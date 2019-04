Sob forte sol, Tuna Luso-PA bate Duque de Caxias e assume vice liderança do Brasileirão A2

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2, Tuna Luso-PA e Duque de Caxias-RJ se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (21), no Estádio Francisco Vasques, em Belém-PA. A equipe anfitrã vinha de um empate em um confronto regional por 1 a 1 diante do Pinheirense-PA. Do outro lado, Tricolor Carioca também havia empatado pela quinta rodada, mas sem gols, diante do JV Lideral-MA. Em um jogo muito movimentado, o Tuna Luso-PA bateu as cariocas por 3 a 1.



Sob forte sol e temperatura que passava dos 30 graus, a partida teve um início muito movimentado. Com ambas as equipes buscando o gol, o Tuna Luso-PA era melhor na partida, levando perigo ao gol defendido por Suzani.

Buscando equilibrar a partida, o Duque de Caxias optava por jogadas individuais e lançamentos longos, que pouco levavam perigo de gol, e a equipe anfitriã seguia melhor no embate. Mas, somente aos 45 minutos do primeiro tempo, após jogada trabalhada, Rayane, camisa 10 paraense, recebeu em boa posição e tirou o placar do zero, colocando assim o Tuna Luso-PA à frente do marcador.



Na volta do intervalo, mais do mesmo: o Tuna Luso-PA foi superior na etapa buscando mais o ataque e dando trabalho para a zaga fluminense e à goleira Suzani. A insistência então, culminou em um gol logo aos doze minutos da etapa final com Loira. Administrando o placar favorável, a equipe paraense seguia com maior posse de bola durante a partida.

Entretanto, aos 19 minutos do segundo tempo, após boa jogada de Lene, Novinha, sem marcação, mandou para o fundo da rede, diminuindo o placar. Mas, a reação das Meninas de Ouro foi freada quando aos 42 minutos da etapa derradeira Claudiene marcou para o Tuna Luso-PA, pondo números finais à partida



Com o resultado, a equipe paraense assume a segunda colocação do Grupo 1. Em contrapartida, o Tricolor Carioca segue em sexto colocado, com apenas quatro pontos ganhos.

Na próxima rodada, o Tuna Luso-PA enfrentará o Viana-MA na quarta-feira (28). Na mesma data, o Duque de Caxias receberá no estádio Marrentão, na Baixada Fluminense o Mixto-MT buscando a segunda vitória na competição nacional.

Confira os demais resultados da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2:

Náutico 0x3 Pinheirense (Cássia, Jeane e Andréia)

Cresspom 1x0 Centro Olímpico (Nycole)

Tuna Luso 3x1 Duque de Caxias (Rayane, Loira e Claudiane; Novinha)

União Desportiva-AL 0x1 Portuguesa (Dani)

Mixto 1x3 Viana