Resultado Avaí x Fluminense no Campeonato Brasileiro (0-3)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Avaí x Fluminense. Até a próxima!

Com a vitória, o Fluminense sobe para o sexto lugar, com 14 pontos. O Avaí, por sua vez, amarga a lanterna com cinco.

Após quatro jogos, o Fluminense volta a vencer no Brasileirão e bate o Avaí por 3 a 0 na Ressacada. Henrique Dourado, Maicon (contra) e Mascarenhas marcaram os gols.

49' FIM DE JOGO!

47' Willians arrisca no meio do gol. Sem problemas para Júlio César.

47' Avaí fica no ataque nesses minutos finais. Flu se segura esperando o apito final.

45' +4 de acréscimo

45' Ambos recebem atendimento e jogo é retomado.

44' Marquinho e Luan se chocam pelo alto e ambos ficam caídos.

43' Lucas Fernandes se choca com Leandro Silva, que cai e pede penalti. Juiz ignora.

42' Avaí ensaia uma reação, mas já sem forças.

40' Lucas Fernandes cruza e Renato cabeceia por cima.

39' Substituição no Fluminense! Sai: Calazans; Entra: Lucas Fernandes

37' Substituição no Fluminense! Sai: Mascarenhas; Entra: Léo

36' Mascarenhas cai fora de campo sentindo cãibras.

34' Lanterna, o Avaí só venceu apenas uma única vez no Brasileiro.

32' Substituição no Fluminense! Sai: Henrique Dourado; Entra: Marquinho.

30' Jogo fica tenso, principalmente por conta dos jogadores do Avaí.

27' Scarpa arrisca e Kozlisnki defende com facilidade.

24' Orejuela derruba e faz falta em Capa.

23' Avaí pressiona e busca diminuir o placar.

22' Substituição no Avaí! Sai: Maicon. Entra: Leandro Silva

21' Henrique Dourado tenta completar de bicicleta para o gol e assusta o goleiro.

19' Willians recebe e acha Romulo, que bate para mais uma boa defesa do goleiro.

19' Substituição no Avaí! Sai: Marquinhos; Entra: Willians

18' Após cruzamento, Calazans chega atrasado e não consegue completar.

16' Mascarenhas tenta cruzamento pela esquerda, mas zaga do Avaí corta.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MASCARENHAS!!! O lateral, de apenas 18 anos, arrisca de longe e faz belo gol. É apenas o seu segundo jogo no profissional!!

13' Calazans recebee de Scarpa e chute, mas é travado.

11' Substituição no Avaí! Sai: Jusdon; Entra: Pedro Castro.

10' Marquinhos cobra e carimba barreira.

9' Calazans domina com o braço e Avaí tem falta perigosa.

8' Jogo segue truncado na Ressacada.

7' Lateral retorna e jogo é retomado.

6' Maicon cai e pede atendimento médico. Jogo é paralizado.

5' Calazans tenta, mas chuta fraco e Betão alivia o perigo

3' Segunda etapa inicia com muito perde e ganha no meio-campo

1' Ambas as equipes voltaram sem alterações.

0' Começa o 2º tempo!

Avaí x Fluminense já em campo para o segundo tempo!

Em instantes, começa a etapa final. Fique ligado na VAVEL Brasil!

Fluminense vai vencendo o Avaí por 2 a 0 nesse primeiro tempo. Henrique Dourado, artilheiro do Brasileiro, e Maicon (contra) marcaram os gols.

48' Fim de primeiro tempo!

47' Marquinhos cobra e a defesa tira.

46' Joel faz jogada individual e arruma escanteio. Avaí tenta reagir no fim.

45' +3 de acréscimo

43' Scarpa tenta cavadinha para a área mas a bola fica fácil com o goleiro.

42' Avaí parece ter sentido os gols sofridos, enquanto o Flu tenta se aproveita para marcar o terceiro.

41' CARTÃO AMARELO PARA JUDSON! (Avaí)

40' Avaí busca a reação mas a defesa do Fluminense consegue afastar.

38' Richalison corta para dentro e solta uma bomba, que desvia para escanteio.

35' Joel bate cruzado e Júlio César desvia.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MAICON CONTRA!! Scarpa cobra escanteio e o estreante lateral manda para o fundo do próprio gol.

?30' Em contraste, a torcida do Avaí vaia o goleiro Kozlinski

29' Dourado é o artilheiro isolado do Brasileiro com nove gols.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINNESE!!! HENRIQUE DOURADO!!! Kozlinski se enrola com a bola, o camisa 9 rouba a bola, dribla e manda para o gol vazio!!

25' Após cobrança, Gustavo é pego em impedimento.

24' Capa ganha escanteio para o Avaí

22' Betão e Henrique Dourado se chocam no alto. Jogo parado.

21' Maicon cruza forte, mas ninguém aparece na área para completar.

19' Mais uma! Dourado tenta mais uma finalização, mas o goleiro defende.

18' Dourado se livra do zagueiro e solta bomba a direita do gol.

17' Avaí joga em casa, mas dá a posse de bola ao Flu.

15' Mascarenhas cruza e Betão afasta o perigo.

14' Flu se atrapalha em jogada ensaiada e desperdiça cobrança.

13' Renato é derrubado e juiz marca falta para o Flu!

12' Betão e Kozlinski não se entendem e zagueiro é obrigado a mandar a bola para a lateral.

10' Jogo bastante movimentado até o momento, com ambas as equipes buscando o gol.

9' UUUH!! Scarpa faz lançamento longo para Dourado, que bate de primeira por cima do gol.

8' CARTÃO AMARELO PARA MATEUS NORTON! (Fluminense)

7' UUUH!! Marquinhos bate forte para grande defesa de Júlio César!

5' Fluminense erra bastante passes e Avaí tenta aproveitar.

4' No Avaí, Maicon e Joel fazem sua estreia na equipe.

3' UUUH!! Marquinhos levanta e Betão cabeceia para a defesa de Júlio César!

2' Avaí tem falta e jogará bola na área do Flu.

1' Mesmo atuando fora de casa, o Fluminense começa o jogo no campo de ataque.

0' Começa o jogo!

Avaí x Fluminense estão no gramado da Ressacada!

As equipes já fizeram o trabalho de aquecimento e retornaram ao vestiário. Em instantes, a bola rola para Avaí x Fluminense.

FLUMINENSE ESCALADO! 22-Júlio César, 16-Renato, 40-Reginaldo, 33-Henrique e 38-Mascarenhas; 26-Matheus Norton, 18-Orejuela e 10-Gustavo Scarpa; 30-Marcos Calazans, 70-Richarlison e 9-Henrique Dourado.

AVAÍ ESCALADO! 1-Kozlinski 13-Maicon 33-Gustavo 3-Betão 6-Capa 5-Luan 93-Judson 55-Juan 10-Marquinhos(C) 11-Romulo 99-Joel

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Avaí x Fluminense. Fique ligado na VAVEL Brasil!

Na estreia de Maicon, Avaí enfrenta Fluminense na Ressacada tentando deixar lanterna

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Avaí x Fluminense ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no estádio da Ressacada, nesta quarta-feira (21), às 21h45 (horário de Brasília).

A arbitragem do confronto Avaí x Fluminense fica por conta de Marielson Alves Silva. Ele terá como auxiliares Alessandro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira, ambos também baianos.

O estádio da Ressacada é o palco do jogo Avaí x Fluminense. O estádio tem capacidade para 18 mil torcedores e promete receber bom público.

O Fluminense deve ir a campo com: Júlio César, Lucas, Reginaldo, Henrique e Mascarenhas; Matheus Norton, Orejuela e Gustavo Scarpa; Marcos Calazans, Richarlison e Henrique Dourado.

Com isso, o Avaí deve ir a campo com: Kozlinski, Maicon, Betão, Gustavo, Capa; Luan, Judson, Marquinhos; Juan, Romulo, Leandro Silva.

"A gente sabe da situação do time deles. Cada jogo é um jogo. É difícil atuar lá, mas temos condições de atuar bem e ganhar. Vamos respeitar. Eles têm jogadores que podem fazer a diferença’’, disse o zagueiro tricolor Henrique.

‘’Alegria grande em voltar a jogar e agora pelo Avaí, que me abre as portas. Quero ajudar meus companheiros e o clube a conquistar seus objetivos. Espero poder passar um pouco dos conhecimentos que acumulei ao longo de tantos anos lá fora’’, destacou o lateral estreante da noite, Maicon.

Já o Fluminense segue sofrendo com desfalques de jogadores importantes. A bola da vez é o volante Wendel, um dos destaques da equipe, por conta de dores no joelho. Para o seu lugar, Mateus Norton, Renato e Marquinho são opções, mas a tendência é que o primeiro seja o escolhido para iniciar a partida.

Para tentar sair da crise, o Avaí foi ao mercado e trouxe reforços. O lateral-direito Maicon, ex-Seleção Brasileira, faz sua estreia nesta quarta-feira. Além dele, o atacante Joel foi outro reforço anunciado. Este, porém, deve ficar como opção no banco de reservas.

No histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense leva vantagem contra o Avaí. No total, foram somente nove jogos, com seis vitórias tricolores, um empate e somente dois triunfos catarinenses. O time carioca também marcou mais gols: 18 contra 10.

O último confronto entre Avaí x Fluminense aconteceu no estádio Kleber Andrade , em Cariacica, Espirito Santo, pela 36ª rodada do Brasileirão de 2015. Naquela ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 1, com gols de Gum, Osvaldo e Fred. Léo Gamalho descontou a favor do Leão.

Já o Fluminense ficou apenas no empate em 2 a 2 no clássico diante do Flamengo. O Tricolor vencia o jogo até os 49 minutos, mas cedeu o empate no fim. Wendel e Henrique Dourado marcaram para os mandantes, enquanto Diego e Trauco descontaram.

Na última rodada, o Avaí foi derrotado pelo Vasco no Rio de Janeiro por 1 a 0. Yago Picachu foi o autor do gol.

Tanto Avaí como Fluminense buscam se recuperar no Brasileiro. O time catarinense amarga a lanterna da competição com apenas cinco pontos. A equipe carioca, por sua vez, ocupa a décima posição com 11 pontos. Ambos não sabem o que é vencer há quatro jogos.