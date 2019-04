Resultado Corinthians x Bahia no Campeonato Brasileiro 2017 (3-0)

Grande abraço, muito obrigado e esperamos na próxima. Até lá!

Encerramos aqui a transmissão de mais uma partida. Agradecemos sua presença e desejamos um ótimo fim de semana.

Timão deslancha no segundo tempo e termina a rodada líder mais uma vez!

Acabou!

94' DA VOLTA POR CIMA! O Bahia saiu errado. Feijão dormiu, Marquinhos roubou a bola, viu Jean adiantado e deu um tapa de cobertura! Golaço!

93' GOLAAAAAAAAÇO, MARQUINHOS GABRIEL, DO TIMÃO!

92' PRA FOOOOOOOOOOOOOORA! Camacho rola pra Kazim, que protege, gira bem, escapa da marcação, mas sentou o pé pra fora!

91' Regis tentou de fora e escorregou sozinho.

90' Fiel canta alto!

89' Teremos mais quatro de jogo.

88' Kazim apanha pelo meio do ataque corinthiano, mas juiz manda seguir o jogo.

87' Zé Rafael manda de fora e sem perigo para Cássio.

86' FOOORA! Kazim arranca contra a marcação, escapa e chuta de direita. Mas a bola foi na rede do lado de fora.

85' Reta final de partida.

84' Times com um a menos. Gabriel e Renê Jr. foram expulsos.

83' Corinthians agora trata de fechar a casinha.

82' MUDA O TIMÃO: Muito, mas muito aplaudido, Jô sai e entra Kazim.

81' Fiel em festa em Itaquera!

80' LÍDER! Escanteio da direita, Romero desvia no primeiro pau e Balbuena surge por trás da zaga pra entrar com bola e tudo no gol baiano!

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALBUENA, DO TIMÃÃÃÃÃO!

78' São 34.494 pessoas em Itaquera. Baita público!

77' MUDA O BAHIA: João Paulo na vaga de Edigar Junio.

76' Bahia trama bem pelo meio da defesa corinthiana, mas Zé Rafael adiantou demais a bola.

75' MUDA O CORINTHIANS: Rodriguinho sai e entra Camacho.

74' Outra bola alta, mas Gustavo estava impedido.

73' Cruzamento da direita, Pablo desvia, Edigar Junio chuta travado por Fagner e ganha escanteio.

72' MUDA O BAHIA: Vinicius sai e entra Régis.

71' Agora foi a vez da Fiel e Marquinhos ficarem loucos após falta do corinthiano no ataque.

70' FORA! Marquinhos Gabriel recebe na direita, puxa e bate colocado de canhota. A bola passou pra fora!

69' Fábio Carille é uma fera na beira do gramado. Muitos erros de passes.

68' Arana escapa bem pela esquerda, tira o cruzamento e Tiago afasta.

67' MUDA O CORINTHIANS: Jadson sai e entra Marquinhos Gabriel.

66' AMARELO, ROMERO. Roubou a bola com falta, juiz deu falta e o paraguaio ficou uma fera.

65' Os dois times tem dez jogadores.

64' Bahia vai apelar ainda mais pra bola alta.

63' MUDA O BAHIA: Allione sai e entra Gustavo.

62' Dewson Freitas errou na expulsão do Gabriel e erra novamente na expulsão de Renê Jr.

61' Fagner fica no gramado. Corinthians novamente se iguala em números de jogadores na partida.

60' EXPULSO, RENÊ JR! Subiu com cotovelo contra Fagner e Bahia também com um a menos!

59' A Fiel agora sobe a voz!

58' Bahia com um a mais. Jogo muda totalmente.

57' Allione bate a falta no meio da barreira.

56' Essa foi a primeira expulsão do Corinthians no campeonato.

55' AMARELO, BALBUENA. No meio da confusão, sobrou pro zagueiro.

54' GABRIEL, EXPULSO! Jogador trava por trás, juiz anota falta, dá mais um amarelo e expulsa o volante.

53' Timão ainda não passou do meio. Bahia aluga o ataque.

52' Bahia põe pressão em muitos cruzamentos e chutes de fora. Corinthians erra muitos passes.

51' IMPEDIDO! Falta lateral batida, Renê Jr. desvia debaixo do gol, mas pra fora. Mas impedimento bem marcado.

50' Muitos erros de passes do Timão, principalmente com Jadson e Gabriel.

49' TRAVADO! Outro contra-ataque do Corinthians onde Jadson acha Maycon, mas o volante bate da meia-lua e explode na zaga baiana.

48' Bahia pressiona nesse começo.

47' Matheus Reis tira cruzamento da esquerda e Balbuena desvia. Escanteio.

46' Renê Jr. já manda de fora e Pablo espirra.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete muito em Itaquera.

Timão mantendo a liderança. Bahia tendo mais uma derrota.

Corinthians teve chances claras, mas só Jô marcou. Bahia conseguiu finalizar muito de fora da área, mas sem sucesso.

45' Acabou.

44' Corinthians troca passes no aguardo do fim do primeiro tempo.

43' AMARELO, RENÊ JR. Um rodo clássico em Rodriguinho.

42' Corinthians cadencia o jogo nesse final.

41' Outro chute do Bahia de fora. Mais uma isolada.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Rodriguinho avança com liberdade, mas se mata sozinho com a bola, toca mal pra Jadson e ainda em impedimento.

38' FOOORA! Vinicius nem bateu tão bem assim, mas ela foi rasteira e colocadinha. Cássio caiu e a bola passou.

37' Corinthians aperta na marcação e Bahia tem problemas pra sair jogando.

36' Eduardo manda de canhota e Cássio só acompanha.

35' Fábio Carille pede calma à defesa corinthiana pra sair jogando.

34' Bate e rebate na entrada da corinthiana e Pablo afastou de carrinho. Escanteio.

33' Ainda tem gente chegando à Itaquera.

32' Corinthians encontra espaços, mas ainda finaliza mal.

31' QUE VACILO!!!! Rodriguinho aciona Jadson na direita, que domina, vê espaços, devolve pra Rodriguinho no meio. Ele poderia chutar, mas abriu pra Jô, na esquerda. O camisa 7 poderia chutar cruzado, mas cortou a zaga e se matou sozinho no lance.

30' Bahia sentiu o gol. Corinthians domina o duelo.

29' Jô tem cinco no Brasileirão. Artilheiro do Corinthians na temporada.

28' AMARELO, MATHEUS REIS. Atropelou e enterrou Rodriguinho no gramado.

27' Romero arrisca de fora e mandou na mão de Jean.

26' Explosão da Fiel!

25' FULMINANTE! Jadson recebe na direita, espera e manda na medida pra Fagner. O lateral avança com muita liberdade, escapa do marcador e dá na medida pra Jô. O camisa 7 finta Jean e dá um tapa de direita pra afundar a rede.

24' GOOOOOOOLAAAAAAÇO, JÔ, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃO!

23' IMPRESSIONANTE!!!!! Bahia erra saída, Maycon liga Romero e o paraguaio entrou na área, rolou pra Jô, que dominou e bateu de canhota, mas por cima do gol!

22' Arana chega na linha de fundo, cruza, mas a bola passa por todo mundo.

21' JEAN! Jadson viu e ligou Romero, mas o paraguaio bateu fraco de esquerda e Jean pegou.

20' FORA! Romero erra o domínio, Bahia contra-ataca pela direita e Vinicius arrisca de fora, mas mandando pra fora.

19' Bahia marca o mais alto possível e se recompõe com muita velocidade.

18' Corinthians começa a encontrar espaços.

17' AMARELO, ALLIONE. Escorregou, meteu a mão e parou o lance.

16' Romero arrisca de fora, a zaga trava e sobra fácil com Jean.

15' Timão com problemas na criação de jogadas.

14' Corinthians erra muitos passes.

13' Bahia marca forte e escapa com velocidade.

12' AMARELO, GABRIEL. Dominou errado, foi de carrinho e cometeu falta. Fora do jogo contra Grêmio.

11' Matheus Reis manda de fora e isola.

10' A Fiel faz a festa nas arquibancadas de Itaquera.

9' TRAVAAADO! Contra-ataque corinthiano gigante. Jadson tocou de cavadinha, Jô arrancou pela direita, pedalou, tocou de letra, Jadson ajeitou, Rodriguinho recebeu na marca do pênalti, bateu de canhota e o goleiro do Bahia travou com o pé!

8' Rodriguinho rouba a bola com falta. Chance de bola perigosa do Bahia!

7' Corinthians gira bem a bola, mas Romero atrapalhou Rodriguinho e a zaga do Bahia afastou.

6' CÁÁÁÁSSIO! Bahia consegue boa trama pela direita, Allione escapa pela linha de fundo, a zaga escorrega e Zé Rafael pega a sobra da meia-lua. O chute tinha endereço e Cássio faz ótima defesa!

5' Zé Rafael escapa pela direita, tira o cruzamento e Pablo manda pra escanteio.

4' Começo ainda de muito estudo. Fiel pressiona rival.

3' Bahia troca passes na defesa e Corinthians sobe a marcação.

2' Primeira pegada forte. Eduardo chegou firme por trás em Romero.

1' Muita gente ainda do lado de fora do estádio.

0' Começou!

Corinthians com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Bahia com camisa tricolor em azul, branco e vermelho, calção azul e meias vermelhas.

Times se ajeitam no campo. A bola já vai rolar.

Tempo agradável, sem chance de chuva. Noite bonita em Itaquera.

Times já colocados no túnel de acesso e em instantes o protocolo de entrada.

No entanto, Gustagol, que também está emprestado pelo Corinthians, está apto para o duelo.

Mendoza, emprestado pelo Timão, nem se quer viajou para São Paulo.

Dewson Freitas é o juizão da partida.

Telão da Arena anunciando as escalações. Muita gente ainda do lado de fora do estádio.

Tudo pronto, jogadores retornam para finalizar o processo de preparação.

Equipes no aquecimento no gramado da Arena Corinthians.

O Bahia pronto com Jean, Eduardo, Tiago, Rodrigo e Matheus Reis; Renê Jr, Feijão, Vinícius, Allione e Zé Rafael; Edigar Junio

Corinthians com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo, Arana; Gabriel, Maycon; Jadson, Rodriguinho, Romero; Jô.

Equipes escaladadas e prontas.

Ainda tem gente comprando ingressos. A Fiel dando show.

Itaquera com promessa de um baita público, mesmo o horário não ajudando. Podemos ter mais de 33 mil pessoas no estádio.

?Salve amigo ligado na VAVEL Brasil. É dia da nona rodada do Brasileirão e dia do líder! Corinthians x Bahia ao vivo, direto da Arena Corinthians!

Acompanhe tudo conosco, direto da Arena Corinthians, em Itaquera. O começo da nossa transmissão será às 18h, pelo horário de Brasília.

Fique de olho: Jô, atacante: Não dá pra descrever o momento vivido pelo camisa 7. Superando a desconfiança, é um dos principais atacantes do Brasil.

Fique de olho: Allione, meia: Emprestado pelo Palmeiras, o bom jogador desencantou no Bahia e é uma das principais peças da equipe.

No próximo domingo, o Corinthians visita o Grêmio em sua arena, naquela que parece ser a primeira final do campeonato. Duelo de líder x vice-líder.

E a liderança por pouco não seria maior. Na última rodada, contra o Coritiba, no Sul do país, Jô marcou no finalzinho, mas o bandeira anotou impedimento de forma errada. A vantagem, que hoje é de apenas um ponto, poderia subir para três.

No meio do caminho houve um título incontestável. O Paulistão fez a torcida ter um pouco de fé e o começo do Brasileiro, com 20 pontos em 24 disputados, tem surpreendido.

O Timão segue surpreendendo. Após um começo cambaleante, sem tantas expectativas, com um time remendado, o alvinegro achou um rumo e parece bem nesse caminho.

O duelo de logo mais é simplesmente contra o líder e invicto desde o mês de março. O Corinthians, em Itaquera.

Fora de casa, o time baiano enfrentou o caldeirão de São Januário e perdeu, mesmo sem jogar tão mal. Na rodada passada, recebeu o Palmeiras e errou demais, resultando na derrota por 4 a 2.

Jorginho chegou e ainda tenta dar uma cara ao time. A equipe tem bons valores e apresenta futebol interessante, mas os resultados ainda são inconstantes.

O Bahia conquistou a Copa do Nordeste, mas viu Guto Ferreira trocar o clube pelo Internacional, que está na Série B.

De volta após um rebaixamento, o Tricolor de Aço espera ter na velocidade e juventude, uma arma pra se manter na elite do futebol.

Naquele ano, o Timão apenas empatou na Arena Corinthians, enquanto suou sangue pra vencer na Fonte Nova e dar um importante passo rumo à Libertadores-15.

Corinthians e Bahia se enfrentam ao vivo novamente após um hiato de alguns anos. Desde 2014 os dois times não se encontravam pelo Brasileirão.