Resultado Grêmio x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

17:58 Obrigado a você que acompanhou conosco a vitória do Corinthians sobre o Grêmio, em partida realizada na Arena do Grêmio.

17:56 Os times voltam a campo, pela 11ª rodada do Brasileirão, apenas no próximo fim de semana. Enquanto os alvinegros receberão o Botafogo no domingo (2), às 16h, na Arena, os tricolores vão a São Paulo para visitar o Palmeiras no sábado (1º), no mesmo horário, no Pacaembu. Antes, porém, os gaúchos encaram o Atlético-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira (28), às 19h30, novamente em casa

17:54 Com o resultado positivo, o Corinthians soma agora 26 pontos e se isola no topo da classificação. O Grêmio, apesar da derrota, permanece na vice-liderança e estaciona nos 22 pontos

94' Fim de jogo na Arena do Grêmio para Grêmio 0x1 Corinthians! Gol de Jádson dá a vitória ao Timão, que chega aos 23 duelos sem perder e se isola na liderança, abrindo quatro pontos de vantagem para o Imortal

92' UHHHHHHHHH! Gastón Fernández recebe dentro da área e bate para defesa de Cássio

91' Partida vai se aproximando do fim e os visitantes demonstram postura sólida na defesa

90' Quatro minutos de acréscimo

88' Minutos finais de jogo e o Timão vai mantendo a invencibilidade

86' UHHHHHHHHHH! Everton recebe pelo meio e arrisca de longe, com a bola passando próxima à trave

85' Torcida gremista fica impaciente com o pênalti perdido e pela derrota parcial

83' CÁSSIO! Luan cobra muito mal e o goleiro corintiano defende. Segue Grêmio 0x1 Corinthians

82' Substituição no Corinthians! SAI Romero, ENTRA Clayson

82' Pênalti para o Grêmio! Luan levanta escanteio e Marquinhos Gabriel puxa Geromel na pequena área

80' Sem criatividade, o Imortal pouco chega em perigo em direção à meta adversária

78' Alteração no Grêmio! SAI Edílson, ENTRA Everton

78' Substituição no Corinthians! SAI Paulo Roberto, ENTRA Camacho

77' Já o Timão opta por se defender e jogar no contra-ataque, que o deixa em vantagem até o momento

76' Tricolor procura alternativas para atacar e tentar chegar ao empate

74' Substituição no Grêmio! SAI Pedro Rocha, ENTRA Gastón Fernández

72' Mexida no Corinthians! SAI Rodriguinho, ENTRA Marquinhos Gabriel

70' Cartão amarelo para Jô! Atacante do Corinthians é punido por falta em Kannemann

69' Partida permanece movimentada e bastante equilibrada

67' Substituição no Grêmio! SAI Arthur, ENTRA Fernandinho

66' Cartão amarelo para Geromel! Zagueiro do Grêmio é punido por falta

65' UHHHHHHHHHH! Pedro Rocha cruza na pequena área e Luan manda de primeira para um milagre de Cássio

64' Cartão amarelo para Edílson! Lateral-direito do Grêmio é punido por empurrar Romero e recebe o terceiro da série. Desfalca o Imortal contra o Palmeiras na próxima rodada

63' Cartão amarelo para Romero! Atacante do Corinthians é punido por colocar a mão na bola ao ser driblado

61' Na Arena do Grêmio, público de 54.022, com renda de R$ 2.093.208,00

59' Cartão amarelo para Cássio! Goleiro do Corinthians é punido por retardar o reinício da partida

57' Imortal sente o gol sofrido e pouco consegue criar

55' UHHHHHHH! Cortez bate lateral e Barrios cabeceia fraco para defesa segura de Cássio

54' Partida estava equilibrada e os alvinegros aproveitaram um descuido para sair à frente no placar

53' Tricolor busca reagir, mas esbarra na sólida marcação do Timão

51' GOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! JÁDSON! Paulo Roberto arranca em velocidade, invade a pequena área e rola para trás. Jô deixa passar e Jádson solta o pé, com Grohe falhando e a bola morrendo no fundo do gol tricolor. Grêmio 0x1 Corinthians

49' Sem criatividade, as equipes deixam o jogo pouco intenso

47' Assim como na etapa inicial, o Imortal vai para cima em busca do gol

45' Recomeça na Arena do Grêmio para Grêmio 0x0 Corinthians!

Equipes retornam do vestiário sem mudanças para o segundo tempo

45+1' Final de primeiro tempo na Arena do Grêmio para Grêmio 0x0 Corinthians! Times fazem jogo bastante movimentado e ficam no empate sem gols até o momento

45' Cartão amarelo para Rodriguinho! Meia do Corinthians também é advertido por reclamação

45' Um minuto de acréscimo

44' Primeiro tempo vai chegando ao fim na Arena e o placar segue zerado

42' Cartão amarelo para Kannemann! Zagueiro do Grêmio é punido por reclamação

40' Minutos finais da primeira etapa vão se aproximando e as equipes não conseguem furar o bloqueio

38' Arena registra 50 mil torcedores. É o recorde de público na temporada

36' Times mostram boa postura e procuram espaços para abrir o placar na Arena

34' Jô faz um bom pivô para Fágner, que invade a área e cai após choque com Cortez. A arbitragem, corretamente, manda seguir e nada marca

32' UHHHHHHHH! Barrios recebe na intermediária e finaliza no cantinho, contudo Cássio faz uma importante intervenção

30' Meia hora de bola rolando e muitas jogadas de perigo até o momento. Jogo é bastante movimentado

29' UHHHHH! Maycon arremata de longe, a bola quica na frente de Grohe e o goleiro bota para escanteio

28' UHHHHHH! Luan serve Ramiro, que pega de primeira tentando cruzar e quase surpreende

27' Ainda que tenham intensidade em campo, os times se estudam muito neste momento

25' Timão tenta reagir e buscar dar novo fôlego ao confronto

23' INCRÍVEL! Luan cobra escanteio curto e recebe de volta para cruzar na área. Geromel aparece no meio da marcação e cabeceia direto para fora, perdendo boa chance

21' Partida é muito intensa e com possibilidade para os dois lados

19' UHHHHHHHHHH! Pedro Rocha surge da esquerda para o meio e bate em direção ao gol após receber passe de Michel, porém Cássio espalma e tira o perigo

17' Valorizando a posse de bola, o Timão procura neutralizar as ações dos gaúchos

15' Luan cobra falta para fora e sem assustar a meta de Cássio

14' Tricolor mantém alta intensidade no ataque e procura alternativas de sair à frente

12' Usando o contra-golpe, os alvinegros criam o primeiro bom momento da partida, quase surpreendendo o adversário

10' UHHHHHHHHHH! Paulo Roberto pega a sobra na intermediária, deixa Geromel e mais um marcador para trás e chuta forte, mas Marcelo Grohe afasta de raspão. Cortez, para evitar o pior, corta pela linha de fundo

8' Duelo agora fica mais equilibrado, mas com os donos da casa indo mais ao ataque

6' Mesmo intenso no setor ofensivo, o Grêmio não consegue ser criativo e pouco leva perigo

4' Timão vai se segurando bem na defesa e jogando em função do erro do adversário

2' Tricolor começa pressionando, sem dar espaços para o Corinthians sair ao ataque

0' UHHHHHHHHHHH! Antes mesmo do primeiro minuto, Ramiro levanta para Edílson após receber de Luan. O lateral-direito chuta cruzado e já faz Cássio trabalhar

0' Bola rolando na Arena do Grêmio para Grêmio x Corinthians! Saída de bola é do Imortal

15:58 Tudo pronto para o confronto! Vai começar

15:56 Equipes perfiladas para o hino nacional

15:54 TIMES NO GRAMADO! Grêmio de tricolor e Corinthians de branco

15:52 Já já os atletas voltam a campo para o duelo! Vai começar o jogo

15:46 Segundo o sistema de som da Arena, mais de 30 mil torcedores já estão na área interna. Expectativa segue bastante positiva

15:43 Goleiros gremistas também retornam ao vestiário! Partida começa logo mais

15:40 Aquecimento dos alvinegros é finalizado. Bola vai rolar em instantes

15:37 Já no lado do Timão, a atenção será redobrada em Fágner e Romero no confronto de instantes

15:34 Titulares logo mais no Imortal, Cortez, Lucas Barrios e Edílson estão pendurados com dois cartões amarelos

15:28 Marcelo Grohe e Léo Jardim também estão no gramado para poder realizar o aquecimento antes da bola rolar

15:25 Torcida continua chegando em bom número para o confronto

15:22 Jogadores corintianos sobem ao campo de jogo. Goleiro Cássio, que é formado no Grêmio, é o mais vaiado

15:19 Banco alvinegro: Walter, Pedro Henrique, Camacho, Fellipe Bastos, Moisés, Giovanni Augusto, Pedrinho, Marquinhos Gabriel, Clayton, Kazim e Clayson

15:17 CORINTHIANS DEFINIDO! O Timão está pronto para o jogo de logo mais com: Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Paulo Roberto, Maycon, Jádson, Rodriguinho e Romero; Jô

15:11 Suplentes do Tricolor Gaúcho: Léo Jardim, Rafael Thyere, Bressan, Bruno Rodrigo, Conrado, Jaílson, Kaio, Maicon, Gastón Fernández, Lincoln, Fernandinho e Everton

15:09 GRÊMIO ESCALADO! O Imortal vai a campo logo mais com somente o atacante Lucas Barrios de novidade: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur e Ramiro; Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios

15:06 Os times, em boa fase no torneio, quebraram recorde das melhores campanhas da história dos pontos corridos desde 2003

15:03 Movimentação nas áreas externa e interna do estádio é muito boa. Expectativa é de 50 mil torcedores para o duelo dos líderes

15:00 Delegações de Grêmio e Corinthians já estão presentes à Arena. Em instantes, os treinadores devem divulgar a escalação de maneira oficial

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão em tempo real! É um jogaço! Grêmio x Corinthians ao vivo! Décima rodada no Brasileirão 2017!

As duas melhores equipes, Grêmio e Corinthians se enfrentam às 16h00, na Arena do Grêmio. O Grêmio é o melhor ataque da competição e o Corinthians o dono da melhor defesa.

Na tarde deste domingo (25), ocorre em Porto Alegre um dos jogos mais esperados do país na presente temporada.

A partida entre Grêmio e Corinthians, válida pela 10ª do Campeonato Brasileiro, reúne os dois líderes da competição e que atualmente estão a um ponto de diferença um do outro.

A equipe de de arbitragem será composta por Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO).

A lista de relacionados do Corinthians é composta por: Cássio, Walter, Fagner, Guilherme Arana, Moisés, Balbuena, Pablo, Pedro Henrique, aulo Roberto, Maycon, Camacho, Fellipe Bastos, Rodriguinho, Jadson, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Pedrinho, Romero, Jô, Clayton, Clayson e Kazim.

Para suprir a ausência de Gabriel, Paulo Roberto deve fazer parte da equipe titular. Uma das novidades entre os relacionados é o retorno do meia Pedrinho, recuperado de uma tendinite no tornozelo esquerdo.

O lateral Fagner, cujo não vinha treinando nos últimos dias devido à um corte no supercílio esquerdo sofrido durante o jogo diante do Bahia, no entanto, foi confirmado para o confronto.

Além dele, Danilo e Muntuan ainda em recuperação de suas lesões, juntamente de Vilson que faz trabalho de recuperação física não fazem parte da viagem.

O técnico Fabio Carille não conseguirá contar com sua força máxima para a partida. Depois da expulsão no jogo contra o Bahia, o volante Gabriel cumprirá suspensão automática e não viaja para Porto Alegre.

Com a melhor campanha da história da competição após 9 rodadas disputadas, o Corinthians encara o Grêmio com a missão de manter a ponta na tabela e derrubar o retrospecto negativo de jamais ter vencido na Arena do Grêmio.

O alvinegro paulista vem a Porto Alegre como a equipe a ser batida dentre os 20 participantes do Campeonato Brasileiro.

A lista de relacionados do Grêmio é composta por: Arthur, Bressan, Bruno Rodrigo, Conrado, Cortez, Edilson, Everton, Fernandinho, Gastón Fernández, Geromel, Jaílson, Kaio, Kannemann, Léo, Lincoln, Luan, Lucas Barrios, Maicon, Marcelo Grohe, Michel, Pedro Rocha, Rafael Thyere e Ramiro.

O outro retorno é o meia Ramiro, que cumpriu suspensão depois de receber o terceiro cartão amarelo. No entanto, o lateral Marcelo Oliveira, os atacantes Miller Bolaños e Beto da Silva ainda se recuperam de lesões e não foram relacionados para o jogo.

O técnico Renato Portaluppi contará com retornos importantes para escalar sua equipe titular. O zagueiro Walter Kannemann, que se recuperava de lesão e não enfrentou o Coritiba no meio da semana, foi relacionado para a partida e deve voltar a zaga gremista.

Para a partida Grêmio x Corinthians ao vivo desse domingo (25), todos os ingressos foram comercializados e um público superior a 50 mil pessoas é esperado na Arena gremista.

Além disso, o retrospecto contra o Corinthians é também muito positivo, acumulando um total e cinco partidas disputadas contra o clube paulista, o Grêmio venceu em 4 oportunidades e empatou apenas uma partida.

Os gaúchos contam com um ótimo desempenho na temporada jogando em seus domínios, invicto na temporada jogando na Arena já soma um aproveitamento de 81%, tendo marcado 40 gols e apenas 10 sofridos.

O tricolor gaúcho vai a campo projetando um jogo sem erros diante do Corinthians, mesmo vivendo grande fase, o discurso é de atenção total para não oferecer chances ao adversário.