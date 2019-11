Resultado Santos x Sport no Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

21:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de sábado (24) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

20:58 A 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada apenas no próximo final de semana. O Santos vai entrar em campo no sábado (1º), às 19h00, para fazer um duelo contra o Atlético-GO, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, Goiás. Já o Sport terá pela frente, no domingo (2), às 16h00, um confronto diante do Atlético-PR, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

20:56 A Vila Belmiro recebeu um público de 7.292 torcedores, gerando uma renda de R$ 215.970,00.

20:55 Com o resultado desta noite, o Santos ficando na terceira colocação, com 16 pontos, mas podendo perder posição por conta do complemento da rodada. Já o Sport sobe na tabela e vai para a 12ª posição, com 12 pontos.

49’ Fim de jogo na Vila Belmiro! O Sport surpreende mais uma vez na competição e vence o Santos por 1 a 0, deixando a zona de rebaixamento.

48’ Amarelo! Lenis segura a bola para evitar o Santos cobrar um lateral rápido e recebe o primeiro cartão da partida.

47’ Henriquez recua para Magrão e o goleiro chuta de primeira na direção de Copete, que não consegue aproveitar.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

43’ Lucas Lima levanta na área em cobrança de escanteio e Bruno Henrique cabeceia para defesa tranquila do goleiro Magrão.

42’ Copete levanta na área, mas a defesa afasta e Vladimir Hernández chega chutando de primeira para o goleiro Magrão defender com tranquilidade.

40’ André recebe bom passe de Lenis e tenta devolver, mas a bola pega na marcação e sai na lateral.

38’ Modificação no Santos: Sai: Thiago Maia. Entra: Vladimir Hernández.

37’ Jean Mota levanta na área em cobrança de falta e Patrick sobe para afastar o perigo.

35’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Lenis recebe grande passe de Diego Souza, cruza errado, mas a bola pega em Lucas Verissimo e sobra para Osvaldo chutar para o fundo das redes para delírio da torcida rubro-negra.

33’ Perdeu! Diego Souza levanta na área em cobrança de falta e Henriquez chuta para fora, perdendo grande oportunidade.

31’ Última alteração no Sport: Sai: Raul Prata. Entra: Samuel Xavier.

29’ Modificação no Sport: Sai: Rodrigo. Entra: Thallyson.

27’ Bruno Henrique avança com liberdade pelo meio e acaba sendo desarmado por Henriquez, que afasta o perigo.

25’ Copete levanta na área buscando Vitor Bueno e Sander chega para afastar o perigo.

23’ Alteração no Santos: Sai: Kayke. Entra: Vitor Bueno.

22’ Perdeu! Bruno Henrique cruza para área, Magrão afasta de carrinho e Jean Mota recebe de frente para meta, mas chuta para longe.

20’ Thiago Maia toca para Vitor Ferraz ir até a linha de fundo e cruzar travado por Sander.

19’ Osvaldo faz boa tabela com Patrick e acaba sendo derrubado por Bruno Henrique.

17’ Alteração no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Osvaldo.

16’ André recebe pelo meio, passa pela marcação e chuta cruzado para fora.

15’ Everton Felipe recebe de Diego Souza com liberdade pela esquerda, vai para entrada da área e chuta fraco para defesa fácil do goleiro Vanderlei.

13’ Diego Souza recebe pela esquerda, tenta ir para cima da marcação e acaba sendo desarmado por Victor Ferraz.

12’ Everton Felipe inverte para Lenis avançar com liberdade pela direita e cruzar direto para fora.

10’ Bruno Henrique avança com liberdade pela direita, cruza na área, mas acontece desvio e o goleiro Magrão defende com tranquilidade.

9’ Fabian Noguera tenta lançar para o ataque, mas a bola para direto para Ronaldo Alves.

7’ Bruno Henrique recebe pela direita e Everton Felipe chega fazendo falta.

5’ Diego Souza vai para cobrança da falta e manda direto para fora, por cima da meta.

4’ Diego Souza avança pelo meio até a entrada da área e acaba sofrendo falta de Bruno Henrique, que pode ser perigosa.

3’ Raul Prata recebe na direita, levanta na área e Everton Felipe chega cabeceando para fora.

1’ Lucas Lima recebe pela esquerda e cruza para área, mas Henriquez aparece para afastar o perigo.

0’ Começa o segundo tempo.

20:04 Sport voltando para a etapa final neste momento, também sem alterações.

20:02 Santos de volta para a segunda etapa, sem alterações.

46’ Fim do primeiro tempo.

45’ Um minuto de acréscimo.

44’ Uuuhhh! Kayke recebe na entrada da área e chuta colocado para fora, com muito perigo.

43’ Everton Felipe recebe pelo meio, tenta mandar para Sander livre na esquerda, mas erra o passe.

41’ Bruno Henrique recebe pela direita e acaba sendo empurrado por Henriquez.

39’ Diego Souza domina pela esquerda, puxa com o meio, acaba sendo derrubado por Bruno Henrique e o árbitro marca a falta.

37’ Copete avança pela esquerda com velocidade e acaba sendo derrubado por Lenis.

35’ Lucas Lima puxa da direita para o meio e levanta na área para Copete, sozinho, cabecear para fora.

34’ Copete acerta um chapéu em Sander e acaba sofrendo falta dura.

32’ Diego Souza trabalha com Everton Felipe pela esquerda e tenta lançar para área, mas Renato aparece para evitar o perigo.

30’ Renato domina pelo meio, acaba sofrendo entrada dura de Patrick e o árbitro marca a falta.

27’ Copete tenta sair puxando contra-ataque do campo defesa, mas Patrick chega e faz a falta.

24’ Thiago Maia lança para Lucas Lima, que tá completamente impedido, mas árbitro deixa seguir e Magrão precisa sair da meta para afastar o perigo com os pés.

22’ Everton Felipe recebe bom passe de Rodrigo, mas não consegue da sequência no lance.

20’ Perdeu! Lenis recebe grande passe de André e chuta em cima de Vanderlei, perdendo uma grande chance.

19’ Everton Felipe cobra falta levantando na área para Diego Souza e a Lucas Verissimo aparece para cortar.

18’ Diego Souza avança com velocidade pelo meio, acaba sendo derrubado por Thiago Maia e o árbitro marca falta.

17’ Kayke recebe grande lançamento de Renato, entra na área e bate cruzado para a Henriquez chegar afastando o perigo

15’ Perdeu! Copete acerta grande passe para Kayke entrar na área com liberdade e chutar para fora, perdendo grande chance.

14’ Lucas Lima avança com velocidade pela direita e levanta na área, mas ninguém consegue alcançar e Lenis afasta o perigo.

13’ Jean Mota ganha pela esquerda, vai para cima da marcação e acaba sendo desarmado por Raul Prata.

11’ Everton Felipe acerta bom passe para Patrick entrar na área e cruzar para Noguera afastar o perigo.

10’ Jean Mota tenta evitar a saída da bola pela linha de fundo e chuta forte para fora.

8’ Lucas Lima ganha bola na esquerda, vai para cima da marcação e chuta em cima de Raul Prata.

7’ Victor Ferraz recebe pela direita, vai para cima da marcação e cai na linha de fundo, mas árbitro manda seguir.

6’ Lenis recebe de Patrick, avança com liberdade até a área e cruza voltando para André, que não consegue alcançar.

5’ Sander avança pela esquerda e cruza direto para as mãos do goleiro Vanderlei.

3’ Copete recebe na entrada da área e toca buscando Kayke, mas defesa rubro-negra afasta o perigo.

1’ Ronaldo Alves recebe na defesa e tenta lançar para o setor de ataque, mas Victor Ferraz domina com tranquilidade.

0’ Começa! A bola está rolando na Vila Belmiro para Santos e Sport, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

18:58 Fim da execução do hino nacional brasileiro. Dentro de instantes, a bola vai rolar.

18:56 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

18:54 Santos e Sport estão no gramado da Vila Belmiro.

18:50 Público na Vila Belmiro não é dos melhores. Torcedores do Santos não devem lotar o estádio.

18:40 Encerrado o aquecimento de Santos e Sport. Jogadores vão para os vestiários e devem voltar em instantes.

18:35 Elencos de Santos e Sport fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Vila Belmiro.

18:30 O técnico Vanderlei Luxemburgo terá os demais jogadores no banco de reservas para utilizar no decorrer de partida: Agenor, Mailson; Durval, Neris, Evandro, Samuel Xavier, Thallyson, Fabrício, Osvaldo, Leandro Pereira e Juninho.

18:25 O Sport jogará com: Magrão; Raul Prata, Henriquez, Ronaldo Alves e Sander; Patrick, Rodrigo, Everton Felipe, Diego Souza e Lenis; André.

18:20 Sport escalado! Técnico Vanderlei Luxemburgo promove várias alterações na equipe titular. Raul Prata, Henriquez, Rodrigo e Lenis vão ganhar uma oportunidade.

18:15 O técnico Levir Culpi terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Vladimir; Daniel Guedes, Caju, Alison, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Vitor Bueno, Vladimir Hernández, Arthur Gomes e Thiago Ribeiro.

18:10 O Peixe vai entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Verissimo, Fabian Noguera e Jean Mota; Thiago Maia, Renato, Bruno Henrique, Lucas Lima e Copete; Kayke.

18:05 Santos escalado! Técnico Levir Culpi promove a entrada de Noguera e Lucas Lima na defesa e meio-campo, respectivamente.

18:00 Os dois times já estão nos vestiários da Vila Belmiro. Dentro de instantes, as escalações vão ser divulgadas.

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Santos x Sport ao vivo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Seguem de fora no Leão, contudo, Thomás, Rogério, Anselmo e Ronaldo, machucados e vetados pelo departamento médico. Mena, por sua vez, está na Copa das Confederações com a Seleção Chilena

Em seu lugar, o técnico leonino decide por fazer o mistério até momentos antes da bola rolar. Thallyson e Fabrício disputam vaga, principalmente por conta da função exercida em campo, com o primeiro sendo o mais cotado

Ciente disso, o comandante decidiu também em dar sequência ao elenco. A única baixa em relação ao empate com o Atlético-MG é a saída do volante Rithely, que foi suspenso pelo STJD e vai ter de cumprir suspensão

Buscando evitar maior desgaste do time, Luxemburgo optou por manter preparação sem realizar treinamento com bola, uma vez que a sequência de jogos vem sendo alta no Sport.

Sentindo a ausência de David Braz, o atacante Bruno Henrique reconhece a liderança exercida pelo defensor: "Braz vai fazer falta, pois ele é um dos que passam tranquilidade atrás. Com a experiência, ele dá tranquilidade a Lucas Veríssimo, Victor Ferraz e Jean Mota, entretanto o Noguera deverá corresponder. Vamos acolhê-lo para dar suporte"

Continuam de ausentes para jogo Santos x Sport ao vivo hoje no Peixe Ricardo Oliveira, Vecchio, Zeca, Gustavo Henrique e Luiz Felipe, Cléber e Yuri, todos vetados pelo departamento médico alvinegro. Mesmo sem os atletas, a equipe santista vai em busca da sexta partida sem perder

Desfalques na última rodada por conta de lesão, o volante Thiago Maia e o meia Lucas Lima estão de volta. Eles entram nos lugares de Alison e Vitor Bueno, respectivamente, entre os 11

Caso não sofra baixas de última hora, o Santos vai a campo logo mais com novidades no time titular. O zagueiro Noguera, contratado para a atual temporada, vai enfim fazer sua estreia na vaga do suspenso David Braz