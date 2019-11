Resultado São Paulo x Fluminense no Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Amigos da VAVEL Brasil, obrigado por nos acompanhar e fique ligado para mais notícias sobre o Campeonato Brasileiro 2017

Empate deixa o São Paulo há cinco partidas sem vitória. Dependendo dos resultados, equipe paulista pode terminar a rodada na zona de rebaixamento

FIM DE JOGO NO MORUMBI! Anderson Daronco aponta o centro de campo, a torcida do São Paulo vaia muito a atuação da equipe e o jogo termina com o empate em 1 a 1

49" JÚLIO CÉSAR! Após bate-rebate dentro da área, Marcinho tentou a finalização e Júlio César voou para fazer a defesa

48" Henrique Dourado recebeu, escorou para Wellington Silva, mas o auxiliar marcou o impedimento do atacante tricolor

48" Falta para o Fluminense na intermediária

47" Thiago Mendes tenta carregar para a perna esquerda, mas Reginaldo chega rasgando e, na dividida, é lateral para os visitantes

45" Teremos quatro minutos de acréscimo

44" Lucas Fernandes, que entrou bem, tentou levantamento na área, Reginaldo desviou, mas Júlio César estava atento para fazer a defesa

43" Que isso, Rodrigo Caio! O zagueiro tentou proteger e ganhar o tiro de meta, mas acabou caindo sob a pressão de Richarlison e é escanteio para o Fluminense

42" Substituição no São Paulo: sai Denílson, entra Thomaz

42" Lugano vira atacante, empurra Henrique e a falta está marcada

42" Lucas Fernandes tenta bater direto, mas a defesa do Fluminense afasta. Após a falta, Lugano e Henrique Dourado se estranham dentro da área

41" Denílson sai do campo sentindo algum problema no olho. Vai ter alteração no São Paulo

40" Falta de Lucas pelo lado esquerdo de ataque do tricolor paulista. Boa chance para os donos da casa e amarelo para o lateral do Fluminense

39" Wellington tentou o passe, a bola tocou em Junior Tavares e o próprio camisa 11 arriscou de fora da área, mas bateu para fora

38" Lucas Fernandes tenta mais uma vez de fora da área, mas dessa vez manda muito longe do gol

37" QUASE SE COMPLICA JUNIOR TAVARES! O lateral era o último homem, tentou sair driblando e, na hora de recuar para Renan Ribeiro, tocou muito curto. Por sorte, o goleiro estava atento e evitou que Wellington Silva chegasse primeiro

36" Cartão amarelo para Lugano. O capitão do São Paulo reclamou muito e quis contrariar o juiz no momento em que Daronco apontou o local de cobrança de falta

36" Substituição no Fluminense: sai Gustavo Scarpa, entra Renato

35" Wellington Silva recebe pela direita, tenta o cruzamento, mas força demais e Renan Ribeiro fica com ela

34" Equipe da casa trabalha bem a bola, Denílson tenta bater colocado, mas acaba mandando à esquerda do gol do Fluminense

33" Bota o pé na fôrma, Marcinho! O atacante são-paulino gingou para cima de Léo, tentou levantar na área, mas pegou mal demais e mandou muito longe de qualquer companheiro

32" São Paulo insiste nas finalizações de fora da área. Agora foi a vez de Thiago Mendes obrigar Júlio César a fazer a defesa

31" POR MUITO POUCO! Lucas Fernandes recebe na entrada da área, arrisca mais uma vez, solta uma pedrada de esquerda e por muito pouco não coloca o time da casa na frente de novo

30" Marquinho entrou e falhou. Por sorte, Junior Tavares acabou mandando para fora na sobra, após passe errado do camisa 7

28" Substituição no Fluminense: sai Wendel, lesionado, para a entrada de Marquinho

27" Chega bem o São Paulo! Lucas Fernandes, que acabou de entrar, tenta a finalização de fora da área e Júlio César espalma para longe

26" Substituição no São Paulo: sai Cueva, entra Lucas Fernandes

25" Marcinho recebe pela direita, tenta a finalização mesmo sem muito ângulo, mas acaba isolando

23" Denílson tenta a tabela com Cueva, mas o peruano devolve mal e é lateral para o Flu

21" Wendel lança Scarpa, que dá o tapa na frente, tenta o cruzamento para Dourado, mas Rodrigo Caio chega soberano e corta o passe

20" Junior Tavares bateu na segunda trave, Jucilei escorou para Pratto e o argentino, torto, tentou emendar, mas mandou para fora, sem perigo

19" Denílson recebeu pela ponta-esquerda, tentou o drible sobre Lucas e acabou derrubado. Falta perigosa para o time da casa

18" Wellington já entrou dando uma trombada com Lucas Pratto. Os dois trocam palavras carinhosas após o choque

17" Calazans ficou no chão e o árbitro para o jogo para que o garoto seja atendido. O camisa 30 já pediu substituição. Vem aí Wellington Silva

16" Richarlison recebe pela esquerda, torcida carioca se anima, mas o camisa 70 se enrola com a bola e sai com tudo pela linha de fundo

14" Impedimento de Calazans para boa chance do Fluminense pela esquerda

13" RENAN RIBEIRO MAIS UMA VEZ! Sempre pela esquerda, o Fluminense chega bem, Calazans rola para Scarpa, que emenda lindo chute de longe, mas o goleiro do São Paulo faz excelente defesa e joga para escanteio

12" MUITA RECLAMAÇÃO! Jucilei e Denílson tentaram jogadas seguidas dentro da área, caíram e a torcida do São Paulo pede pênalti nos dois lances, mas Anderson Daronco manda o jogo seguir e aponta apenas tiro de meta

12" Junior Tavares bateu mal e Lucas afastou

11" Pratto briga pela bola com Henrique, vai pro chão e a falta está marcada

8" Tentando responder, Cueva levantou na segunda trave, Thiago Mendes brigou e acabou desarmado por Calazans, que sofre falta na sequência

7" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL! É DO FLUMINENSE! E QUE GOLAÇO DE WENDEL! Não teve bola na área, mas teve um lindo gol. Scarpa rolou para o garoto, que ajeitou e soltou uma pancada de fora da área. Golaço no Morumbi, sem chance para Renan Ribeiro!

6" Vem bola na área do São Paulo. Henrique Dourado foi derrubado na intermediária e Scarpa vai para a cobrança da falta

5" Marcinho tenta passe para Lucas Pratto, mas Reginaldo chega à frente, protege e recebe a falta

3" Henrique salva o Fluminense! Em bom contra-ataque, Pratto entregou a Cueva. O camisa 10 tentou o passe para Marcinho, mas acabou travado pelo zagueiro

2" Primeiros dois minutos já começam com muitos passes errados, dos dois lados

1" Reginaldo tenta a virada de jogo, erra e acaba dando lateral de graça para o São Paulo

0" COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Vamos para os últimos 45 minutos do jogo no Morumbi

As duas equipes já estão de volta ao gramado e o segundo tempo começará em instantes

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Com gol de Jucilei logo no começo do jogo, o São Paulo vai vencendo por 1 a 0. Até a metade da primeira etapa, o time da casa foi superior e levou mais perigo, mas o Fluminense conseguiu equilibrar a partida e só não deixou o gramado com o empate por conta de grande atuação de Renan Ribeiro

47' No último lance do primeiro tempo, Scarpa tenta cruzamento para Richarlison e acaba mandando direto para o goleiro do São Paulo

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo

42' Richarlison recebe boa bola de Scarpa, tenta o chapéu em Araruna, mas finaliza mal e Rodrigo Caio afasta

40' RENAN RIBEIRO! BRILHA O GOLEIRO DO SÃO PAULO! Léo fez o cruzamento na segunda trave, Dourado finalizou de primeira, o goleiro faz excelente defesa e aparece mais uma vez muito bem no rebote de Calazans. Na tentativa de cruzamento, o camisa 30 ainda corta e evita o gol de empate! Sensacional sequência do arqueiro

38' Wendel faz boa jogada pela esquerda, tenta o cruzamento para trás, mas Calazans não consegue finalizar porque Rodrigo Caio apareceu muito bem para interceptar

37' Grande jogada entre Léo e Calazans pela esquerda termina com finalização de Scarpa saindo fraquinha e Renan Ribeiro se esticando para fazer a defesa

35' Reginaldo carrega pela direita, tenta levar o time ao ataque, mas erra passe simples para Calazans e mata a jogada

34' Henrique chega bem! Cueva lançou Marcinho pela direita, o ponta chegou à linha de fundo e não conseguiu cruzar porque o capitão do Fluminense travou em belo carrinho

33' No momento, o Fluminense vai devolvendo a pressão e tem mais a posse de bola

31' Pratto recebe dentro da área, tenta o giro no pivô, mas acaba desarmado por Orejuela

31' Fluminense vai insistindo nas jogadas pela ponta-esquerda. Richarlison tentou mais um cruzamento, mas acertou Araruna. Lateral para o tricolor carioca

30' ESCORREGOU DOURADO! Léo recebe pela esquerda em excelente condição, levanta na área e o camisa 9, junto com seu marcador, foi pro chão, derrubado pelo gramado

28' RENAN RIBEIRO SENSACIONAL! Em excelente contra-ataque, Richarlison levantou para Henrique Dourado, que testou para o chão e só não empatou por conta de grande defesa do goleiro do São Paulo

26' A cada corte de Lugano, a torcida do São Paulo vibra como se o zagueiro tivesse marcado um gol

25' Parou tudo! Lucas fez excelente tabela com Scarpa pela direita, tentou o cruzamento, mas o bandeira marcou impedimento duvidoso

24' FICOU FEIO! Scarpa tentou levantar na área, a defesa afastou e Calazans furou ao tentar emendar finalização de fora da área

23' Setor defensivo do Fluminense vacila novamente, em saída de bola errada de Júlio César, e Junior Tavares finaliza para fora

21' Cobrança direto para a área e a falta de ataque está marcada. Bola volta para o São Paulo

20' Dourado recebe no pivô, é derrubado e fica no chão sentindo muitas dores

19' Time visitante vai ensaiando uma pressão na saída de bola do São Paulo e Henrique Dourado derruba Araruna. Falta para o tricolor paulista

18' Richarlison recebe pela direita, tenta a jogada individual e manda pela linha de fundo, depois de um cruzamento mal feito ou uma péssima finalização

17' Cueva tenta puxar contra-ataque de três contra três, mas acabou parando em excelente desarme de Reginaldo

16' Volta ao ataque o tricolor paulista. Junior Tavares carregou pela esquerda, tentou o cruzamento e Júlio César saiu de soco

15' São Paulo vai tentando sair com calma, tocando a bola no campo de defesa

12' O São Paulo vai dominando as ações nesse início de jogo. Cueva tabelou bonito, tentou o passe para Marcinho, mas acabou exagerando na força e a redonda saiu pela linha de fundo

11' QUASE UM GOLAÇO NO MORUMBI! No escanteio, Wendel furou na tentativa do corte e Marcinho emendou de primeira na entrada da área, fazendo a bola passar rente à direita do gol de Júlio César

10' Na cobrança, tentativa de desvio de letra acaba saindo pela linha de fundo. Logo depois, Pratto levanta na área e Lucas, na segunda trave, afasta novamente para escanteio!

9' Pela direita, Marcinho tenta o cruzamento, a bola bate em Léo e sai pela linha de fundo. Escanteio para o São Paulo!

8' O Fluminense tenta responder com chute de longe de Gustavo Scarpa, que chega tranquilo para Renan Ribeiro

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! É DO SÃO PAULO! JUCILEI ABRE O PLACAR! No levantamento, Henrique falhou ao tentar cortar, Denílson tocou para o meio e Jucilei só escorou, já na pequena área, para o fundo do gol

6' Em boa trama de ataque, Marcinho recebeu bola pela direita, tentou tabela com Pratto e acabou sendo derrubado por Léo, atrasado na jogada. Boa chance para a equipe da casa!

5' Na cobrança, o próprio Wendel exagera na força e manda direto nas mãos de Renan Ribeiro

4' Em tabela com Léo, Wendel acaba derrubado por Jucilei e o Fluminense tem boa oportunidade para levantar a bola na área adversária

3' Denílson rouba bola no campo de ataque, tenta a enfiada de bola, mas erra o passe, que fica de graça com Júlio César

2' Equipe da casa tenta armar seu primeiro ataque, mas Orejuela derruba Jucilei, na primeira falta do jogo

1' Fluminense tenta a primeira chegada pela ponta-direita com Calazans, que joga a bola em cima do adversário, mas o bandeira assinala tiro de meta

0' ROLOU A BOLA NO MORUMBI! O Fluminense dá a saída e começam as emoções da primeira etapa do confronto entre tricolores

Vai começar! O protocolo terminou e o juiz vai autorizar o início da partida

Os dois times já estão em campo e vão se perfilando no gramado para a execução do hino nacional

A volta de Wellington Silva é a notícia mais importante ao time tricolor. O camisa 11 estará no banco de reservas para o jogo no Morumbi

Já o Fluminense terá os seguintes jogadores como titulares: Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo, Léo; Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa; Richarlison, Calazans, Henrique Dourado.

O São Paulo virá a campo com: Renan; Araruna, Lugano, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cueva; Marcinho, Pratto e Denilson

As duas equipes já estão escaladas para a partida de logo mais!

Boa tarde, amigo ligado na VAVEL Brasil! Dentro de instantes, você vai conferir conosco mais um grande clássico do futebol brasileiro. Pelo Brasileirão 2017, São Paulo x Fluminense ao vivo.

A transmissão começará na hora da partida, às 16h deste domingo, aqui na VAVEL Brasil, fique conosco!

Sem vencer há quatro rodadas, o São Paulo ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, primeiro time na zona de rebaixamento da competição

Na rodada anterior, o clube do Morumbi perdeu para o Atlético-PR, fora de casa, pelo placar de 1 a 0

Enquanto isso, o Fluminense, com 14 pontos, está na 6ª colocação do torneio, a apenas um ponto do Botafogo, primeiro clube classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores.

O Tricolor Carioca foi a Santa Catarina, na última quarta, e venceu o Avaí por 3 a 0, se reabilitando após passar quatro jogos sem conquistar nenhuma vitória

A partida São Paulo x Fluminense ao vivo será marcada pelo duelo entre os dois centroavantes dos tricolores: pelo lado do São Paulo, Lucas Pratto; pelo Fluminense, Henrique Dourado

O argentino é o segundo maior artilheiro do time da casa no ano, com 10 gols marcados em 22 jogos, e vem sendo peça importante da equipe comandada por Rogério Ceni

Por outro lado, o "ceifador" lidera o ranking da artilharia da equipe das Laranjeiras, com 20 gols nas 31 vezes em que entrou em campo com a camisa tricolor