Com Gabriel e sem Adilson: Atlético-MG divulga lista de atletas para jogo contra Botafogo

O time do Atlético-MG já está definido para estrear nas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra enfrenta o Botafogo, no Independência, às 19h30 desta quinta-feira (29), e busca fazer um bom resultado para levar a vantagem para a segunda partida, no Rio de Janeiro.

A principal novidade na lista dos relacionados para a partida contra o time carioca é a volta do zagueiro Gabriel, depois de 13 dias longe dos gramados, tratando uma lesão muscular na coxa direita.

Outra volta do Departamento Médico aguardada pelo torcedor é a do volante Adilson, mas o atleticano terá de esperar mais para ver o jogador em campo. Mesmo liberado para trabalhar com bola, Adilson não participará da partida contra o Botafogo.

Além dos jogadores afastados por lesão, o Galo não conta com alguns reforços que chegaram ao longo da temporada, como é o caso do volante Roger Bernardo e dos meia-atacantes Marlone e Valdivia, que não foram inscritos pelo clube na Copa do Brasil.

Como forma de suprir a escassez de jogadores em algumas posições o técnico Roger Machado disse que utilizará todos os atletas que tem à disposição, incluindo os garotos da base, que há duas semanas foram campeões da Copa do Brasil sub-20. É o caso do goleiro Cleiton, o lateral Emanuel, os zagueiros Matheus Mancini e Bremer, o volante Cícero e o meia Marquinhos.

O time titular do último treino na Cidade do Galo teve a seguinte escalação: Victor; Yago, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias; Luan, Cazares, Robinho; Fred.

Confira os jogadores relacionados:

Goleiros: Victor e Cleiton

Laterais: Emanuel, Fábio Santos, Leonan e Danilo

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Matheus Mancini e Bremer

Volantes: Rafael Carioca, Elias, Ralph, Yago e Cícero

Meias: Cazares, Otero, Thalis e Marquinhos

Atacantes: Robinho, Luan, Fred e Rafael Moura

Atlético e Botafogo se enfrentam no Independência na quinta-feira (29), às 19h30. A partida de volta acontecerá no Rio de Janeiro, no dia 26/07. A última parcial de ingressos vendidos para o jogo de ida aponta o número de 15.005 ingressos vendidos, sem contar a modalidade de sócio-torcedor GNV Black, que tem entrada garantida no estádio.