Resultado Bahia x Palmeiras no Campeonato Brasileiro (2-4)

Na nona rodada, o Palmeiras volta a São Paulo e encara o Atlético Goianiense e o Bahia encara o Corinthians, na Arena Corinthians

50 min: Fim de jogo na Arena Fonte Nova! Palmeiras bate o Bahia fora de casa

47 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Willian amplia pro alviverde

45 min: Cartão amarelo para Róger Guedes, do Palmeiras

39 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! João Paulo que acabou de entrar desconta para o Bahia

37 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Yerry Mina amplia para o Palmeiras

32 min: Última substituição do Bahia, sai Juninho e entra João Paulo

27 min: Juninho, do Palmeiras, segura Edigar Junio e recebe cartão amarelo

27 min: Última substituição do Palmeiras, sai Thiago Santos e entra Luan

25 min: Segunda substituição no Bahia, sai Matheus Reis e entra Armero

20 min: Segunda substituição do Palmeiras, sai Keno e entra Erik

10 min: Substituição no Bahia, sai Vinícius para a entrada de Gustavo Ferrareis

9 min: Cartão amarelo para William, do Palmeiras

3 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Keno chuta de fora da área e vira para o alviverde

0 min: Substituição no Palmeiras, sai Mayke e entra Tchê Tchê

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! Vinícius empata na Fonte Nova

27 min: Cartão amarelo para Keno após derrubar Mendoza no meio de campo

19 min: Eduardo lança na área, Mendoza completa para o fundo da rede, mas Tiago estava impedido e o gol é anulado

17 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Róger Guedes cobra no canto direito e abre o placar na Arena Fonte Nova

15 min: Guerra lança Keno, o atacante ganha na corrida, invade a área e é derrubado por Rodrigo Becão, juiz marca a penalidade para o visitante

5 min: Renê Júnior invade a área pela direita após boa trama do Bahia e Fernando Prass faz defesa importante. No rebote, Edigar Junio bate, e o goleiro palmeirense novamente entra em ação

0 min: Começa o jogo!

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL.com! Acompanhe agora o tempo real do jogo entre Bahia x Palmeiras ao vivo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão irá iniciar a horado jogo na VAVEL Brasil.

Este será o primeiro encontro das equipes no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Bahia não se enfrentam na elite do futebol nacional desde 2014, confronto foi vencido pela equipe baiana que voltou a elite do futebol nacional este ano.

Neste domingo (18), o Palmeiras enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, às 16h, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os dois clubes estão separados por apenas 3 pontos na tabela, mas na tabela a distância é bem maior – 9 lugares – o Bahia é o sexto e o Palmeiras o décimo quinto.

Enquanto o time da casa busca se manter no G6 do Brasileirão e 100% de aproveitamento em casa, os visitantes querem conquistar os primeiros pontos fora de casa, e aumentar a distância para o Z4.

O Tricolor baiano vem de um empate em 0 a 0 com o Coritiba, fora de casa, e conquistou seu primeiro ponto fora da Fonte Nova. Já o Palmeiras vem de derrota no clássico contra o Santos, por 1 a 0.

Nesta sexta-feira (16), o Palmeiras realizou o seu treinamento em Salvador, no CT do Vitória, com novidades. O técnico Cuca terá dois reforços para encarar o tricolor baiano, Borja e Mina voltaram da seleção colombiana e estão à disposição para entrar em campo no domingo (18). Por outro lado, Zé Roberto e Edu Dracena nem viajaram para a capital baiana e são desfalques certos.

“São jogadores importantes. Agora ver que condição que eles chegam, se é uma condição ideal de jogo pelo desgaste que eles tiveram. E a precaução que você tem que ter nesses noves jogos dentro de um mês, é difícil um jogador jogar as noves partidas no mesmo nível. Por isso contamos com um plantel” afirmou o treinador.

O Palmeiras mudou a programação e antecipou a viagem para a capital baiana em um dia. Essa mudança foi para aumentar a concentração da equipe no duelo diante do tricolor baiano.

“É uma questão de logística primeiro, né? Feriado, a gente sabe como são os voos. Questão de você ter um tempo maior de integração, uma preparação maior para o jogo. E sabendo que o desempenho está satisfatório, falta o resultado. Quando você tem um desempenho bom, você fica próximo do resultado, é o que a gente espera que aconteça em breve” explicou Cuca.

O Bahia terá desfalques importantes para a partida desse domingo (18), Allione e Matheus Sales são do alviverde e por contrato não podem entrar em campo diante do time do técnico Cuca. Além deles, o volante Edson foi expulso na última partida diante do Coritiba e também fica de fora.

Por outro lado, Armero voltou da seleção colombiana e deve ser titular na equipe do técnico Jorginho.

Outro jogador que pode voltar é o meia Régis que se recupera de estiramento na coxa. No treino desta sexta (16), o destaque do tricolor baiano no ano foi à campo e pode ser mais um reforço para o tricolor baiano.

“Meu prazo era ter jogado os últimos dois jogos já, mas a gente não pode quebrar o protocolo, até porque não tem condição, tem o tempo certo para a cicatrização. Mas estamos trabalhando juntamente para estar em campo o quanto antes e ajudar o Bahia”, explicou o meia.

Outro destaque do time no começo do Brasileirão é Renê Júnior, titular da equipe e com ótimas atuações, caindo no gosto da exigente torcida do Bahia. Para o volante, apesar do 15º lugar do Palmeiras na tabela, o atual campeão brasileiro merece respeito e o tricolor precisa estar ligado o jogo todo, mesmo com o jogo sendo na Arena Fonte Nova.

“O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, tem todo nosso respeito, mas dentro da Fonte Nova temos que fazer valer nosso mando de campo e a torcida. Temos feito grandes jogos em casa e, mesmo sendo o campeão brasileiro, vamos jogar pra cima”, afirmou o volante.

A dupla de volantes deve ser formada por Renê Júnior e Juninho – que entra no lugar de Edson. Já na meia, caso Régis não tenha condições, Vinícius e Gustavo Ferrareis disputam a vaga do argentino Allione. Mendoza que foi titular contra o Coritiba deve ser mantido na equipe.