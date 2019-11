Resultado Atlético Mineiro x Botafogo na Copa do Brasil 2017 (1-0)

Obrigado pela companhia, torcedor! Permanesça conosco para a transmissão de Fluminense x Universidad Católica-EQU, pela Copa Sul-Americana.

A partida de volta ocorrerá no dia 26 de julho, no Estádio Nilton Santos.

FIM DE JOGO NO INDEPEDÊNCIA! APESAR DO JOGO TER PARADO POR ALGUM TEMPO PELA EXPULSÃO DE ROGER MACHADO, O JUIZ ENCERRA A PARTIDA AOS 49!

O técnico Roger Machado está expulso, que se recusa a sair de campo.

Mais quatro minutos de jogo. Vamos até 49!

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG: Sai: Juan Cazares; Entra: Danilo Barcelos

44' Rafael Moura dá um tapa na cara de Victor Luis na linha de fundo, mas nada é marcado. O jogador está no chão reclamando de dor

41' Em um ataque rápido, Pimpão cruza pro meio da área mas Vinícius não consegue alcançar a bola

SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: Sai: Rodrigo Lindoso; Entra: Fernandes

39' Emerson Santos bate de longe mas manda a bola longe

38' GA-TI-TO MONUMENTAL!!! QUE DEFESAÇA!!! Cazares cobra falta, Gabriel desvia pro meio e Rafael Moura, de FRENTE PRO GOL, enche o pé para uma defesa ESPETACULAR de Gatito

SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: Sai: Roger; Entra: Vinícius Tanque

35' Guilherme cobra falta com perigo mas Emerson Silva e Bruno Silva não conseguem alcançar a bola

CARTÃO AMARELO para Romulo Otero, por falta em Guilherme

33' Cazares chuta e a bola passa com perigo por cima do travessão

32' Emerson Silva faz uma falta em Rafael Moura na intermediária. Grande chance para o Galo.

31' Emerson Santos desperdiça uma ótima jogada ao errar um passe na ponta direita do campo de ataque

30' Guilherme arrisca de muito longe mas a bola vai fraquinha pelo lado do gol de Victor

29' Botafogo troca passes nas laterais do campo mas não consegue passar da forte defesa atleticana

26' Em sua primeira participação no jogo, Guilherme tenta pegar a bola em um sem pulo mas ela vai fraca para a meta de Victor

SUBTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: Sai: Camilo; Entra: Guilherme

22' Emerson Santos cruza para Roger, que cabeceia fraco para uma fácil defesa de Victor

22' Otero bate falta de muito longe para uma segura defesa de Gatito

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG: Sai: Luan; Entra: Romulo Otero

19' Victor Luis cobra falta com muita força e isola a bola

CARTÃO AMARELO para Rafael Moura, por falta em João Paulo

17' BRUNO SILVA PERDEU!!! Botafogo sai em um lindo contra-ataque, Camilo toca pra Roger, que aproveita deslize de Gabriel, para tocar pra Bruno Silva, que desperdiça muito tempo driblando e chuta em cima de Fábio Santos. Victor já estava vendido!

16' PRESSÃO DO BOTAFOGO! O Gloriso aproveita a superiodade numérica e pressiona o Atlético! O jogo está aberto!

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG: Sai: Robinho; Entra: Rafael Moura

13' Após cobrança de escanteio, Carli ajeita para trás para Camilo, que chuta em cima da defesa do Atlético

12' Victor defende boa cabeçada de Emerson Santos em cruzamento na área

9' CARTÃO VERMELHO!! FRED DÁ UM PONTAPÉ EM RODRIGO LINDOSO, LEVA O SEGUNDO CARTÃO AMARELO E ESTÁ EXPULSO!

9' Victor Luis tenta chutar de longe mas Luan, com uma bela atuação nessa noite, trava na hora H

8' Botafogo volta para a segunda etapa tendo a iniciativa do jogo e com uma maior solidez defensiva

6' Os dois jogadores levantam, estão bem e a bola voltará a rolar

4' Rodrigo Pimpão e Yago chocam-se de cabeça e os dois caem no campo reclamando de dores

3' Na disputa física na linha de fundo, Camilo faz falta em Gabriel

2' João Paulo desperdiça boa chance e cobra falta direto nas mãos de Victor

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!!

O Galo começou com tudo! Marcou um gol cedo,e poderia ter marcado mais. Com o passar do tempo, o Botafogo cresceu no jogo e da metade pro final dos primeiros 45 minutos equilibrou as ações do jogo

TERMINA O PRIMEIRO TEMPO NO INDEPENDÊNCIA! ATLÉTICO-MG 1 X 0 BOTAFOGO

44' Camilo faz uma bonita jogada, passa por Elias e Rafael Carioca mas erra ao passar em profundidade para Roger

43' CAZARES É UM PERIGO! O equatoriano coloca Emerson Silva pra dançar mas chutou pra fora, com muito perigoso

41' Robinho tenta driblar mas Bruno Silva rouba a bola perfeitamente do jogador atleticano

Posse de bola: Atlético/MG 51% x 49% Botafogo

38' Fábio Santos e Joel Carli se chocam dentro da área. Apesar da queda do jogador atleticano, o juiz mandou seguir o jogo

37' Robinho dá lindo drible em cima de Carli mas erra o passe para Fred

36' Botafogo aos poucos vai entrando no jogo

33' PERDEU!!! Pimpão e Victor Luis fazem linda jogada pela esquerda, o lateral recebe com espaço e dá um cruzamento rasante, a bola passa de toda a área e sobra pra Bruno Silva na segundo trave, que não conseguiu tocar com qualidade na bola

32' Emerson Santos tenta outro cruzamento para o meio da área mas a bola vai direto nas mãos de Victor

30' Camilo faz boa jogada na ponta esquerda e descola um escanteio para o Botafogo

29' Cazares costura a defesa inteira do Botafogo, fica sem ângulo, chuta em cima de Gatito e ganha o escanteio

28' Botafogo consegue construir o seu primeiro contra-ataque rápido mas Roger estava impedido, acabando com a tentativa do time carioca

27' Botafogo melhora no jogo, constrói uma solidez defensiva, mas não consegue trocar passes objetivos no campo de ataque

24' PRA FORA!! Luan puxa belo contra-ataque, chega na linha de fundo, e cruza rasteiro pra Fred, que pega errado na bola e joga longe da meta de Gatito

23' CARTÃO AMARELO para Fred, por falta em cima de Rodrigo Lindoso

22' O Botafogo tenta apertar o Atlético com a confusão na área pós-escanteio mas sem sucesso

21' Pimpão chuta da entrada da área e Léo Silva desvia a bola para escanteio

20' O Botafogo tenta chegar ao ataque por meio da ligação direta, mas Camilo não conseguiu escorar com qualidade o cruzamento de Emerson Santos

Posse de bola: Atlético-MG 58% x 42% Botafogo

17' Victor Luis dá belo cruzamento pra Roger mas o zagueiro Gabriel tira com a pontinha da chuteira

16' O Botafogo chega pela primeira vez em uma cobrança de falta mas a defesa do Galo afasta a bola

13' Blitz do Galo! Agora foi a vez de Fábio Santos cruzar, mas Victor Luis afastou

10' PERDEU!! Cazares cruza na cabeça de Fred na pequena área, mas o atacante cabeceou pra fora

9' O Atlético joga bonito e Carli dá um corte providencial para evitar que Robinho chegasse sozinho na cara do gol

7' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO ATLÉTICO-MG! CAZARES! Robinho toca para o equatoriano, que passa no meio da defesa do Botafogo, que dormiu, e coloca no cantinho de Gatito. Está aberto o placar!

6' Atlético tenta jogada trocando passes mas Robinho faz falta em João Paulo na entrada da área

4' Roger pressiona a saída de bola do Galo, recupera a bola, que fica com Camilo, que lança para o atacante. Roger, porém, errou aquele que seria o passe derradeiro para Pimpão

2' Emerson Silva e Fábio Santos se trobam na área e jogador atleticano reclama de pênalti

1' Jogo começa agitado com as duas equipes buscando o gol mas até agora sem sucesso

BOLA ROLANDO NO INDEPENDÊNCIA!! COMEÇA O JOGO!!

Hino Nacional brasileiro é executado no Independência

Equipes em campo aquecendo. A partida começa em torno de 20 minutos.

Banco do Atlético-MG: Cleiton, Otero, Rafael Moura, Danilo Barcelos, Ralph, Thalis, Matheus Mancini, Leonan, Cícero, Emanuel, Gleison e Marquinhos

ATLÉTICO-MG ESCALADO! Victor; Yago, Gabriel, Leonardo Silva, Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias; Luan, Cazares, Robinho; Fred

O zagueiro Emerson Silva é a grande surpresa da equipe de Jair Ventura

Banco do Botafogo: Jefferson, Marcelo, Igor Rabello, Gilson, Fernandes, Igor Cássio, Vinícius Tanque, Guilherme, Dudu Cearense

BOTAFOGO ESCALADO! Gatito Fernández, Emerson Santos, Emerson Silva, Joel Carli, Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo, Camilo; Rodrigo Pimpão, Roger.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Atlético-MG x Botafogo ao vivo no Estádio Independência, valendo pelas quartas de final da Copa do Brasil 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

FIQUE DE OLHO: principal jogador da equipe até aqui e uma grande ameaça tática, Bruno Silva, atuando mais como um meia direita, já tem 4 gols no Campeonato Brasileiro e apresenta seguidas boas e convincentes atuações.

FIQUE DE OLHO: com a confiança em dia, Juan Cazares se tornou o principal jogador do Galo nos últimos jogos. O equatoriano comanda o meio de campo atleticano e é uma ameaça em chutes de média distância.

PROVÁVEL BOTAFOGO: Gatito Fernández; Emerson Santos, Joel Carli, Igor Rabello, Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo, Camilo; Rodrigo Pimpão, Roger.

PROVÁVEL ATLÉTICO-MG: Victor; Yago, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias; Luan, Cazares, Robinho; Fred.

Rodrigo Lindoso, volante do Botafogo, falando sobre a partida e as outras competições que a equipe disputa: "Três competições diferentes, duas de mata-mata. A gente buscou isso, ano passado estávamos meio desacreditados e conquistamos coisas boas para chegar nessa situação. São jogos difíceis, todos fora de casa, mas temos feito bons jogos fora. É pensar um de cada vez. Sabemos lidar com isso, estamos preparados para fazer um grande jogo."

Roger Machado, técnico do Atlético-MG, sobre o jogo: "São dois jogos decisivos e importantes, mas o primeiro jogo é fundamental fazer um bom resultado e obter uma vantagem. Parte muito dos primeiros 90 minutos para encaminhar uma classificação na Copa do Brasil, então o primeiro jogo por ser em casa tem um caráter mais importante ainda por contarmos com a presença do nosso torcedor"

Já o Botafogo também vem para a partida com alguns problemas: Montillo, após se machucar novamente, está fora da equipe de General Severiano. Além dele, Matheus Fernandes e Pachu estão machucados e nem viajaram. O lateral direito Arnaldo não foi inscrito à tempo na competição e o zagueiro Emerson Santos deverá ser improvisado na posição. Joel Carli e João Paulo, dois dos jogadores mais importantes da equipe, voltam ao time titular após cumprirem suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo de mais tarde, o Galo tem alguns problemas: Yago deverá ser o titular, improvisado, na lateral direita, já que Marcos Rocha, Carlos César e Alex Silva não têm condições de jogar; Felipe Santana é desfalque mas Gabriel voltou a ser relacionado e pode jogar; Valdívia e Marlone já jogaram a competição por Internacional e Corinthians, respectivamente, e não podem representar o Galo. Os volantes Roger Bernardo (não foi inscrito no prazo) e Adilson (recuperando-se de lesão) também não jogam. Por outro lado, Luan fará o seu primeiro jogo como titular no ano.

Na última partida realizada entre Botafogo e Atlético Mineiro, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2016, o Glorioso conquistou uma vitória heróica com Dudu Cearense marcando um gol de cabeça nos minutos finais, decretando o placar de 3 a 2. Confira os lances dessa partida, que foi realizada na antiga Arena Botafogo:

O último encontro das duas equipes na competição ocorreu nas oitasvas de final de 2013. No Maracanã, um jogaço e uma vitória do Botafogo por 4 a 2; No jogo de volta, empate por 2 a 2 e a classificação pro time carioca. Confira os lances do jogo de ida daquele confronto:

Em contrapartida, o Botafogo historicamente tem uma vantagem sobre o Atlético em confrontos mata-mata. Na Copa do Brasil, as equipes já se enfrentaram três vezes, com a equipe do Rio de Janeiro saindo classificada em todas as oportunidades. A primeira delas ocorreu na edição de 2007, e teve uma singela participação do árbitro Carlos Eugenio Simon, que deixou de marcar um pênalti claro para a equipe mineira já nos minutos finais da partida.

Fred é o maior carrasco do Botafogo no Século XXI. Como ficou 7 anos jogando pelo Fluminense, o atacante enfrentou o Glorioso em muitas oportunidades. Ao todo, são 24 jogos e 16 gols marcados em cima do Alvinegro Carioca.

Na última rodada do Brasileirão, as equipes tiveram situações diferentes: jogando com um time praticamente todo reserva, o Atlético derrotou a Chapecoense por 1 a 0, gol de Marlone; Já o Botafogo, jogando com titulares, foi surpreendido dentro de casa para o lanterna Avaí e perdeu por 2 a 0, com dois gols do atacante Joel.

O Botafogo teve o Sport pelo caminho. No primeiro jogo, no Nilton Santos, a equipe deu um exemplo de superação e venceu por 2 a 1, de virada, após estar com um jogador a menos durante toda a segunda etapa. Na Ilha do Retiro, um jogo marcado por um gol muito mal anulado de Rodrigo Pimpão, mas que não tirou a passagem à proxíma fase, já que terminou em um empate de 1 a 1.

Na fase anterior, o Atlético-MG eliminou o Paraná. Em um emocionante primeiro jogo, a equipe do Sul conseguiu uma incrível vitória por 3 a 2 no Couto Pereira. No jogo de volta, porém, o Galo fez valer o seu mando de campo e, com gols de Fred e Otero, venceu por 2 a 0 e confirmou a classificação.

As duas equipes se classificaram automaticamente para as oitavas de final da Copa do Brasil por estarem jogando a Taça Libertadores. Na competição internacional, ambos estão classificados para a fase de mata-mata: o Galo enfrentará o Jorge Wilstemann, da Bolívia, e o Botafogo terá o Nacional, do Uruguai, pela frente.