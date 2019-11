Resultado Brasil de Pelotas x Inter na Série B (0-1)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Internacional sobre o Brasil de Pelotas pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já já estará disponível toda a repercussão e o pós jogo deste duelo. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado. Boa noite!

Brasil de Pelotas e Inter só voltam a campo no próximo sábado (1). Fora de casa o Xavante encara o América-MG. Em casa o Colorado recebe o Boa Esporte.

Brasil de Pelotas fica com 14 pontos na 9ª colocação.

Internacional fica com 17 pontos na 3ª colocação da Série B.

90+4' FIIIIIM DE JOGO EM PELOTAS. INTER VOLTA A VENCER APÓS TRÊS RODADAS

90+3' Pressão do time da casa no fim da partida!

90+1' Brasil de Pelotas vai tentando mandar a bola para frente na base do chutão.

90' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO SEGUNDO TEMPO!

89' PRA FORA! Fabinho cruzou para Diego, mas o atacante erra na hora de finalizar e manda pra fora.

87' Bobeada da defesa do Inter. Brasil de Pelotas tenta colocar pressão, mas Fabinho afasta o perigo.

84' QUE ISSO CIRINO? Jogador recebe sem marcação e cabeceia longe do gol.

83' D'Alessandro lança Cirino e o atacante finaliza, Pitol manda para escanteio.

83' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL DE PELOTAS! SAI: LEANDRO LEITE. ENTRA: GUSTAVO PAPA.

80' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: BRENNER. ENTRA: MARCELO CIRINO.

75' Itaqui cobra a falta e Danilo Fernandes, de soco, tira o perigo.

75' Brasil de Pelotas tem uma boa falta pelo lado esquerdo, vem bola na área.

75' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: CHARLES. ENTRA: JUNIO.

71' Após cobrança de falta, Danilo Fernandes manda a bola para escanteio.

70' CARTÃO AMARELO PARA UENDEL. Lateral está fora da próxima partida do Internacional.

70' FALTA PARA O BRASIL DE PELOTAS. Uendel acerta Itaqui.

69' QUASE! Após cruzamento na área, Lincom sobe a cabeceia em direção ao gol. A bola passou muito perto.

69' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL DE PELOTAS! SAI: RAFINHA. ENTRA: ALOÍSIO.

66' PASSOU PERTO! D'Alessandro recebeu bom passe na entrada da área e arriscou o chute. A bola passou perto da trave direita de Marcelo Pitol.

65' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: EDUARDO SASHA. ENTRA: DIEGO.

61' CARTÃO AMARELO PARA CIRILO! Jogador atingiu Edenílson em um lance sem bola. Árbitro deixou a bola parar para aplicar o cartão no atleta do Brasil de Pelotas.

60' D'Alessandro entra na área e tenta fazer o cruzamento, mas a bola parou na defesa do Brasil de Pelotas.

59' Juninho tenta cruzamento pelo lado esquerdo e Danilo Fernandes consegue fazer a defesa.

57' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL DE PELOTAS! SAI: NEM. ENTRA: JUNINHO.

53' Uendel recebe dentro da área e faz passe para Brenner. O centroavante perdeu tempo e acabou finalizando para fora.

51' Itaqui cobra a falta direto na barreira.

50' CARTÃO AMARELO PARA FABINHO! Jogador recebe o amarelo após falta Marcinho.

50' Marcinho avançava em velocidade e é parado com falta.

49' Teco foi afastar o perigo e tirou mal. A bola sobrou com Eduardo Sasha, que cruzou para a área. Teco afasta de maneira estranha mais uma vez.

45' BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA. Brasil de Pelotas também volta sem alterações.

INTERVALO | Nas últimas duas partidas o Colorado finalizou 10 vezes. Só no primeiro tempo diante do Brasil de Pelotas fora 12 chutes a gol.

INTERVALO | Inter volta sem modificações para a segunda etapa.

INTERVALO | Foram marcadas 17 falta no primeiro tempo. 11 cometidas pelo Brasil de Pelotas e 6 cometidas pelo Internacinoal.

INTERVALO | "Primeiramente teho que agradecer a Deus. Os companheiros, também. Mesmo quando estava treinando separado, vinham me apoiando. Vou trabalhar como sempre trabalhei", disse Fabinho.

INTERVALO | "A gente precisa ter mais calma. A gente está querendo ligação direta. Temos que ter mais calma para reverter o jogo", falou Rafinha na saída de campo.

45+2' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO. VTÓRIA COLORADA ATÉ O MOMENTO.

45' TEREMOS DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

40' Brenner fica caído no gramado após dividida no meio campo. Jogador recebe atendimento.

38' Inter volta a balançar as redes após duas rodadas.

38' GOOOOOOOOOOOL, DO INTERNACIONAL! FABINHO! Brenner avançou pela esquerda e virou o jogo para D'Alessandro. O meia toca para Fabinho que bate de primeira para abrir o placar. 1 a 0 para o o Inter

35' Itaqui manda a bola sem perigo direto nas mãos do goleiro do Internacional.

34' Lincom ia avançando pela esqueda, mas foi parado com falta.

33' D'Alessandro levanta a bola na área e arbitragem marca toque de mão no ataque do Inter.

32' Falta para o Internacional pelo lado direito.

31' Eduardo Sasha foi levando a bola e arriscou o chute. Marcelo Pitol fez a defesa no meio do gol.

27' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO PITOL! D'Alessandro impediu cobrança adiantada do time do Brasil de Pelotas. Goleiro Xavante levou amarelo por reclamação.

25' Edenílson faz bom passa para D'Alessandro. O Argentino levou para dentro da área e tentou surpreender o goleiro chutando direto, mas a bola foi por cima da meta. Tiro de meta.

24' Rafinha cobrou o escanteio direto nas mãos de Danilo Fernandes.

24' Breno divide com Fabinho na linha de fundo e ganha escanteio para os donos da casa.

22' Mal! D'Alessandro desperdiça boa oportunidade.

22' Falta para o Inter. D'Alessandro na bola!

21' PITOL! Charles dominou pela esquerda e arriscou o chute. Marcelo Pitol salvou o Brasil de Pelotas de levar o gol.

20' Edenílson tenta cruzamento pelo lado direito e a bola pega na zaga Xavente. Escanteio para o Inter.

15' Pra fora! Após contra-ataque do Inter, a bola sobrou com Sasha. O atacante tenta um toque por cima do goleiro e a bola passa muito perto da trave.

15' Marcinho ganha na velocidade e finaliza, mas a bola para na defesa Colorada. Contra-ataque!

14' Edenílson recebe após cobrança de lateral e faz bom passe para Eduardo Sasha, mas o atacante não consegue cruzar a bola. Brenner esperava na área.

13' D'Alessandro recebe passe e tenta se livrar do marcador, mas não encontra espaço.

10' Rafinha tentava abrir espaço para finalizar, mas foi travado por Charles.

6' Internacional tentava chegar na frente, mas a bola foi afastada pela defesa Xavente. A bola bateu no árbitro e sobrou com Dourado, que ligou ataque com Eduardo Sasha.

5' Sem a bola, equipe do Brasil de Pelotas está fechada no campo de defesa. Inter tem dificuldades em encontrar espaços.

4' Rafinha tentou uma virada de jogo, mas a bola parou na zaga do Internacional.

0' Pitol! Fabinho cruzou pela direita e Charles cabeceia para o gol. Marcelo Pitol manda para escanteio.

0' BOLA ROLANDO NO BENTO FREITAS! Saída de bolaa para o Xavante.

Brasil de Pelotas de vermelho, preto e branco. Inter de branco e vermelho.

"Tabu não ganha jogo, temos que fazer o nosso melhor aqui", Guto Ferreira.

"Gostamos de manter a mesma base, mas essa semana foi meio difícil", Rogério Zimmermann.

Equipes já no gramado para o jogo. Hino nacional sendo executado no momento. Estádio lotado!

A arbitragem terá Andre Luiz de Freitas Castro (GO), auxiliado por Cristhian Passos Sorence (GO) e Marcio Soares Maciel (GO).

Expectativa de casa cheia em Pelotas hoje. Todos os ingressos colocados à venda no estádio Bento Freitas foram vendidos. O caldeirão vai ferver!

Rogério Zimmermann também faz mudanças no time. Após vencer o líder na última rodada, o treinador faz sete mudanças na equipe. A novidade é a volta do zagueiro Cirilo.

Guto Ferreira vai mandar a campo uma equipe com três volantes. Assim o craque D'Alessandro deverá ter mais liberdade para criar as jogadas ofensivas. Charles também chega com facilidade no ataque.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL/BR. A partir de agora você acompanha, ao vivo, tudo o que acontece no jogo entre Brasil de Pelotas x Internacional. Fique conosco!

"A gente vem numa crescente. O Inter é um baita time. Vai ser uma guerra aqui dentro de casa. Vamos trabalhar o máximo para fazer um resultado bom. Sabemos da nossa capacidade. Não tem desconfiança nenhuma entre nós. Perdemos dois jogos, isso vai acontecer. Série B é muito difícil, o campeonato está emparelhado", disse o meia Rafinha, jogador do Brasil de Pelotas.

As equipes já se enfrentaram duas vezes nessa temporada. Uma pela Copa da Primeira Liga e outra pelo Campeonato Gaúcho. O Internacional levou a melhor nos dois confrontos, disputados no Beira Rio. Pela competição nacional o Colorado venceu por 2 a 1, já pelo estadual o placar foi de 1 a 0.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Fabinho, Danilo Silva, Klaus e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Charles e D'Alessandro; Brenner (Marcelo Cirino) e Eduardo Sasha

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Eduardo Martini; Wender, Leandro Camilo, Teco e Marlon (Breno); Leandro Leite (João Afonso), Itaqui, Wagner e Bruno Lopes; Rafinha e Lincom

Brasil de Pelotas e Internacional já se enfrentaram 107 vezes na história. O retrospecto é favorável para o time

Os visitantes chegam pressionados. A equipe de Guto Ferreira ainda não convenceu no Campeonato Brasileiro. O Inter vem de três empates. A última vitória Colorada na competição foi na 6ª rodada, diante do Naútico. Na última rodada, em casa, o time não saiu do 0 enfrentando o Paraná Clube.

O Inter enfrenta o Brasil-Pel pressionado. Depois do empate em 0 a 0 com o Paraná, no Beira-Rio, o time de Guto Ferreira precisa vencer para não se distanciar do G-4. O treinador, por opção técnica, deixou Cláudio Winck de fora da lista dos relacionados. Carlos também é desfalque por lesão.

Vindo de duas vitórias consecutivas, os dos donos da casa chegam com moral para o duelo gaúcho. O Brasil de Pelotas venceu dois adversários do G4 nas últimas rodadas, o Vila Nova/GO e Juventude/RS.

Mirando o G4 da segunda divisão, Brasil de Pelotas e Internacional se enfrentam às 16h30 deste sábado (24) no estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS. O Xavante é o 5ªº colocado, com 14 pontos. Mesma pontuação do Colorado, 6º colocado na classificação da Série B.