Resultado Bahia 0x1 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017

Mesmo sem jogar bem, o Rubro-Negro venceu e pulou para a 3ª colocação, com 17 pontos e terminará a rodada no G-4. Já o Bahia entrou na zona de rebaixamento, com 10 pontos.

FIM DE PAPO NA ARENA FONTE NOVA! BAHIA 0 x 1 FLAMENGO!

45' Três minutos de acréscimos.

40' Partida fica muito truncada e com muitas faltas. Árbitro perdendo o controle da partida no fim de jogo.

34' Banco do Bahia reclama demais com a arbitragem. Igor Benevenutto a todo momento vem falar com algum jogador ou membro da comissão técnica.

32' Última mudança no Fla: Sai: Éverton Ribeiro / Entra: Cuéllar

32' Igor Benevenutto expulsou o técnico Jorginho.

28' Diego toca para Éverton Ribeiro que tenta a finalização, erra, mas a bola sobra com Berrío que chutou de maneira indefensável. Flamengo 1 a 0.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE BERRÍO!

20' THIAAAAAAAAAGO! Após a saída errada da defesa do Flamengo, Mendoza arriscou e Thiago fez boa defesa.

18' Mudança no Flamengo: Sai: Willian Arão / Entra: Berrío

18' NINGUÉM ALCANÇOU! Após a cobrança de falta, Arão e Guerrero não alcançaram.

16' Última mudança no Bahia: Sai: Allione / Entra: Regis Souza

12' Mudança no Flamengo: Sai: Matheus Sávio / Entra: Vinicius Jr

11' UHHHHHHHHHHH! Juninho cobrou falta com maestria e a bola passou muito perto do gol.

10' Cartão amarelo para Rodinei, do Flamengo.

6' Após cobrança de falta de Diego, Rhodolfo cabeceou com perigo.

3' UHHHHH! Becão cortou mal, e Guerrero finalizou de fora da área, passando a direita do gol.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Mudança no Bahia: Sai: Edigar Junio / Entra: Mendoza

Equipes voltaram. Bahia mudou.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Sob protesto dos tricolores, o Bahia vai empatando em 0 a 0 com o Flamengo.

46' UHHHH! Cruzamento de Trauco na cabeça de Arão, que tocou com perigo.

45' Três minutos de acréscimos.

43' THIAAAAAAGO! Após erro de Arão, Allione puxou o contra-ataque, tabelou com Edigar Junio e finalizou para mais uma defesa do goleiro rubro-negro.

41' Com um jogador a mais, o Flamengo passa a dominar a partida. Mas comete muitos erros.

36' UHHH! A resposta do Flamengo veio com Guerrero, após boa tabela entre Trauco e Éverton Ribeiro, e o peruano na sequência finalizou nas mãos de Jean.

35' THIAAAAAGO! Zé Rafael tomou de Diego, pegou a defesa aberta e bateu rasteiro, para boa defesa do goleiro do Fla.

35' Cartão amarelo para Éverton Ribeiro, do Flamengo.

31' Mudança no Bahia: Sai: Vinicius / Entra: Rodrigo Becão

29' Cartão amarelo para Matheus Sales, do Bahia.

29' LUCAS FONSECA ESTÁ EXPULSO! Após disputa com Guerrero, o zagueiro do Bahia levou o segundo cartão amarelo. Guerrero também levou amarelo.

28' Rhodolfo é o melhor do Flamengo, enquanto Zé Rafael é o melhor do Tricolor.

24' Igor Benevenutto expulsa o preparador de goleiro do Bahia. muita reclamação nesses minutos de partida.

23' Cartão amarelo para Lucas Fonseca, do Bahia.

21' RHODOLFO!!! Vaz foi tentar proteger a bola na linha de fundo, Zé Rafael ganhou e tocou por cima de Thiago, mas Rhodolfo salvou.

15' Flamengo acelera mais o jogo, mas peca no passe final.

10' UHHHHHHH! Diego interceptou o passe de Allione e rolou para Guerrero que chutou fraco nas mãos de Jean.

9' UHHHHHHHHHH! Zé Rafael roubou de Willian Arão e finalizou passando muito perto do gol de Thiago.

4' Bahia começou com a bola e tentando penetrar na defesa do Flamengo.

BOLA ROLANDO NA ARENA FONTE NOVA!



Na 15ª posição com 10 pontos, o Bahia recebe o Flamengo, 9º com 14 pontos, na Arena Fonte Nova. O Tricolor da Boa Terra precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Flamengo pode subir para a 3ª posição em caso de triunfo logo mais.

Na próxima rodada, o Bahia fará o clássico contra o Vitória no Barradão, enquanto o Flamengo receberá o São Paulo na Ilha do Urubu.

O Flamengo estreará Éverton Ribeiro logo mais, e Rhodolfo fará sua primeira partida como titular na equipe rubro-negra.

Sem espaço para erros no jogo Bahia x Flamengo ao vivo hoje! Mendoza reconhece que o Tricolor vem cometendo erros que custam pontos importantes, mas diz que a equipe vem jogando bem e quer vencer o Flamengo: "A situação ruim que a gente está passando agora, estamos olhando de forma um pouco estranha. Estamos jogando bem, dando aquela continuidade de trabalho que o treinador fala. Só que a gente entra no vestiário e fala: é o futebol. Entendeu? Tem momentos que falei para eles [jogadores] que é precisamos estar ligados os 95 minutos. O gol a qualquer momento vai sair. No jogo passado tivemos mais finalizações que o Corinthians, tivemos mais posse de bola. Mas nos erros que cometemos o Corinthians fez os gols. O que está nos atrapalhando nessa fase ruim é isso, o resto está acontecendo. Vamos trabalhar forte essa parte para melhorar mais".

Pelo lado do Rubro-Negro, Zé Ricardo surpreendeu e deverá começar a partida com Matheus Sávio no ataque.