Resultado Sport x Vitória pelo Campeonato Brasileiro (1-3)

Jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na Ilha do Retiro.

INCIDENCIAS : Jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na Ilha do Retiro.

Andre Luiz de Freitas Castro - GO (CBF), auxiliado por Bruno Raphael Pires - GO e Leone Carvalho Rocha - GO (CBF).

ÁRBITRO : Andre Luiz de Freitas Castro - GO (CBF), auxiliado por Bruno Raphael Pires - GO e Leone Carvalho Rocha - GO (CBF).

21:00 Pedimos desculpas, torcedor! Tivemos alguns problemas técnicos e não conseguimos fazer o tempo real da partida da maneira como você está acostumado. O confronto acabou em 3 a 1 para o Vitória, que deixou o zona de rebaixamento, agora ocupada pelo Sport. Acompanhe o pós-jogo da partida na VAVEL Brasil e voltaremos a ter a qualidade que você está acostumado nos próximos duelos da competição.

3' Diego Souza faz boa jogada pela esquerda cruzando na área e a bola passa direto para fora, com perigo.

1' Uuuhhh! William Faria recebe de frente para meta e chuta com muito perigo.

0' Começa! A bola está rolando na Ilha do Retiro para Sport x Vitória, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

18:58 Fim da execução do hino nacional. Dentro de instantes, a bola vai rolar na Ilha do Retiro

18:56 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

18:55 Sport e Vitória estão no gramado da Ilha do Retiro.

18:40 Ilha do Retiro recebe um público razoável no momento. Não deve ficar com boa presença de torcedores.

VITÓRIA ESCALADO! Fernando; Salino, Fred, Kanu E ; Farias, Correia, Patric e Yago; Neilton e David.

SPORT ESCALADO!

Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Fabrício, Patrick, Rithely e Diego Souza; Osvaldo e André.

BAIXAS NO OUTRO LEÃO!

O Sport também tem baixas para o jogo desta noite. Anselmo não joga por lesão muscular, e o lateral Mena está a serviço da Seleção Chilena.

Não por lesão ou algo do tipo, mas por suspensão, quem também não joga é Gabriel Xavier, ex-Sport.

DESFALQUES!

O técnico do Vitória, Alexandre Gallo, terá algumas baixas para o duelo desta noite. Kieza e Fillipe Souto não foram relacionados para o jogo por veto do departamento médico.

As duas equipes vêm de empates na última rodada. O Sport ficou no 0 a 0 com o São Paulo em casa, e também em seus domínios, o Vitória empatou com o Botafogo em 2 a 2.

VAI PASSAR?

Na 19ª posição, o Vitória tem cinco pontos e apenas um triunfo na competição. Caso vença o Sport, ultrapassa a equipe pernambucana, já que os dois times possuem o mesmo saldo de gols (-3), critério que definiria o desempate entre eles.

PERIGO!

O Sport é o 16º colocado, com oito pontos, uma posição acima da zona de rebaixamento. O time pernambucano tem a mesma pontuação que o Atlético-PR, primeiro do Z-4.

Boa noite, torcedor! Sport e Vitória duelam entre si logo mais, às 19h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife/PE, e você vem com a VAVEL Brasil!