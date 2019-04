Kleina atribui bom momento da Ponte Preta ao espírito de equipe dos jogadores

Buscando afirmação na parte de cima da tabela, a Ponte Preta recebeu a equipe do Cruzeiro no Moisés Lucarelli na noite desta quinta-feira (22). Após voltar a atuar bem em seus domínios, a macaca saiu de campo com uma vitória pelo placar mínimo. O gol foi marcado pelo atacante Lucca, artilheiro da equipe no Brasileirão.

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Gilson Kleina analisou o triunfo do time paulista. Para ele, fazer o dever de casa é primordial na competição.

''No começo do jogo a bola ficou longa pro Claudinho e pro Lucca, e essa bola é ruim. Pedi pro time jogar pelo lado, pra ter atenção na saída do lateral por causa dos atacante do Cruzeiro. Aos poucos fomos encaixando, quando os nossos laterais conseguiram avançar nós jogamos o Cruzeiro para trás e nosso jogo começou a fluir e então saiu o gol. Foi um jogo muito eletrizante, muito intenso e de muita pegada. Estamos felizes de vencer um time desse porte, mais uma vez a equipe fez o dever de casa e isso é importante para o nosso planejamento."

A zaga da equipe passou mais uma vez em branco atuando em Campinas. Segundo o treinador, um dos principais fatores da invencibilidade em casa é o comprometimento do elenco.

"A Ponte é forte dentro do Majestoso. Que possamos repetir isso no domingo, temos que manter essa atitude, foi isso que eu pedi para os jogadores no vestiário. No jogo de hoje estávamos sobrecarregados na defesa no segundo tempo, então eu botei o Jadson e ele entrou muito bem, soube tirar o ímpeto do Cruzeiro. Nossa defesa se portou muito bem, nas bolas divididas ganhamos quase todas. Jogadores como o Lucca, o Cajá, estavam esgotados no fim do jogo, aí você vê o espírito da equipe. O sheik, o Léo, atletas com 35, 37 anos brigando pela bola no fim do jogo. Então a gente fica feliz porque o torcedor fica feliz com esse espírito do time. O importante agora é manter essa postura para a sequência da competição."

Sétima colocada com 14 pontos conquistados, na próxima rodada a Ponte Preta volta a atuar no Moisés Lucarelli. A equipe recebe o Palmeiras, domingo (25), às 16h.