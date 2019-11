Fluminense goleia o Universidad Católica pela Copa Sul-Americana 2017 (4-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Em grande exibição ofensiva, o Fluminense vence o Universidad Católica, do Equador, por 4 a 0 e abre grande vantagem para avançar de fase na Copa Sul-Americana.

48 min: Fim de jogo!

46 min: UUUUH! Cifuentes recebe ótimo passe de Defederico, e sozinho na área bate para fora

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

44 min: Facundo Martínez acerta Wellington Silva e recebe cartão amarelo

39 min: UUUUUH! Luquinhas passa e cruza na medida, Pedro tenta a bicicleta mas erra, no rebote Wellington Silva chuta e a bola passa muito próxima do gol de Mosquera

34 min: Universidad mexe pela última vez, entra Preciado para saída de Patta

33 min: No Fluminense sai Léo para entrada de Wellington Silva

32 min: UUUUH! Scarpa cobra escanteio e Henrique cabeceia para fora

31 min: Pedro chuta mas a bola desvia e sai

29 min: Fluminense também mexe, entra Luquinhas na vaga de Wendel

27 min: Universidad muda, sai Jordy Caicedo para entrada de Facundo Martínez

25 min: Cartão amarelo para Léo

17 min: Cifuentes recebe na entrada da área e bate com perigo

13 min: López cobra falta muito longe do gol de Júlio César

9 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Wendel solta a pancada do meio da rua direto no ângulo sem chances para Mosquera.

6 min: No Fluminense sai Henrique Dourado sentindo a virilha para entrada de Pedro

2 min: UUUUH! Scarpa deixa Dourado na cara do gol que bate para ótima defesa de Mosquera

0 min: No Universidad sai o goleiro Galíndez para entrada de Mosquera

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

47 min: UUUUH! Léo cruza e Richarlison cabeceia por cima do gol

46 min: Carabalí toma caneta de Dourado e comete falta dura que resulta em cartão amarelo

44 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DE HENRIQUE DOURADO! Ele não perdoe, bate com tranquilidade e marca o seu segundo na partida.

43 min: PÊNALTI! Calazans bate e Godoy bota a mão na bola

41 min: Gil Romero acerta Orejuela e recebe cartão amarelo

39 min: Calazans cruza na área, Reginaldo escora e Léo isola a bola

31 min: Defederico serve Cifuentes que limpa e bate para fora

28 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Henrique Dourado recebe na esquerda e cruza, o goleiro Galíndez solta a bola e Richarlison sozinho só empurra para o fundo das redes.

26 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Léo cruza na área, depois de bate-rebate a bola sobra para Henrique Dourado que domina e bate para abrir o placar.

22 min: UUUUH! Calazans deixa com Wendel que serve Scarpa na entrada da área que bate assustando o goleiro Galíndez

15 min: Fluminense pressiona em busca do primeiro gol

9 min: Cifuentes recebe e bate rasteiro para boa defesa de Júlio César

8 min: UUUUH! Léo manda lateral pra área, Reginaldo desvia e Henrique Dourado bate cruzado mas a bola cruza a área e ninguém completa

0 min: Começa o jogo!

Já o Universidad está escalado com: Galíndez; López, Carabalí, Obando, Cortéz; Godoy, Gil, Caicedo, Defederico, Patta; Cifuente.

Fluminense vem a campo com: Júlio César; Lucas; Henrique; Reginaldo; Léo; Orejuela; Wendel; Scarpa; Richarlison; Calazans; Ceifador.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje às 21h45 teremos o grande jogo entre Fluminense x Universidad Católica ao vivo pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Para o jogo contra o Fluminense, a Universidad Católica, do Equador, tem alguns desfalques por lesões. Não bastasse a venda de Robert Arboleda para o São Paulo, outros dois jogadores importantes são dúvidas: Facundo Martínez e Romário Ibarra.

Embora esteja em má fase no Campeonato Equatoriano, a Universidad Católica é conhecida por sua ofensividade e por dar trabalho como visitante - prova disso foi na primeira fase da Copa Sul-Americana. Além disso, possuem bons jogadores como Cifuente, Martínez e Defederico, ex-Corinthians.

"Somos um time humilde, que viemos enfrentar um grande do Brasil. Mas temos confiança de que podemos fazer um grande jogo. Temos um técnico um pouco louco, que gosta de jogar de igual para igual, mesmo que seja contra o Barcelona", disse.

Já Defederico, principal nome da equipe e também ex-jogador do Corinthians, manteve os pés no chão e lembrou que a Católica tem um time humilde, mas afirmou que tem um técnico 'louco' e que tentará jogar de igual contra o Fluminense.

"Vamos tentar ganhar a partida. Se não for assim, dar tudo para tentar fazê-lo. Eu julgo mais a intenção do que o resultado final", afirmou.

Mesmo em má fase e com desfalques, se depender do técnico Jorge Célico a Universidad Católica vai buscar a vitória no Maracanã. O treinador elogiou a juventude e os talentos do Fluminense, mas garantiu que sua equipe vai tentar jogar igual.

Na história, o Fluminense tem bom aproveitamento contra times equatorianos. Foram apenas 16 jogos, mas com 11 vitórias, dois empates e três derrotas. No que depender do aproveitamento, o Tricolor tem tudo para avançar de fase.

As únicas mudanças no Fluminense deve ser no banco de reservas, já que a lista de inscritos teve alterações. Foram excluídos Luiz Fernando (por lesão), Daniel (por opção técnica), Osvaldo e Maranhão (ambos por transferência). Por outro lado, entraram Matheus Mascarenhas, Marlon Freitas, Luquinhas e Matheus Alessandro.

"Conversei com o Wellington. Me precipitei em colocar ele naquele momento. Tinha que ser naquele momento como o Scarpa, só 15 minutos. Ele jogou um jogo-treino, teve mais chances de treinar, então estou levando ele para o jogo. A gente não pode ficar mudando muito a equipe porque são jogos eliminatórios", disse.

O Fluminense não deve ter mudanças se depender do técnico Abel Braga. Apesar do treino fechado para a imprensa nesta quarta-feira (28), o treinador indicou na coletiva que vai repetir a mesma escalação utilizada contra o São Paulo, no último domingo, pelo Brasileirão, e admitiu que errou ao escalar Wellington, recém recuperado de lesão.

Na primeira fase da Sul-Americana, o Fluminense eliminou o Liverpool, do Uruguai. No primeiro jogo, realizado também no Maracanã, venceu por 2 a 0. Na volta, perdeu por 1 a 0 e esteve perto de perder a boa vantagem feita no Rio de Janeiro. Já a Universidad Católica, de Quito, eliminou o Club Petrolero após vencer os dois jogos. No primeiro, fora de casa, fez 3 a 1. Na segunda partida, vitória por 3 a 0.

Outra vez o Tricolor tem pela frente um adversário de pouca expressão e que vive má fase no campeonato nacional, mas assim como na primeira fase quer fazer o dever de casa e evitar 'zebra'.

O Fluminense entra em campo na noite desta quinta-feira (29) pela segunda fase da Copa Sul-Americana, contra a Universidad Católica, do Equador, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.