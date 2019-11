Resultado Atlético-MG x Sport no Campeonato Brasileiro 2017 (2-2)

Sport surpreende Atlético-MG e arranca empate em partida movimentada

23:41 No Independência, público de 12.027, com renda de R$ 274.082,00

23:38 Os times voltam a campo, pela 10ª rodada, neste fim de semana. Os mineiros vão até Chapecó encarar a Chapecoense no domingo (25) às 19h, na Arena Condá, enquanto os pernambucanos visitarão o Santos na Vila Belmiro no sábado (24), no mesmo horário

23:35 Com o resultado, o Galo cai para a 16ª posição, com dez pontos. Já o Sport, por sua vez, segue na 17ª colocação, mas somando nove pontos

94' Final de jogo para Atlético-MG 2x2 Sport! Galo sai vaiado depois de novo tropeço em casa

92' Times tentam dar a última cartada no setor ofensivo

90' Quatro minutos de acréscimo

89' Minutos finais de jogo no Independência e o panorama é imprevisível

87' Confronto fica truncado nesses últimos minutos de bola rolando

85' Substituição no Sport! SAI Osvaldo, ENTRA Juninho

84' Lá vem Juninho no time rubro-negro

82' Jogo é truncado e constantemente parado com faltas

80' Substituição no Sport! SAI André, ENTRA Thallyson

79' Lá vem Thallyson! Vai ser a última mudança no Leão

78' Partida é muito equilibrada e os times pouco chegam com perigo

76' Cartão amarelo para Fred! Atacante do Atlético-MG é punido por ironizar marcação da arbitragem

74' Zagueiro do Galo, porém, segue em campo mesmo com as dores

73' Felipe Santana pisa de mal jeito e sente o posterior da coxa direita. O problema é que a equipe atleticana já mexeu três vezes

71' UHHHHHHHHH! Lenis recebe na esquerda, puxa para o meio e chuta para boa defesa de Victor

69' Jogo fica em aberto e com possibilidade dos dois lados. Mesmo fora de casa, o Sport vai para cima

67' Rithely recebe na entrada da área e arremata em direção ao gol, mas a bola sai à direita de Victor e sem assustar

66' Substituição no Atlético-MG! SAI Elias, ENTRA Otero

65' INCRÍVEL! Diego Souza dá passe na medida para Lenis, bate para fora e perde uma oportunidade clara

64' GOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA! O camisa 87 bate de um lado, Victor pula para o outro e a bola estufa a rede. Atlético-MG 2x2 Sport

62' Pênalti para o Sport! Diego Souza pega o rebote na pequena área e o goleiro Victor o derruba na pequena área

61' Substituição no Atlético-MG! SAI Robinho, ENTRA Luan

60' E vai entrar Luan! Vai ser a segunda mudança no Galo

60' Torcida do Atlético-MG começa a gritar o nome do atacante Luan. Será que Roger vai chamar o atleta?

58' Mantendo o equilíbrio apresentado em campo, os times não assustam até o momento

56' Luxemburgo opta por dar mais velocidade ao ataque rubro-negro

55' Substituição no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Reinaldo Lenis

53' Gol anulado do Atlético-MG! Robinho dá levantamento na pequena área e Cazares, em posição irregular, completa para o gol, porém o árbitro invalida corretamente o lance

51' Sport procura meios para chegar ao setor ofensivo e tenta deixar tudo igual

49' Sem criatividade, os times pouco levam perigo nesse segundo tempo

47' Partida recomeça sem muitas emoções e com muito equilíbrio

45' Bola rolando para o segundo tempo de Atlético-MG 2x1 Sport!

22:44 Leão, porém, retorna sem modificações

22:43 Galo de volta para o jogo com uma mudança. SAI Ralph, amarelado, ENTRA Roger Bernardo

45+1' Fim de primeiro tempo no Independência para Atlético-MG 2x1 Sport! Mais eficiente nos chutes a gol, o Galo sai à frente no intervalo

45' Um minuto de acréscimo

43' Partida vai se aproximando dos minutos finais no Independência

41' Com apenas duas finalizações em direção ao gol, o Galo mostra muita eficiência e vai saindo em vantagem para o intervalo

39' GOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! FRED! Cazares levanta bonito na pequena área e Fred cabeceia firme para o fundo do gol. Atlético-MG 2x1 Sport

37' UHHHHHHHHHHHH! Diego Souza faz bom lance individual pelo lado esquerdo e cruza na medida para Rithely, que cabeceia mal e desperdiça boa chance

35' Jogo é equilibrado e com poucos lances criativos de ambos

33' Times mostram boa postura ofensiva, chegando com intensidade, mas cedem muitos espaços na defesa

31' Robinho recebe sozinho na pequena área e perde uma chance incrível!

29' UHHHHHHH! Diego Souza passa para Osvaldo, que domina, vira para a esquerda e chuta sobre o gol

27' UHHHHHHHHHHH! Patrick fica com a sobra após jogada de Osvaldo e Victor defende seguro

25' Confronto volta a ficar equilibrado e em aberto, com chances dos dois lados

23' Samuel Xavier sofre falta e reclama de dores no joelho

21' GOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! FELIPE SANTANA! Cazares cruza na pequena área, a marcação descuida e Felipe Santana completa. Atlético-MG 1x1 Sport

20' Cartão amarelo para Ronaldo Alves! Zagueiro do Sport é punido por falta em Fred

19' Torcida atleticana canta alto para incentivar a equipe, que busca agora o empate

18' Jogando de maneira inteligente, com a marcação adiantada, o Sport foi mais incisivo ao chegar ao ataque e saiu em vantagem

16' GOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! OSVALDO! André cruza no meio da pequena área e Rafael Carioca não afasta. Osvaldo domina e bate para o gol, a bola toca em Felipe Santana e engana Victor, morrendo dentro da barra. Atlético-MG 0x1 Sport

14' Times se estudam bastante nesse início e procuram meios de chegar à zona ofensiva com perigo

12' Árbitro autoriza o reinício do jogo após atendimento aos atletas

11' Partida é paralisada para atendimentos a Alex Silva e Ronaldo Alves, já que ficaram caídos em lugares distintos do campo

9' Galo busca se apoiar no fator casa para tentar pressionar, porém ainda não chega com qualidade

7' Diego Souza manda falta na barreira e Rithely não aproveita o rebote

5' Cartão amarelo para Ralph! Volante do Atlético-MG é punido por falta em Patrick

4' Jogando mais adiantado, o Sport vai procurando espaços na defesa do Atlético-MG para tentar surpreender

3' UHHHHHHHH! Diego Souza recebe em liberdade de Sander e chuta no meio do gol, com defesa segura de Victor

2' Equipes até tentam, mas não chegam com perigo até o momento

1' Jogo começa movimentado e com os dois times indo ao ataque

0' Bola rolando no Independência para Atlético-MG x Sport! Saída de bola é do Galo

21:44 Um minuto de silêncio em homenagem ao sogro de Diego Souza

21:43 Tudo pronto para o duelo! Vai começar no Independência

21:42 Atletas batem bola momentos antes do apito inicial

21:40 Equipes perfiladas para a execução do hino nacional

21:39 TIMES NO GRAMADO! Atlético-MG de alvinegro e Sport de dourado

21:37 Falta muito pouco para a partida! Siga os detalhes conosco

21:34 Jogadores das duas equipes já retornaram aos vestiários. Já já a bola rola no "Horto"

21:31 Público é pequeno neste momento no Independência, que foi palco de glórias para o Atlético-MG na conquista da Libertadores em 2013

21:25 Goleiros Magrão, Agenor e Maílson também estão em campo

21:22 Jogadores do Sport sobem ao gramado para realizar o aquecimento antes da bola rolar. Leão vai jogar de dourado, uniforme lançado justo em jogo contra o Atlético-MG, no Independência, com vitória dos alvinegros

21:16 Na história, porém, boa vantagem dos mineiros, que venceram em 19 das 45 oportunidades. Os pernambucanos, por outro lado, saíram com o triunfo por dez vezes, enquanto 16 terminaram igualadas

21:13 Equipes buscam espantar a má fase e o retrospecto recente é bem equilibrado. Nos seis jogos disputados no Brasileirão desde 2014, total de três vitórias do Galo, duas do Leão e um empate eletrizante em 4 a 4

21:10 Apesar de ter vencido na última rodada, o Atlético-MG foi derrotado pelo Atlético-PR ao atuar como mandante

21:07 Surpresa no meio-campo se deve ao fato dos rubro-negros, além de tentarem sair da zona de rebaixamento, buscarem também garantir ter a primeira vitória como visitante

21:04 Torcida atleticana vai chegando ao Independência para a partida de logo mais

21:01 Luxemburgo surpreende e vai com Everton Felipe no meio-campo, sacando o jovem Fabrício em relação ao último jogo

20:58 Reservas dos rubro-negros: Agenor, Maílson, Henríquez, Raul Prata, Evandro, Thallyson, Fabrício, Juninho, Leandro Pereira e Lenis

20:56 SPORT DEFINIDO! Leão está confirmado para encarar o Atlético-MG logo mais com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Rithely, Patrick, Diego Souza e Everton Felipe; André e Osvaldo

20:53 Sport deve ter novidades na escalação, que sai em instantes

20:50 Banco dos alvinegros: Giovanni, Emanuel, Danilo, Leonan, Rodrigão, Matheus Mancini, Roger Bernardo, Otero, Valdivia, Marlone, Luan e Rafael Moura

20:48 ATLÉTICO-MG ESCALADO! Galo vai a campo com: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca, Ralph, Elias e Cazares; Robinho e Fred

20:45 Delegações de Atlético-MG e Sport já estão no Independência! Falta uma hora para a bola rolar

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Atlético-MG x Sport ao vivo, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

A possibilidade é ficar com Rithely e Patrick na cabeça de área ao lado de Thallyson, sacando Fabrício, e Diego Souza na armação; André iria isolado pela referência e Osvaldo ficaria de segundo atacante. A dúvida, porém, é apenas na maneira de jogar

Vetados, o volante Anselmo, o meia Thomás e o atacante Rogério não vão poder jogar, bem como o lateral-esquerdo Mena, que está com o Chile na Copa das Confederações. Com isso, a defesa deve ser mantida em relação ao último compromisso, deixando interrogações do meio para frente

Sem dar pistas, por conta da atividade ter visado somente a recuperação física, o comandante rubro-negro faz mistério para definir quem jogará. A indefinição é também quanto ao esquema tático, que vem apresentando falhas individuais e gerando as críticas por parte da torcida

No Z-4 após a quarta derrota em oito jogos, o Sport mal teve tempo de se preparar para enfrentar o Atlético-MG. Para o duelo com o Galo, Vanderlei Luxemburgo deixa em aberto eventuais mudanças no time titular para a reabilitação no Campeonato Brasileiro 2017

Erazo, que deixou o treino mais cedo e foi fundamental ao elenco durante todo o ano de 2016, acumula más atuações e vem com problemas fora de campo. Após a postura, a diretoria afastou o zagueiro equatoriano para os próximos jogos

A outra modificação para Atlético-MG x Sport ao vivo hoje na equipe atleticana é no setor ofensivo, que contará com Cazares e Robinho de certeza. Autor do gol do triunfo ante o Tricolor Paulista no último duelo, o atacante Rafael Moura deve ser sacado para o lugar de Fred, poupado por edema na panturrilha

No meio-campo, o suspenso Yago deixou em aberto que poderia ser seu substituto. Havia a possibilidade do recém-regularizado Roger Bernardo ir de frente, porém Roger Machado decidiu pela entrada do jovem Ralph na cabeça de área ao lado de Rafael Carioca e Elias

Em fase irregular no Brasileirão, o Atlético-MG buscará se apoiar na vitória sobre o São Paulo, fora de casa, na última rodada como motivação para o jogo com o Sport. O Galo vai a campo com duas mudanças no time titular, sendo uma em cada setor