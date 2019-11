Resultado e gols de Grêmio x Coritiba no Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Obrigado a você que acompanhou pela VAVEL Brasil! Siga-nos no Twitter com as melhores informações do futebol brasileiro. Até a próxima com mais jogos ao vivo na VAVEL, com o melhor do Brasileirão e de outras competições e outras modalidades. Valeu, ótima noite a todos!

Grêmio faz 2 a 0 sobre o Coritiba em passes de Luan e conclusões de Pedro Rocha e Fernandinho. Se mantem em segundo lugar, com 22 pontos, na cola do Corinthians, que é líder com 23. As equipes se enfrentam no domingo (25), às 16 horas na Arena do Grêmio. Mais de 50 mil torcedores no duelo que define o líder da 10ª rodada. Equipes estão com boa vantagem no momento.

Edilson: "Vitória muito importante, adversário muito difícil, joga muito bem. Eu acho que vai ser um grande jogo", disse o lateral-direito sobre a rodada de hoje e sobre o jogo contra o Corinthians.

Lucas Barrios: "Nós viemos buscar o jogo desde o primeiro minuto. Não adiantava pensar no Corinthians, era pensar no Coritiba, equipe que nos traria dificuldades. Domingo será o jogo pela liderança. Temos vários lesionados, mas damos conta do recado, estamos bem e temos que seguir. Ganhamos nada ainda e vamos descansar para um jogo mais importante, porque vale de vez o primeiro".

Pedro Rocha e Fernandinho em assistências de Luan marcaram os gols. Grêmio segue com o melhor ataque do torneio com 23 gols marcados.

49' FINAL DO JOGO! GRÊMIO 2 A 0 SOBRE O CORITIBA!

NA CAÇA DA LIDERANÇA! TRICOLOR ENFRENTA O CORINTHIANS NA PRÓXIMA!

Vamos aos 49 minutos. Alecsandro chutou a gol e Marcelo Grohe pegou firme.

Torcedor canta na Arena! Grêmio e Corinthians se enfrentam no final de semana pela liderança. Expectativa para mais de 50 mil pessoas no estádio gremista. Vitória tricolor na Arena esta noite pela 9ª rodada.

46' Geromel afasta no levantamento do lateral William Matheus.

45' CARTÃO AMARELO! Geromel por falta próxima da área. Chance de desconto.

Vida de goleiro: Wilson defendeu demais, pelo menos cinco bolas difíceis, mas Luan desmontou a defesa do Coritiba em dois lances. Pedro Rocha e Fernandinho guardaram os gols.

43' Escanteio para o Grêmio. Luan na bola, mas sem pressa.

Quinto gol de Fernandinho na temporada. Terceiro dele no Campeonato Brasileiro.

Luan recuperou a posse da bola e tocou para Fernandinho guardar o dele. 2 a 0 para o Tricolor em sua Arena!

39' Luan recebe presente do Coritiba! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! FERNANDINHO!

38' Escanteio do Coritiba e a defesa gremista tira o perigo.

37' WILSON DEFENDE! O cara do jogo defende dois chutes de Luan em duas jogadas. Na mais perigosa, Michel toca para Luan e de pé direito o chute vai nas mãos do arqueiro dos alviverdes.

36' CARTÃO AMARELO! Edilson, por matar a jogada curitibana.

35' Falta de Alecsandro sobre Bruno Cortez.

34' Defesa afasta o perigo. A bola sobra para Everton, que cruza e Marcio tira.

34' Escanteio para o Grêmio.

33' FALTA! Alecsandro comete a infração na zaga gremista. A bola rodava a grande área dos tricolores.

32' Erra mais um passe Iago Dias e o Coritiba em dificuldade em dar sequência.

31' TROCA NO GRÊMIO: Maicon no lugar de Arthur.

Léo estreia no Coritiba. Atuava pelo rival, o Atlético Paranaense.

30' TROCA NO GRÊMIO: Lincoln no lugar de Pedro Rocha.

30' TROCA NO CORITIBA: Léo no lugar de Dodô.

29' Luan toca com o braço. Jogo parado.

29' Erro de passe de Iago Dias e a bola alcança Marcelo Grohe.

28' Treinadores vão buscar mais trocas nas equipes na partida. Daqui a pouco informamos.

27' Wilson defende! Fernandinho arrisca de pé esquerdo e o goleiro cata firme, sem rebote dessa vez.

26' WILSON MILAGREIRO! WILSON DE NOVO! Everton no contra-ataque, Luan recebe, bica a bola e o goleiro cata mais uma!

25' Everton cai na área e árbitro manda seguir.

24' TROCA NO CORITIBA: Sai: Jonas e entra Iago Dias, o talismã do Coritiba.

24' WILSON ESPALMA! Fernandinho tem grande oportunidade, chuta por baixo e o goleiro faz defesa sensacional mais uma vez!

23' William Matheus tenta jogada, cai no campo e árbitro manda seguir.

22' Metade do segundo tempo percorrido e nada definido na Arena do Grêmio.

20' ERRA O CONTRA-ATAQUE! Pedro Rocha conduz, passa forte para Everton, a bola passa e Fernandinho não evita a saída no fundo de campo.

20' Tiago Real cobra falta e Thyere tira de cabeça pelo Grêmio.

18' TROCA NO GRÊMIO: Everton no lugar de Lucas Barrios.

18' PRA FORA! Fernandinho se esforça, recupera bola, arrisca e manda à esquerda da meta. Reposição é do Coritiba.

17' Luan cobra o escanteio e Jonas afasta pelo Coritiba.

16' Fernandinho cruza e carimba William Matheus. Escanteio ao Grêmio!

Público pagante: 17.035. Total: 21.095.

14' William Matheus sendo atendido com dores no joelho esquerdo. Coritiba com 10 em campo.

13' Everton conversa com o técnico Renato Portaluppi. Pode ser a primeira troca.

12' PRA FORA! Henrique Almeida na jogada chuta na rede pelo lado de fora. Perigo mais uma vez na chegada do Coxa!

11' Tiago Real cruza forte demais e a bola passa pela zona de perigo.

10' Arthur erra passe no meio de campo. Coritiba cresce nesse setor.

9' Jonas erra o passe, bola muito forte para lateral do Coritiba. Tiro de meta de novo para o Grêmio.

9' TIRO DE META! Cruzamento fechado do Coritiba e a bola passa por Alecsandro. Grohe repõe a bola em jogo.

8' IMPEDIMENTO EQUIVOCADO! Pedro Rocha flagrado, mas assistente de arbitragem erra. Lucas Barrios quem estava à frente.

7' EM CIMA DA ZAGA! Finalização do Coritiba pega em Rafael Thyere, sobra é de Alecsandro.

6' Rildo chega no carrinho em Edilson e a bola sai em tiro de meta ao Coritiba.

5' GEROMEL AFASTA! Galdezani pega a sobra e finaliza pela linha de fundo. Perigo na chegada curitibana.

4' IMPEDIMENTO! Fernandinho serve passe para Luan, mas o camisa 7 está à frente da linha que paralisa o lance.

3' GROHE PEGA! Rildo arrisca da intermediária, bate rasteiro e o goleiro gremista detém a bola.

1' Thyere chega antes de Rildo e afasta pelo Grêmio.

0' BOLA ROLANDO! SEGUNDO TEMPO!

Grêmio começou melhor. Pressão aplicada, toque de bola preciso até Luan servir assistência e Pedro Rocha abrir o placar. Com o 1 a 0 a favor, o Grêmio ainda tinha chances de ampliação. Coritiba só melhorou em uma troca forçada na saída de Alan Santos, machucado, e entrada de Tiago Real, que trouxe mobilidade e volume a favor dos paranaenses. Com menos concentração, Grêmio errou passes que não costuma e permitiu certo crescimento alviverde. No fim da etapa, o goleiro Wilson salvou o Coritiba de ir para o intervalo com uma desvantagem maior. Barrios perdeu a grande oportunidade no apagar das luzes. Vamos aguardar o segundo tempo na Arena do Grêmio.

Wilson: "Eles conseguiram fazer com espaço. Então, é acertar isso e errar menos passes para conseguirmos o gol a favor", comentou o goleiro.

Pedro Rocha: "Gol para minha família, todos torcendo por mim. A gente conseguiu fazer o gol ali. Eu estava precisando fazer um, fico feliz e vamos voltar bem para o segundo tempo".

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! GRÊMIO TEM 1 A 0!

+1 minuto de jogo.

45' PRA FORA! Pedro Rocha chuta da entrada da área e ela passa em tiro de meta.

44' WILSON SALVA! Cortez coloca para Luan, que coloca de cobertura, e Lucas Barrios perde grande chance! Wilson espalma para escanteio!

42' WILSON AFASTA! Luan cobra a falta e o goleiro soqueia a bola para longe.

41' Falta para o Grêmio. Fernandinho puxa contra-ataque, passa por um marcador, mas Tiago Real o derruba.

40' Michel comete falta. Coritiba cobra.

40' Cruzamento de Cortez para Fernandinho e Werley chega para cortar pelo Coritiba. No lance seguinte, está impedido Fernandinho e desiste de participar.

39' TIRO DE META! Tiago Real outra vez na jogada pelo lado direito, divide a jogada com Cortez e o árbitro aponta o tiro de meta para Grohe cobrar.

37' ACORDA, GRÊMIO! Errando passes perigosos na defesa, mas o Coritiba ainda não aproveita no jogo. Paranaenses cresceram na partida com a troca de Alan Santos por Tiago Real.

36' GROHE SEGURA! Tiago Real é o homem da bola parada, faz o levantamento e o goleiro gremista tá esperto pra pegar firme.

35' Falta boa para o Coritiba. Rildo sofre a infração, Alecsandro também cai na sequência. Vem bola na área.

34' DEFENDE GROHE! Saída de bola errada gremista, Galdezani chuta de primeira e o goleiro do Grêmio defende firme no centro da meta.

33' PRA FORA! Cruzamento com desvio e Rildo cabeceia direto pela linha de fundo. Tiro de meta.

31' PAROU! Marcio empurrou Geromel e o árbitro marcou a infração para o Grêmio cobrar na defesa.

31' ESCANTEIO! Para o Coritiba cobrar.

30' DEFENDE WILSON! Goleiro abandona a meta e vai aos pés do artilheiro da noite Pedro Rocha. Salva-se o Coxa.

29' Jogo passou por erros de passe e bate-rebate, mas agora a bola está na linha de fundo em tiro de meta.

28' Tiago Real cobra falta pelo Coritiba e Arthur rebate pelo Grêmio. Afasta o perigo.

27' Matheus Galdezani toca com o braço na bola. Falta para o Grêmio.

26' Alan Santos sentiu e por isso deixou o campo. Primeira troca do Coritiba no jogo.

Sai Alan Santos e entra Tiago Real. Coxa Branca em busca do empate na Arena. Segue 1 a 0 para o Grêmio.

24' TROCA NO CORITIBA: Thiago Real vem a campo pelo time de Pachequinho.

22' Pedro Rocha trabalha no ataque, tenta abrir jogo para Cortez, mas passe vai forte demais. Tiro de meta.

21' TIRO DE META! Bola na área do Coritiba, arbitragem se divide na marcação, mas prefere a marcação de tiro de meta ao invés de escanteio ao Grêmio. Wilson cobra pelo time paranaense.

19' Luan erra passe, mas Geromel recupera a jogada no combate contra Henrique Almeida. Bola pela linha lateral.

17' IMPEDIMENTO MARCADO! Grêmio novamente na troca de passes, Wilson defende um bombardeiio de chutes e, na última chance, Barrios completa às redes, mas em posição irregular.

16' Grêmio trabalha bem a bola, mas Luan não consegue largar a posse para Barrios, que pedia para marcar.

14' Lançamento longo de Galdezani e Marcelo Grohe segura firme na área do Grêmio.

12' Jogo parado para atendimento médico na Arena. Grêmio tem 1 a 0 no jogo.

11' Cabeçada de Arthur e a bola vai fácil ao goleiro Wilson pelo Coritiba.

10' Grohe defende! Alan Santos dá passe habilidoso para Galdezani, que chuta fraco nos braços do goleiro gremista.

GOLAÇO! Luan tabela com Pedro Rocha e o atacante gremista marca seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro! 1 a 0 para o Grêmio em chute firme de Pedro Rocha! É assim que se faz, rapaz!

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! PEDRO ROCHA!

8' Dodô avança pela lateral-direita, arrisca e chuta cruzado pela linha de fundo. Subida do Coritiba, que não se restringe a marcar no início.

7' Luan finaliza com algum espaço e Wilson vai ao canto para defender por baixo. Defesa tranquila do arqueiro paranaense.

5' Edilson cobra falta pelo Grêmio. Ideia era direta ao gol, mas a zaga consegue rebater por baixo.

3' PRA FORA! Coritiba lança bola para Henrique Almeida, que arrisca direto pela linha de fundo.

2' Cobrança do próprio Galdezan, a bola vem baixa na área, Werley ainda tenta o chute, mas é apenas tiro de meta ao Grêmio.

2' Mateus Galdezani arruma um escanteio para o Coritiba ao disputar com Edilson no fundo de campo.

0' Jonas erra o primeiro passe pelo Coritiba e a bola sai pela lateral. Posse ao Grêmio.

0' APITA O ÁRBITRO! COMEÇA O JOGO NA ARENA!

No gramado: times entram perfilados e vamos ao hino nacional.

Grêmio de camisas tricolores, calções pretos e meias brancas. Coritiba de camisas e calções brancos, as meias são verdes.

Público não deve ser bom na Arena do Grêmio. Menos de 20 mil pessoas devem acompanhar à partida do estádio. Previsão por volta de 18 mil gremistas no estádio do bairro Humaitá em Porto Alegre. Porém, para o jogo contra o Corinthians na 10ª rodada, a expectativa chega aos 50 mil.

Equipes no gramado no trabalho de aquecimento. Logo mais a bola rola, às 21 horas.

Volante Maicon recebe homenagem pelos 100 jogos com a camisa gremista.

No Grêmio, a principal novidade é Fernandinho no lugar do suspenso Ramiro. Um Tricolor ofensivo na Arena. Expectativa por um grande duelo. O Grêmio do melhor ataque e o Coritiba da melhor defesa até aqui.

Alecsandro faz o ataque com Henrique Almeida. Dois atacantes conhecidos do torcedor gremista.

Coritiba escalado: Wilson; Dodo, Marcio, Werley, William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani, Jonas, Rildo, Henrique Almeida e Alecsandro.

Banco do Grêmio: Grassi, Bruno Rodrigo, Bressan, Conrado, Jaílson, Maicon, Kaio, Lincoln, Gaston, Pepê, Everton, Nicolas Careca.

Grêmio escalado: Grohe, Edilson, Geromel, Rafael Thyere, Bruno Cortez, Michel, Arthur, Fernandinho, Pedro Rocha, Luan, Barrios.

Alô amigo e amiga sintonizados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre o jogo Grêmio x Coritiba ao vivo online no Campeonato Brasileiro 2017. A partida ocorre às 21h00 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Saiba todas as informações do antes e durante esta grande partida da 9ª rodada do Brasileirão.

Efeito suspensivo para Kleber Gladiador negado. Atacante do clube Coxa Branca segue fora da partida diante do Grêmio esta noite. Pachequinho vai por outras opções. Logo mais vamos confirmar as escalações das duas equipes.

Grêmio x Coritiba na Arena do Grêmio: cinco jogos, três vitórias gremistas, um empate e uma derrota.

O Grêmio marcou 129 gols na história do confronto e sofreu 89. O Grêmio soma 58,8% de aproveitamento dos pontos disputados contra o Coxa. Em 2016, ainda se enfrentaram pela Copa da Primeira Liga na primeira fase e o Tricolor gaúcho venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, em tento feito pelo meio Douglas.

No último Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu na partida do primeiro turno, mas o Coritiba fez 4 a 0 no returno, em goleada que poderia ter sido maior, mas foi finalizada em placar ainda no primeiro tempo.

Foram 81 jogos entre Grêmio e Coritiba na história.

42 vitórias do Grêmio

17 empates

22 vitórias do Coritiba

Dono de uma das melhores defesas, o Grêmio sofreu gols em três dos oito jogos que realizou. O problema foi ter levado por atacado. Foram quatro sofridos para o Sport, três para Chape e os últimos três do Cruzeiro. Na Arena, foram três vitórias até aqui, com cinco gols marcados e nenhum sofrido. O Tricolor espera manter o retrospecto positivo em casa no enfrentamento com o Coritiba.

O Coritiba não conta com Kleber, o atacante que foi expulso diante do Bahia e deve cumprir suspensão. Preventivamente se encontra ausente dos titulares do Coxa nesta sequência do torneio nacional. Na ocasião, Kleber agrediu adversários e acabou recebendo o cartão vermelho do árbitro.

Invicto com os titulares a pelo menos 11 partidas, o Grêmio só não está nessa condição no Brasileirão pois perdeu com os reservas diante do Sport Recife. De lá para cá, no Brasilero, foram cinco jogos sem perder. Quatro vitórias e o incrível empate da 8ª rodada em placar de 3 a 3 diante do Cruzeiro, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Se o Grêmio tem o melhor ataque, o Coritiba do técnico Pachequinho é o dono da melhor defesa. Na última rodada, um reflexo disso foi segurar o líder Corinthians por 0 a 0, na partida que ocorreu no estádio Couto Pereira. Antes disso, também em casa, o Coxa empatou zerado contra o Bahia. Ao todo, são seis partidas sem perder no Brasileirão desde a derrota para o Santos na 2ª rodada do torneio.

Dono do melhor ataque da Série A, o Grêmio realizou seu último treino nesta quarta-feira, contando com as inesperadas voltas de Lucas Barrios e Marcelo Oliveira, enquanto o aguardado Miller Bolaños foi poupado das atividades. O equatoriano se recuperava de uma lesão, mas agora aguarda a liberação total, pois sentiu dores no púbis.