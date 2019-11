Resultado Vasco 1x0 Atlético-GO no Campeonato Brasileiro 2017

Agradecemos a quem acompanhou mais uma rodada do Brasileirão na VAVEL Brasil! Até a próxima!

O Vasco pula para a 4ª posição, no momento, com 15 pontos e enfrentará o Coritiba na próxima rodada. Já o Dragão segue em 19º com 6 pontos, e enfrentará o Santos.

FIM DE PARTIDA EM SÃO JANUÁRIO! VASCO 1 x 0 ATLÉTICO-GO!

50' Um minuto a mais de acréscimo.

45' Cinco minutos de acréscimos.

44' Partida se encaminhando para o seu final. Vasco ganhando 7 posições no momento.

40' Última mudança no Vasco: Sai: Nenê / Entra: Escudero

33' Se a segunda etapa decepciona, a torcida vascaína não: 20.658 torcedores em São Januário nessa manhã.

30' Última mudança no Dragão: Sai: André Castro / Entra: Eduardo

27' Mudança no Vasco: Sai: Luis Fabiano / Entra: Thalles

27' Cartão amarelo para Luis Fabiano, do Vasco

26' UHHH! Wagner puxou o contra-ataque e rolou para Douglas na entrada da área, mas a finalização do volante parou em Felipe Garcia.

21' OPA!!!!! Nenê avançou e quando ia passando por André Castro, foi derrubado pelo lateral do Dragão dentro da área, e ainda conseguiu finalizar em cima de Felipe. O árbitro só marcou escanteio.

18' Mudança no Vasco: Sai: Yago Pikachu / Entra: Wagner

15' Mudanças no Atlético-GO: Saem: Andrigo e Silva / Entram: Walterson e Diego Rosa

15' O momento é todo do Dragão nesse momento.

9' As tentativas de jogadas até aqui no segundo tempo foram em arremessos de laterais para a área.

4' Gilberto e Luis Fernando caíram e a partida foi paralisada para o atendimento dos dois atletas.

2' Segundo tempo começou com muitas faltas.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes já retornaram ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! VASCO 1 x 0 ATLÉTICO-GO

46' UHHHHHH! O Atl'etico teve uma grande chance: ap'os cruzamento da direita, Jorginho não dominou e a bola sobrou para Silva que encheu o pé e a bola passou perto.

45' Cartão amarelo para Douglas, do Vasco.

41' UHHH! Se o Vasco não finalizou, o Atlético sim. No contra-ataque, Jorginho levou para o meio e finalizou nas mãos de Martin Silva.

40' O QUE FOI ISSO? Felipe Garcia tentou driblar Yago Pikachu, mas se atrapalhou e perdeu a bola, mas o Vasco não conseguiu transformar em finalização.

33' UHHHH! Após cruzamento de Pikachu, Luis Fabiano furou e Felipe jogou para escanteio.

28' Vasco entrando no G-6 com o resultado parcial, assumindo a quarta colocação.

27' Nenê cobrou falta com perfeição, sem chances para Felipe Garcia. Vasco 1 a 0.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO VASCO! É DE NENÊ!

20' Partida com muitos erros de passe nesse momento.

13' OPA! Pikachu recebeu dentro da área e foi puxado por Ricardo Silva, mas o árbitro mandou a partida seguir.

8' UHHHHH! Após cruzamento de Nenê, Douglas dividiu com Roger Carvalho e a bola passou perto.

4' UHHHH! A primeira finalização foi do Dragão. Após escanteio de Andrigo, Roger Carvalho desviou e Everaldo chutou para fora.

BOLA ROLANDO EM SÃO JANUÁRIO!



Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Vasco x Atlético-GO ao vivo em São Januário, valendo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 11h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Na manhã desse domingo, o Vasco recebe o Atlético-GO em São Januário, buscando voltar a vencer e abafar a crise política que se aproxima da Colina. Já o Dragão também quer voltar a vencer, mas para sonhar em sair da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Cruz-maltino foi dominado e derrotado pelo Botafogo, por 3 a 1. Veja os

Enquanto o Dragão fez jogo duro, mas perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Veja os melhores momentos:

Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira. Já o Atlético-GO receberá o Santos no Olímpico.

O duelo Vasco x Atlético-GO ao vivo dessa manhã marcará o encontro entre duas das piores defesas do Brasileirão. O Cruz-maltino tem a pior defesa com 20 gols sofridos, enquanto o dragão tem a terceira pior, com 16 gols sofridos.

Metamorfose ambulante! Milton Mendes afirmou que os pontas são os que mais são alterados em suas escalações: "Os dois homens de lado, para mim, são fundamentais. Talvez ali seja o lugar que eu mudo mais. Estou à procura de peças que me deem resposta de compactação e saída rápida. Se eu conseguir equilibrar ali (nas pontas), equilibro o resto da equipe".

Motivado e confiante! Para o técnico Doriva, o Dragão tem totais condições de sair de São Januário com um resultado positivo, vide a atuação contra o Palmeiras, na última quarta-feira: "A própria performance da equipe diante de um adversário tão qualificado (Palmeiras) motiva. Temos que mostrar que somos capazes. Se fizemos bem contra o atual campeão brasileiro, podemos fazer contra todas as equipes da competição. A gente jogou com vontade, gana e ambição".