Resultado Flamengo 5x1 Chapecoense no Campeonato Brasileiro 2017

A VAVEL Brasil agradece a todos que nos acompanharam na transmissão de Flamengo x Chapecoense. Boa noite!

PÓS-JOGO: Guerrero e Diego brilham, Flamengo goleia Chape e alcança segunda vitória na Ilha do Urubu

Grande nome da partida com três gols e uma assistência, Guerrero também deu entrevista na beira do campo: "São meus primeiros três gols no Brasileiro. A viagem com o Peru me atrapalhou um pouco contra o Fluminense, estava cansado. Me preparei forte na terça-feira, fiz meu trabalho e me senti bem, rápido, com força. Espero seguir assim. Às vezes a sequência de jogos atrapalha, mas tenho que fazer esforço para contribuir", declarou o camisa 9 do Rubro-Negro.

Andrei Girotto, da Chapecoense, falou rapidamente na saída do gramado: "Não era jogo para 5 a 1. Começamos bem, mas sofremos o gol cedo e isso desestabilizou a equipe. Voltamos em cima, mas infelizmente não conseguimos segurar e tomamos gols de bola aérea. Pecamos muito", afirmou o jogador.

47' APITA O ÁRBITRO! FIM DE PAPO NA ILHA DO URUBU! O Flamengo atropela a Chapecoense e vence por 5 a 1!

46' Público é divulgado na Ilha do Urubu: são 14.632 presentes, sendo 13.436 pagantes. Renda é de R$ 834.628,00.

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo na segunda etapa!

43' Reinaldo levanta na área para Girotto, que erra na finalização. Bola sai pela esquerda do goleiro Thiago.

42' IMPEDIDO! Vinicius Jr. balança as redes após passe de Guerrero, mas bandeirinha assinala posição irregular do jogador e gol é invalidado.

41' Arthur sofre falta de Rodinei pela esquerda. Na cobrança, atacante bate sem perigo à esquerda do gol de Thiago.

40' Vinicius Jr. e Berrío tentam jogada pelo meio, mas zaga da Chapecoense afasta.

38' SUBSTIUIÇÃO NO FLAMENGO! Vinicius Jr. entra no lugar de Everton.

36' GOOOOOOOOOOL! É DO FLAMENGO! HAT-TRICK DE GUERRERO! Everton cruza pela esquerda e atacante aproveita para bater no contrapé do goleiro Jandrei! É o terceiro gol do peruano na partida!

35' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Rossi sai de campo para a entrada de Lucas Mineiro.

33' GOOOOOOOOOOL! É DO FLAMENGO! DIEGO! Arão toca para Guerrero, que lança para Diego. Camisa 35 se livra da marcação, bate no canto e ampliar o placar na Ilha do Urubu! É goleada rubro-negra!

32' Cartão amarelo para Rômulo após duro carrinho em Andrei Girotto.

32' SUBSTIUIÇÃO NO FLAMENGO! Rômulo, camisa 27, entra no lugar de Márcio Araújo.

30' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Túlio de Melo entra no lugar de Wellington Paulista.

29' GOOOOOOOOOOL! É DO FLAMENGO! GUERRERO! Juan cruza para Arão, que finaliza de cabeça e faz Jandrei trabalhar. Bola bate no travessão e Guerrero aproveita sobra para ampliar o placar para o Rubro-Negro!

28' Guerrero arrisca chute de fora da área, mas Victor Ramos desvia e bola sai pela esquerda de Jandrei. É escanteio para o Flamengo!

27' Apodi tenta jogada pela direita, mas se atrapalha e bola sobra para Trauco, do Flamengo.

25' Berrío domina pela esquerda, mas escorrega na hora da finalização. Bola sobra com Reinaldo, que tira pela linha lateral.

23' Luiz Antonio cruza na área e Perotti tenta finalização, mas Thiago agarra com tranquilidade.

21' Flamengo tenta sair no contra-ataque, mas Jandrei chega e se livra da bola.

20' Berrío é outro que recebe atendimento médico. Com o atacante caído, torcida pede o nome de Vinicius Jr.

19' Andrei Girotto sofre falta e fica caído, sentindo dores.

17' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Rhodolfo faz sua estreia pelo Flamengo e entra no lugar de Réver, que sente dores.

17' Guerrero faz jogada pela esquerda e toca para Diego no meio, que domina e cruza de volta para o peruano. Na sequência, zaga da Chape corta a bola pela linha de fundo.

15' Luiz Antonio cobra falta, mas bola é afastada pelo zagueiro Juan. Rossi tenta dar sequência ao lance, mas defesa rubro-negra afasta novamente.

14' Guerrero marca falta em Luiz Antonio pela esquerda. Falta perigosa para a Chape!

12' UHHHH! Reinaldo, em cobrança de falta, chuta direto no gol. Thiago espalma na sequência e é escanteio para a Chape!

10' GOOOOOOOOOOL! É DA CHAPECOENSE! VICTOR RAMOS! Reinaldo cobra lateral para a área e Thiago sai mal do gol. No rebote, Victor Ramos aproveita a chance e estufa as redes para a Chapecoense!

9' Na cobrança de falta, Reinaldo manda por cima do gol de Thiago, sem perigo. Goleiro rubro-negro apenas acompanha a bola.

8' Cartão amarelo para Juan, do Flamengo, por falta em Perotti.

7' Árbitro recomeça a partida; Réver é atendido do lado de fora.

6' Rossi cruza pela direita na cabeça de Arthur, que divide com Réver. Zagueiro do Flamengo fica caído no gramado e recebe atendimento médico.

6' Guerrero tenta alcançar Berrío na direita, mas jogada é interceptada por Girotti, de carrinho.

4' UHHHH! DEFENDE JANDREI! Berrío enfia ótima bola para Guerrero na área. Na finalização, goleiro da Chape defendeu chute do peruano.

3' Berrío sobe para cabecear para o meio de campo após cruzamento. Bola sobra para Guerrero, que finaliza por cima do gol de Jandrei.

0' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPE! Atacante Perotti entra no lugar do meio-campo Seijas.

Recomeça a partida na Ilha do Urubu!

Equipes retornam ao gramado. Daqui a pouco rola a bola para a segunda etapa de Flamengo x Chapecoense!

Primeira etapa terminou com posse de bola equilibrada: 51% para o Flamengo e 49% para a Chapecoense.

No primeiro tempo, Flamengo finalizou o dobro de vezes da Chapecoense. Foram 8 finalizações para o clube carioca e 4 para o clube catarinense.

Rossi também falou na saída para o intervalo: "Tomamos um gol no rebote, com o Diego, que é o jogador mais perigoso deles. No segundo gol, perdemos a bola no campo de ataque, e o Flamengo tem jogadores rápidos. Agora é tentar achar o gol e empatar", declarou o atacante da Chapecoense.

Na saída do gramado, Diego falou rapidamente sobre seu golaço: "Realmente, um lance como esse demanda uma precisão muito grande. O campo em boas condições também ajuda para que aconteça, e sem dúvida também tem um pouco de técnica. Fui muito feliz", afirmou o camisa 35 do Flamengo.

Flamengo fez ótimo primeiro tempo na Ilha do Urubu. Destaques vão para as atuações de Diego, Rodinei e Everton.

Fim de papo no primeiro tempo!

47' Rossi começa jogada pela direita e toca para Seijas, que é desarmado por Arão.

45' Rodinei faz investida no ataque, mas chute é defendido com facilidade pelo goleiro Jandrei.

44' Após cobrança de falta, Diego toca para Trauco, que finaliza de longe. Jandrei cai e faz defesa em dois tempos.

44' Equipe de arbitragem sinaliza dois minutos de acréscimo na primeira etapa!

43' Árbitro marca falta de Douglas Grolli em cima de Guerrero.

41' Guerrero cruza pela esquerda para Arão, mas volante se atrapalha na área e perde a bola. Chapecoense sai jogando na sequência.

40' UHHHHH! DEFENDE JANDREI! Após cruzamento de Everton para Guerrero, atacante finaliza forte dentro da área, mas goleiro da Chape faz bela defesa!

38' Rodinei começa jogada pela direita e conta com Márcio Araújo na sequência. Volante toca a bola com Diego, que finaliza forte demais sobre o gol de Jandrei.

36' Trauco lança para Guerrero na área, mas atacante é desarmado pelo zagueiro Victor Ramos.

34' Cartão amarelo para Andrei Girotto, da Chapecoense, por falta em Diego.

32' Arthur cobra escanteio para a Chape, mas bola é afastada por Juan. Na sobra de bola, Seijas tentou seguir com o lance, mas foi cortado pelo zagueiro Réver.

31' Rossi cruza na área, mas bola é desviada pela defesa rubro-negra. É escanteio para a Chape!

29' UHHHH! Berrío cruza pela direita e bola cai no contrapé de Diego, que deixa a bola para Márcio Araújo. Na finalização, volante do Rubro-Negro chutou de canhota por cima do gol de Jandrei!

27' Primeiro cartão amarelo da partida vai para Everton, do Flamengo.

26' Diego cobra novo escanteio para o Flamengo, mas Jandrei afasta com um soco. Bandeirinha marca impedimento do camisa 35 na sequência do lance.

23' Bandeirinha marca primeiro impedimento da partida. Guerrero, do Flamengo, estava em posição irregular na sequência do escanteio.

23' Everton cobra escanteio para o Rubro-Negro, mas é cortado por Arthur, de cabeça.

18' GOOOOOOOOOOL! É DO FLAMENGO! GUERRERO! Peruano recebe assistência de Diego e conclui na área, estufando as redes! Atacante amplia o placar na Ilha do Urubu e faz seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro!

16' Diego desarma Reinaldo com forte carrinho. Árbitro marca apenas lateral e jogador da Chape reclama bastante.

13' GOOOOOOOOOOL! É DO FLAMENGO! GOLAÇO DE DIEGO! Rodinei cruza pela direita, mas é cortado por Apodi. No rebote, camisa 35 solta uma bomba no ângulo do goleiro Jandrei!

10' Diego cobra escanteio, mas Guerrero comete falta em Jandrei na sequência.

10' Berrío tentou cruzamento pela direita, mas foi cortado por Apodi, que tirou de cabeça. Escanteio para o Rubro-Negro!

8' Após cobrança de escanteio, Apodi investiu em jogada individual, sem sucesso. Bola fica com Thiago, goleiro rubro-negro.

7' Berrío chega para cortar a jogada de Seijas e Reinaldo, mas se atrapalha na sequência e bola sai pela linha de fundo. É escanteio para a Chape!

4' UHHHH! Everton finaliza bem de cabeça após desvio de Victor Ramos. A bola passa muito perto do gol de Jandrei, pela esquerda. Primeira chance do Flamengo na partida!

3' Após cruzamento de Luiz Antonio, Victor Ramos cabeceia, mas a bola sobe demais.

1' Reinaldo cobra lateral para a Chapecoense e encontra Wellington Paulista na área, que finaliza à direita do goleiro Thiago.

ROLA A BOLA NA ILHA DO URUBU! Começa Flamengo x Chapecoense!

Equipes em campo para execução do hino nacional. A bola rola daqui a pouco na Ilha do Urubu!

A Chapecoense, por sua vez, vem com Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio e Seijas; Arthur Caike, Rossi e Wellington Paulista.

Divulgadas as escalações! O Flamengo vem a campo com Thiago; Rodinei, Réver, Juan e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Berrío, Everton e Guerrero.

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL.com! Acompanhe agora o tempo real de Flamengo x Chapecoense, ao vivo, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rolará às 21h na Ilha do Urubu e você acompanha todos os detalhes aqui!

A última partida envolvendo as últimas equipes aconteceu ainda no Brasileirão do ano passado e terminou com vitória rubro-negra. Na ocasião, Diego, Damião e Mancuello marcaram para o Flamengo e Kempes descontou para a Chape.

FLAMENGO

ÚLTIMA PARTIDA: Buscando subir na tabela o Flamengo entrou em campo no último final de semana para encarar o Fluminense e precisou contar com a sorte para empatar o placar em 2-2 já nos acréscimos e evitar a derrota.

AUSÊNCIAS: Para a partida o Flamengo não contará com Thiago Santos, ainda em processo de recuperação. Além de Thiago, Éverton Ribeiro e Geuvânio estão aguardando regularização no BID para poderem estrear com a camisa rubro-negra.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Thiago; Rodinei, Réver, Juan, Trauco; Márcio Araújo, William Arão, Diego; Vinicius Junior, Everton, Guerrero.

FIQUE DE OLHO: Acostumando-se aos poucos com os profissionais, Vinicius Junior fez sua melhor partida com a camisa do Flamengo na última partida disputada na Ilha e é uma das esperanças rubro-negras para conquistar os três pontos.

Destaque do Flamengo: Guerrero



CHAPECOENSE

ÚLTIMA PARTIDA: Após vencer o Vasco dentro de casa a Chapecoense veio ao Rio visitar o Botafogo e foi derrotada por 2-0. A equipe catarinense ainda não conseguiu estabelecer uma boa sequência de resultados positivos, alternando vitórias e derrotas.

AUSÊNCIAS: Wagner Mancini segue com muitas ausências, Andrei Alba, Amaral, João Pedro, Moisés Ribeiro, Nadson e Osman, entregues ao departamento médico, não estarão à disposição. Por outro lado, Rossi, figura ofensiva importante, está de volta.



PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos, Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio, Seijas; Rossi, Arthur, Wellington Paulista.

FIQUE DE OLHO: De volta ao time titular, Rossi é, ao lado de Wellington Paulista, a principal esperança ofensiva da Chapecoense e oferecerá perigo aos defensores do Flamengo.

Destaque da Chapecoense: Wellington Paulista