Apesar de início turbulento no Brasileirão, Elias mostra confiança em trabalho de Roger Machado

Após nove rodadas de Campeonato Brasileiro, o desempenho do time do Atlético-MG não corresponde às expectativas geradas em torno do elenco antes do início da competição. Com apenas dez pontos somados, o Galo ocupa a 16ª posição na tabela, e venceu apenas uma de cinco partidas jogando em casa.

Um dos destaques do Atlético na temporada antes do início do Brasileirão, Elias considera que o trabalho do técnico Roger Machado deve ser avaliado tendo em consideração todo o ano de trabalho e não apenas o mau desempenho na competição nacional.

“A gente ganhou o Mineiro, teve a melhor campanha (na fase de grupos) na Libertadores, estamos na disputa das quartas da Copa do Brasil e na disputa pela Primeira Liga. O único ponto fora da curva é o Brasileiro, que a gente não esperava estar num momento desse, mas o futebol é assim, a cada dia te dá lições e a gente tem que aprender e corrigir o mais rápido possível, porque ainda dá tempo”, examina o meio-campista alvinegro.

Após o empate em 2 a 2 contra o Sport no Independência, o time atleticano somou apenas seu quinto ponto em 15 disputados dentro do Horto. Até o início do Campeonato Brasileiro, o Galo havia vencido todas as partidas disputadas em sua casa em 2017.

Com os resultados negativos, surge a especulação de mudança de comando técnico da equipe. Elias afirmou que a saída de Roger Machado não é cogitada dentro do clube e ressaltou a importância de se considerar os resultados da temporada completa nas análises sobre o trabalho do treinador.

“Futebol brasileiro tem essa sina de que quando as coisas não estão andando, sobra para o treinador, só que o presidente deixou bem claro para vocês [imprensa] e para nós que tem total confiança no trabalho do Roger; nós atletas também temos, e ele vai seguir com a gente. Quando a gente avalia o trabalho do treinador temos que avaliar o todo”, disse Elias.

O Galo busca se reabilitar no campeonato no próximo domingo (25), quando enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó/SC, às 19h. A partida é válida pela décima rodada.