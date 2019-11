Resultado Botafogo 0x2 Avaí  Campeonato Brasileiro 2017

Obrigado a todos pela audiência aqui na Vavel Brasil! Até a próxima

Avaí deixa a lanterna do campeonato, subindo para 19° colocação do campeonato com 8 pontos

Botafogo se mantém na 7º colocação do campeonato com 15 pontos.

Avaí consegue a primeira vitória no campeonato fora de casa, já o Botafogo perde a primeira jogando em casa

49' Acaba o jogo no Milton Santos, Botafogo 0x2 Avaí. Gols Joel (2)

47' Quatro minutos de acréscimo !

46' SEQUENCIA DE DEFESA DE DOUGLAS.

Primeiro goleiro evita o gol na cabeça de Roger, depois no rebote Rodrigo Pimpão tenta de bicicleta para mais uma defesa do goleiro Douglas.

Goleiro do Avaí é o grande destaque do jogo. ESPETACULAR !!!

45' Rodrigo Pimpão lança Pachu, mas goleiro Douglas sai dividindo e afasta o perigo

44' PRA FORA!

Bruno Silva recebe na entrada da área e finaliza para fora !

43' Roger tenta a jogada, mas é desarmado por Betão

40' Pequena parte da torcida do Botafogo perde a paciência com o técnico Jair Ventura e começa a chamar o treinador de burro

39' Rodrigo Pimpão cruza na área, mas Betão afasta o perigo

38' Substituição no Botafogo

Entra: Pachu

Sai: Igor Rabello

36' Cartão Amarelo para Luan

Volante do Avaí faz falta em Leandrinho para impedir o contra ataque do Botafogo

35' NO TRAVESSÃO

Junior Dutra tabela no Wellington Simião e finaliza, bola desvia no Bruno Silva e acerta o travessão. Quase Avaí amplia o placar

33' Substituição no Avaí

Entra: Judson

Sai: Wellington Simião

32' CURIOSIDADE

Gandula é expulso por jogar garrafa da aguá para hidratar jogador do Botafogo

31' UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Rodrigo Pimpão avança pela esquerda e cruza na área, Roger erra a bola, mas Guilherme chega e finaliza, mas Leandro Silva bloqueia o chute e evita o gol do Botafogo

29' PRA FORA !

Guilherme cobra escanteio, Rodrigo Pimpão cabeceia e bola passa a esquerda do goleiro Douglas

28' Substituição no Botafogo

Entra: Leandrinho

Sai: Camilo

28' Substituição no Avaí

Entra: Júnior Dutra

Sai: Joel

26' DEFENDE DOUGLAS

Rodrigo Lindoso finaliza da entrada da área e Douglas faz uma excelente defesa

25' BLOQUEIA LEANDRO SILVA

Rodrigo Pimpão recebe na esquerda e cruza na área . Guilherme domina e finaliza, mas Leandro Silva Bloqueia o chute evitando gol do Botafogo

24' Guilherme tenta a finalização de longe, mas acerta o zagueiro do Avaí. Botafogo ronda a área da equipe de Floripa

23' Avaí tenta mantém a posse de bola e afastar o Botafogo da sua área

20' NÃO VALE !

Camillo cobra escanteio, Igor Rabello domina e faz o gol, mas Juiz marca falta de Bruno Silva no Betão

18' PERDEU RODRIGO LINDOSO

Camilo tabela com Bruno silva e toca para Rodrigo Lindoso, meia do Botafogo entra na área e finaliza para fora. Bola passa perto da trave direita do goleiro Douglas

17' FUROU CAMILO

Bruno Silva toca para Rodrigo Pimpão que cruza na área, Camilo tenta um voleio mas fura a bola

15' Rodrigo Pimpão recebe na direita e cruza rasteiro, goleiro Douglas antecipa atacante Roger e fica com a bola

13' Substituição no Avaí

Sai: Juan

Entra: Diego Tavares

11' Avaí tenta jogada pela esquerda, mas Joel é desarmado por Marcelo

08' Guilherme tenta a jogada mas sofre falta de Judson.

Na cobrança de falta, Camillo cobra nas mão do Goleiro Douglas

07' Pressão do Botafogo, glorioso começa o jogo com o time inteiro no campo de ataque

06' AFASTA BETÃO

Bruno Silva cruza na área, Roger domina mas é desarmado por Betão

04' PERDEUUUUU

Camilo avança pela direita toca para Rodrigo Pimpão, atacante do Botafogo acha Roger na pequena área que finaliza em cima da marcação

02' Camilo cobra a falta nas mãos do goleiro Douglas

01' Victor Luis tenta a jogada pela esquerda, mas é derrubado.

Falta perigosa na meia esquerda para o Botafogo

Começa o segundo tempo, Botafogo 0x2 Avaí

Botafogo lamenta novamente a lesão do Montillo. Argentinou saiu aos 7 minutos do primeiro tempo sentindo uma lesão muscular

Lei do ex ataca novamente, Joel estava no Botafogo e se transferiu para o Avaí no começo do campeonato Brasileiro. É a estreia do camaronês

47' Acaba o primeiro tempo Botafogo 0x2 Avaí Gols: Joel (2)

46' Guilherme faz lamento para Rodrigo Pimpão, mas goleiro do Avaí sai nos pés do atacante do Botafogo e fica com a bola

45' Dois minutos de acréscimo

44' Rodrigo Pimpão recebe ótimo passe na direita, mas cruza nas mão d goleiro Douglas

43' Rodrigo Lindoso pega rebote de fora da área, mas finaliza nas mão do goleiro Douglas

41' Pedro Castro tenta o cruzamento para Joel, mas Marcelo afasta !

40' AFASTA BETÃO

Camilo faz o cruzamento na área, mas zagueiro do Avaí sobre e afasta o perigo

39' Cartão Amarelo para Igor Rabelo

Zagueiro faz falta dura em Gilson

37' Cartão amarelo para Douglas por demorar a cobrar tiro de meta

34' PERDEEEEEEU

Camilo cobrou escanteio, Marcelo Victor cabeceou a bola sobrou limpa para Igor Rabello, mas o jogador pegou mal na bola e mandou por cima do gol

28' UUUUUUUUH

Victor Luis fez o cruzamento a bola passou por todo mundo e Capa desviou para escanteio, mas quase fez gol contra

24' UUUUUUH

Pimpão faz cruzamento pela direita, Roger cabecea por cima do gol

22' SAAAAAAAAAAAAALVA DOUGLAS

Arnaldo recebeu na entrada da área e mandou uma bomba no ângulo, o goleiro Douglas se esticou para fazer uma defesa excepcional

19' Camilo cobra escanteio a bola passa por todo mundo, Rodrigo Lindoso pegou a sobra e chutou nas mãos do goleiro

17' JOEL CRUEL MARCA DE NOVO!!!

Em jogada pela direita Capa recebeu na entrada da área e tocou de primeira para Joel que mandou um foguete para o gol.

17' GOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ JOEL DE NOVO!!!!

14' Victor Luis desceu pela esquerda, cruzou para Roger, mas Betão cortou de cabeça

7' Substituição no Botafogo: Sai: Montillo machucado. Entra : Guilherme

GOL APÓS BATE-REBATE

Pedro Rocha finalizou a bola espirrou na defesa e sobrou para Joel que bateu pro gol, mas foi travado, na sequência Joel finalizou de novo para o fundo do gol

5' GOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ!!!! JOEEEEL

2' Pedro Castro cobra escanteio, após bate-rebate na área a bola fica fácil para Gatito Fernandez

1' Juan cobra falta, a defesa corta de cabeça para escanteio

1' Juan recebeu no meio de campo e sofreu falta de Bruno Silva

0' Começa o jogo!!

Os dois times estão em campo para a execução do hino nacional brasileiro

Botafogo e Avaí voltam para os vestiários para os últimos ajustes

Duas equipes fazem aquecimento no gramado

Botafogo escalado!! : Gatito Fernández, Arnaldo, Igor Rabello, Marcelo,Victor Luis, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Camilo, Montillo, Rodrigo Pimpão e Roger

Avaí escalado !! 22-Douglas 2-Leandro Silva 80-Airton 3-Betão(C) 6-Capa 5-Luan 93-Judson 55-Juan 26-Pedro Castro 11-Romulo 99-Joel

As duas equipes já estão no estádio Nilton Santos

Equipes voltam a se enfrentar depois de seis anos. Último jogo entra duas equipes pelo campeonato Brasileiro foi em 22 de outubro de 2011. Avaí venceu por 3 a 2, gols de Cléverson, Robinho e Robert para o Avaí e Loco Abre e Renato para o glorioso

Provável Avaí: Maurício Kozlinski; Maicon , Betão, Gustavo e Capa;

Luan, Judson , Marquinhos e Juan; Romulo e Joel.

Provável Botafogo: Gatito, Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello, Victor Luis; Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes , Montillo; Pimpão e Roger.

Avaí está seis jogos sem vencer, na última quarta feira equipe perde em casa por 3 a 0 para o Fluminense.

Alvinegros estão invictos jogando em casa, foram quatros jogos, com três vitórias e um empate

Botafogo vem de um grande resultado no meio de semana, alvinegros venceram o clássico contra o vasco por 3 a 1. Destaque para o atacante Roger que marcou dois gols

Equipes estão em busca de objetivos diferentes na competição, enquanto Botafogo luta para entrar no G4, Avaí precisa vencer para deixar a lanterna do campeonato

O jogo Botafogo x Avaí é uma partida valida pela 10º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta Segunda Ferias às 20h00 no estádio Milton Santos no Rio de Janeiro