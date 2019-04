Roger Machado se frustra com time após ceder empate ao Sport: "Lento e desconcentrado"

O Atlético-MG tropeçou mais uma vez em casa. Nesta quarta-feira (22), o Galo empatou com o Sport, por 2 a 2, na Arena Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira saiu na frente, mas cedeu o empate após pênalti sofrido e cobrado por Diego Souza.

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico do Atlético, Roger Machado, demonstrou insatisfação com a postura da equipe.

"O Atlético teve um início extremamente lento e desconcentrado. Depois do gol do adversário colocamos a intensidade que deveria ser em toda a partida e viramos. Após o gol de pênalti sofremos com a nossa baixa capacidade de envolver o adversário e contra-atacar", comentou.

Na 16º posição, o Galo sofre dentro e fora de campo. O time é alvo de críticas por grande parte da torcida, e o treinador falou sobre a situação.

"As cobranças viriam independente das peças que tenho em mão, a cobrança do torcedor é natural. Nós também criamos uma expectativa grande para o início do Brasileirão, a frustração também é nossa. Como líder, preciso achar uma formação melhor para a equipe. O torcedor tem o direito de cobrar. O sentimento no vestiário é o mesmo do torcedor", completou.

O Atlético voltará a campo no próximo domingo (25), contra a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, pela décima rodada do Brasileirão.