após a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense enfrentou o Grêmio mais uma vez, agora em partida válida pelo Campeonato Brasileiro e foi novamente derrotado. Com gols de Edílson e Luan, ambos de falta, o tricolor gaúcho teve tranquilidade para sair com os três pontos em pleno Maracanã.

AUSÊNCIAS: Para o Fla-Flu deste domingo Abel Braga contará com retornos importantes. O volante Orejuela, que estava servindo a seleção do equador, será titular novamente. Além dele, Wellington e Douglas, outrora machucados, estarão à disposição no banco de reservas. Sornoza e Luiz Fernando continuam lesionados.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Júlio César; Lucas, Reginaldo, Henrique, Léo; Orejuela, Wendel, Calazans; Scarpa, Richarlison e Dourado.

FIQUE DE OLHO: Ganhando espaço na equipe de Abel, Marquinhos Calazans tem sido um dos únicos jogadores a conseguir fugir das críticas da torcida. O meia tem muita velocidade, além da grande habilidade e pode levar dano ao time rubro-negro.

Destaque do Fluminense: Henrique Dourado



FLAMENGO

ÚLTIMA PARTIDA: Na estreia da Ilha do Urubu, o Flamengo venceu a Ponte Preta com facilidade. A partida marcou também a estreia de Darío Conca com a camisa rubro-negra. Os gols foram marcados por Réver e Damião, ambos de cabeça.

AUSÊNCIAS: Após desfalcar o time em algumas partidas, Orlando Berrío está de volta e estará à disposição de Zé Ricardo no clássico. Além do colombiano, Guerrero e Trauco, que estavam com a seleção peruana, também estão de volta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Thiago; Pará, Réver, Vaz, Trauco; Cuellar, Márcio Araújo; Diego, Vinícius Jr, Éverton; Guerrero

FIQUE DE OLHO Fluminense x Flamengo: Após um início devagar, Vinícius Jr. parece começar a se soltar no elenco profissional rubro-negro. Na última partida, o jovem foi autor do passe que deu a Damião a oportunidade de balançar as redes e ampliar o marcador para o Flamengo.

Destaque do Flamengo: Paolo Guerrero