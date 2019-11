Resultado Palmeiras x Grêmio no Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Obrigado a você que acompanhou Grêmio x Palmeiras pela VAVEL Brasil! Até a próxima com mais futebol do Campeonato Brasileiro, por outras competições e outras modalidades. Ótima noite a todos e até a próxima.

No meio de semana, Palmeiras e Grêmio jogam pela Libertadores da América. O Verdão contra o Barcelona no Equador e o Tricolor contra o Godoy Cruz da Argentina.

Gol da vitória foi anotado por Machado, desviando contra a própria meta. O Palmeiras vence um compromisso importante pelo Brasileiro e se mantém nas chances de título. São 19 pontos na terceira posição, o Grêmio é segundo com 22 e o Corinthians lidera com 26.

VITÓRIA DO PALMEIRAS! PLACAR FINALIZADO NO 1 A 0!

45' + 3 minutos

44' Róger Guedes sofre falta de Marcelo Oliveira.

42' CARTÃO AMARELO! Raphael Veiga por falta cometida.

40' CARTÃO AMARELO! Borja por chutar a bola para o gol após o apito do árbitro.

39' IMPEDIMENTO! Léo defende uma, mas Borja chuta depois do apito para completar a jogada de ataque palmeirense. Bola ao Grêmio.

36' Torcida canta alto em São Paulo e Palmeiras é o terceiro colocado, se mantendo vivo por luta por título.

TROCA NO PALMEIRAS: Keno sai e entra Róger Guedes.

TROCA NO GRÊMIO: sai Jailson e entra Lima.

Incrível o erro defensivo gremista que permite a abertura de placar dos alviverdes. Grêmio ainda é o vice-líder, mas o Palmeiras encosta com 19 pontos.

Bate-rebate na área e Machado anota contra. Léo não consegue a defesa. 1 a 0 para o Verdão em um jogo dificílimo.

33' GOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! ABRE O PLACAR!

30' Grêmio busca colocar mais a bola no chão e jogar. Tenta aliviar a pressão adversária.

28' TROCA NO GRÊMIO: sai Lincoln e entra Machado.

27' Falta de Borja sobre Rafael Thyere.

26' TROCA NO PALMEIRAS: sai Michel Bastos e entra Raphael Veiga.

24' NADA! Willian tenta jogada, vê que não vai ganhar o lance, cai e a torcida pede pênalti, mas nada marcado. Jogador procurava a simulação.

24' IMPEDIMENTO! Everton é válvula de escape, bola lançada para Nikolas Careca, mas o jogo está irregular. Bola ao Palmeiras.

22' CHUTE FEIO! Borja recebe na esquerda, inverte a jogada com categoria, mas Michel Bastos chega batendo de forma medonha, na linha de fundo e sem problemas ao Grêmio.

21' PRA FORAAAAA! Michel Bastos bate direto, tenta surpreender, a bola vai muito próxima da meta e sai na rede pelo lado de fora.

20' Nikolas Careca comete falta em Mayke. Palmeiras no ataque.

19' Pressão do Palmeiras mais uma vez. Defesa gremista segura-se.

18' Jailson atropela Willian Bigode na primeira participação dele.

17' SANGUE! Na canela de Marcelo Oliveira, que deixa o campo para estancar isso aí. Grêmio com 10 em campo.

17' TROCA NO PALMEIRAS: Willian Bigode no lugar de Erik.

15' TROCA NO GRÊMIO: Nikolas Careca no lugar de Miller Bolaños.

14' Falta cobrada da esquerda de ataque e o goleiro Léo agarra firme o cruzamento.

13' PRA FORA! Saída de bola errada gremista, Zé toca para Erik que chuta forte demais e a bola sobe para sair na linha de fundo.

12' CARTÃO AMARELO! Juninho chuta Kaio no círculo central do gramado e está na caderneta de arbitragem. Um cartão amarelo para cada lado.

11' PRESSÃO PALMEIRENSE! Marcelo Oliveira afasta, a bola volta para Zé Roberto, o jogador chuta, a bola pega em Oliveira, Borja divide com Bressan e o árbitro aponta falta para a zaga gremista.

9' ERA O GOL DO GRÊMIO! Everton puxa ataque, toque de bola na área, Fernandinho chuta, mas o lateral palmeirense Egídio tira a bola quase que debaixo do travessão.

8' TIRA LEONARDO! Que chance nos pés de Borja na área, mas o lateral gremista afastou no momento certo.

7' Grêmio e Palmeiras alternam momentos na volta do intervalo. Jogo segue no empate no Pacaembu.

5' PERDEU BORJA! Falta cobrada na área, o colombiano cabeceia para cima, a bola volta para ele tentar uma nova chance e cabeceia por cima da meta. Tiro de meta.

4' CARTÃO AMARELO! Bressan por carrinho e tocar a mão na bola. Tudo no mesmo lance e cartão bem aplicado. É o primeiro do jogo.

2' Grêmio responde, sai de trás, Everton tenta jogada, a zaga desvia a bola e manda pela linha lateral com Tricolor no ataque.

1' QUE PERIGO! Bressan recua mal e o goleiro Léo abandona a meta para chutar a bola para longe!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Palmeiras com a bola!

Equipes voltando para o segundo tempo. Palmeiras e Grêmio em busca da vitória na etapa final.

Palmeiras exerce pressão sobre o Grêmio, tem o controle da posse, aparece bem com os homens de frente, mas com dificuldade de arrumar finalizações boas, tanto por posição em campo quanto por categoria para definir. Goleiro Léo fez poucas defesas e a bola passou pela linha de fundo diversas vezes. É a etapa inicial de domínio palmeirense, mas o placar fechado no estádio do Pacaembu.

46' FINAL DA ETAPA INICIAL! 0 A 0 NO PACAEMBU!

45' +1 minuto ao fim do primeiro tempo.

43' Michel Bastos cobra escanteio da esquerda e a bola passa para ficar na posse do Grêmio.

41' Outra jogada que passa pelo Zé, ele toca para o meio, a bola chega a Keno, que finta o marcador, chuta colocado com força e manda acima da meta.

40' QUASE, QUASE O GOL DO PALMEIRAS! Zé Roberto toca de calcanhar, Palmeiras ajeita a jogada na área e o chute rasteiro vai aos braços do goleiro Léo.

39' PRA FORA! Arrisca a gol Fernandinho, mas manda à direita da meta e Fernando Prass tem tiro de meta a chutar.

37' Keno consegue roubar a bola, avança pela esquerda, cruza fechado e a bola corre pela pequena área até a outra extremidade do campo.

36' Palmeiras roda e roda a bola, Michel Bastos coloca na área, mas ela passa por todo mundo.

34' Arbitragem marca escanteio para o Palmeiras após apontar tiro de meta, gremistas reclamam, cobrança é feita e a zaga rebate para afastar o perigo. 0 a 0.

31' PRA FORA! Keno joga por dentro da defesa, escapa da roubada de bola, finaliza cruzado e manda rasteiro pela linha de fundo.

30' Lançamento longo procurando Erik pela direita de ataque, mas o atacante não alcança e a bola sai na linha de fundo.

28' PRA FORAAA! Mais uma jogada palmeirense na área gremista e o artilheiro Borja chuta na rede pelo lado de fora.

7 faltas cometidas pelo Palmeiras e 3 faltas cometidas pelo Grêmio.

26' Bressan mata contra-ataque e comete a falta sobre Miguel Borja para o Palmeiras cobrar.

25' Kaio é derrubado por Zé Roberto no meio de campo. Falta para o Grêmio.

23' JOGADA DO KENO! Atacante faz fintas, levanta a torcida e manda na área para Borja finalizar para fora, mas com desvio e é escanteio!

18' PASSA NA FRENTE DO GOL! Borja chuta cruzado e Erik não alcança para completar às redes! Grande chance palmeirense no Pacaembu.

17' PRIMEIRO CHUTE! Fernandinho arrisca pelo Grêmio, há o desvio e Fernando Prass busca no cantinho para evitar escanteio. 0 a 0.

16' Bressan chuta contra o adversário e ganha tiro de meta. Mais uma vez força o jogo o Palmeiras no fundo de campo.

15' Atendimento médico ao zagueiro gremista Bressan.

13' Léo defende no centro da meta quando o escanteio é cobrado da direita.

13' Egídio divide jogada com Leonardo, cai na área, pede pênalti e árbitro marca a falta no começo do lance, fora da zona de penalidade máxima. Palmeiras tem a seu favor a chance.

11' Bressan e Borja dividem jogada, atacante teria cometido a falta, mas árbitro manda seguir. Partida nervosa no Pacaembu.

10' TIRO DE META! Bruno Henrique lança para Borja, Thyere corta e a bola sai pela linha de fundo. Arbitragem contraria a torcida e marca o tiro de meta ao Grêmio.

8' CHEGADA DO PALMEIRAS! Cruzamento da esquerda, Michel Bastos queria chegar chutando, mas Erik se meteu na jogada e tirou a chance de finalizar. Na sequência, falta cometida por Michel Bastos.

7' Grêmio espera mais o Palmeiras e não tem a posse. Vai tentar sair em velocidade.

6' Palmeiras domina o jogo, tem a posse e tenta criar as primeiras oportunidades.

4' Cruzamento feito por Michel Bastos e Marcelo Oliveira corta para ceder a lateral ao Palmeiras.

3' PRESSÃO DO PALMEIRAS! Cruzamento na área mais uma vez e Thyere afasta o perigo pelo Grêmio.

2' PERIGO! Erik manda na área e ela passa por todo mundo. Keno queria o passe mais atrás.

1' PRA LONGE! Michel Bastos chuta de canhota na primeira tentativa e manda na linha de fundo.

0' COMEÇA O JOGO! Mexe na bola o Grêmio!

Bola vai rolar. Saída do Grêmio Porto Alegrense.

Cuca elogia e fala da estreia do volante Bruno Henrique.

Hino nacional brasileiro no estádio paulista.

Palmeiras e Grêmio em campo no Pacaembu. Gramado em ótimas condições para a prática nesta tarde.

Grêmio de uniformes tricolores e calções pretos e o Palmeiras de camisas verdes e calções brancos.

Palmeiras em 2017 com 21 vitórias, seis empates e 10 derrotas.

Nessa casa alternativa, destaque para o bom público que chega ao estádio do Pacaembu até o momento. Bateu a saudade no torcedor palmeirense.

Além de Palmeiras e Grêmio, Atlético Goianiense e Santos se enfrentam neste sábado, mas mais tarde, às 19 horas. Abertura da 11ª rodada do Brasileirão 2017.

No Grêmio, destaque pelas voltas de Marcelo Oliveira e Miller Bolaños, antes considerados titulares e que retornam de lesão. Vamos ver como voltam a atuar com o time tricolor tão mesclado pelo técnico Renato.

Como previsto pelos últimos treinos e pelo desgaste do calendário preenchido dos clubes na temporada, predomínio de suplentes nas escalações de Palmeiras e Grêmio. Se engana quem imagina que o jogo será ruim por essas escolhas. Duas equipes competitivas para buscar os três pontos neste sábado em São Paulo.

Palmeiras escalado: Fernando Prass; Mayke, Luan, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Zé Roberto e Michel Bastos; Erik, Borja e Keno.

Grêmio escalado: Léo; Leonardo, Thyere, Bressan, Marcelo Oliveira, Jaílson, Kaio, Fernandinho, Miller Bolaños, Lincoln e Everton.

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre o jogo Palmeiras x Grêmio ao vivo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O jogo começa às 16h00 no estádio do Pacaembu em São Paulo. Siga lance a lance em tempo real com a VAVEL, em mais uma cobertura completa.

No Campeonato Brasileiro 2016, vitória do Palmeiras por 4 a 3 em jogo emocionante no próprio estádio do Pacaembu. O resultado foi importante para constituir a campanha campeã do Verdão, que tinha o próprio Grêmio como sombra na luta pela liderança do primeiro turno. Confira os gols.

Na tabela, o Grêmio é vice-líder com 22 pontos. O Palmeiras é o quarto colocado com 16 pontos.

O retrospecto é favorável ao Palmeiras com considerável vantagem. Veja nos números.

89 jogos

19 vitórias do Grêmio (96 gols)

36 vitórias do Palmeiras (127 gols)

34 empates

Arbitragem desta partida entre Palmeiras e Grêmio: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa), com Rodrigo Henrique Corrêa (Fifa) e Thiago Henrique Farinha. O trio de arbitragem é do Rio de Janeiro.

Voltando de lesão, os laterais Léo Moura e Marcelo Oliveira, além do meia-atacante Miller Bolaños viram opções para o Grêmio ser escalado neste sábado.

O provável Grêmio do técnico Renato Portaluppi: Bruno Grassi; Leonardo, Thyere, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Machado (Kaio), Fernandinho, Bolaños e Lincoln; Everton.

Lembrando que o Verdão segue sem o volante Felipe Melo, lesionado para atuar no Campeonato Brasileiro e suspenso pela Conmebol na Copa Libertadores da América.

O provável Palmeiras do técnico Cuca: Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos, Luan e Juninho; Bruno Henrique, Michel Bastos, Raphael Veiga (Hyoran); Keno, Erik e Miguel Borja.

Jogo dos mistos? Palmeiras e Grêmio possuem compromisso no meio de semana pela Copa Libertadores da América. Dessa maneira, antes das longas viagens pela frente, hora de poupar titulares. Os técnicos Cuca e Renato Portaluppi pensaram dessa maneira. Vamos ter um jogo com times bastantes alternativos no estádio do Pacaembu, inclusive cenário alternativo para a disputa. A Arena do Palmeiras recebe show musical da cantora Ariana Grande e também é desfalque no confronto.