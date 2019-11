Avaí e Ponte Preta empatam pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Avaí e Ponte Preta empatam em 0 a 0 pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

48 min: Fim de jogo!

47 min: Cartão amarelo para Luan

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

44 min: Na Ponte sai Claudinho para entrada de Felipe Saraiva

41 min: Fernandinho cruza mas a defesa do Avaí afasta o perigo

35 min: Claudinho comete falta e também recebe cartão amarelo

34 min: Naldo recebe cartão amarelo

33 min: Na Ponte sai Jadson para entrada de Léo Artur

27 min: Juan cruza, a bola desvia e Júnior Dutra pega de primeira direto para fora

24 min: Na Ponte sai Lins para entrada de Negueba

18 min: No Avaí sai Romulo e entra Júnior Dutra

15 min: Pedro Castro arrisca e manda para fora

11 min: Jogo é truncado nesse segundo tempo

5 min: UUHHHH! Pedro Castro bate falta a bola desvia e Aranha salva a Ponte

0 min: Avaí muda duas vezes, saem Judson e Leandro Silva para entradas de Wellington Simião e Diego Tavares

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: UUUUH! Rômulo gira e bate para ótima defesa de Aranha

36 min: UUUH! Claudinho pega sobra na boca da área e chuta com perigo

30 min: Rômulo acerta Marllon e recebe cartão amarelo

23 min: UUUUUUH! Lucca cobra falta com perigo, a bola quica e Douglas coloca para escanteio

17 min: UUUUH! Bola na área do Avaí e Naldo sobe para cabecear e obrigar Douglas a fazer boa defesa

11 min: Juan cobra falta na área e Joel cabeceia para fora

9 min: Lins tenta avançar mas a zaga do Avaí afasta

0 min: Começa o jogo!

Já o Avaí está escalado com: Douglas; L Silva, Betão, Alemão, Capa; Luan, Judson, Pedro, Juan; Rômulo e Joel.

A Ponte Preta vem a campo com: Aranha, Jeferson, Marllon, Kadu, Fernandinho; Naldo, Bob, Léo Arthur; Lins, Claudinho e Lucca.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos Avaí e Ponte Preta válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida aqui!

Suspensos, o zagueiro Rodrigo e o meia Renato Cajá, expulsos contra o Palmeiras, além do atacante Emerson Sheik, que tomou o terceiro amarelo, são desfalques. Kadu ocupa a vaga na defesa e Claudinho no ataque, enquanto há dúvida no meio campo entre Léo Artur e Jadson. O zagueiro Yago, o volante João Vitor e o meia Xuxa se recuperam de lesão.

"Jogar com o Avaí lá sempre é difícil, em qualquer momento. Eles estão empolgados com a vitória sobre o Botafogo e isso aumenta a confiança deles. Já nós estamos vindo de um revés no Brasileiro, contra o Palmeiras, e reagimos na sequência pela Sul-Americana. Temos que fazer no mínimo um jogo de igual para igual, entrar para competir e buscar a vitória.Acima de tudo cobramos que haja muito brio, pois às vezes não é possível manter a mesma intensidade que queremos e é preciso entender que são seres humanos, fazem seu melhor, mas há momentos de oscilação, nos quais cai o rendimento", disse o treinador.

O técnico Gilson Kleina, ex-treinador do Avaí, destacou a empolgação e a força do time catarinense. Pelo desgaste da sequência de jogos, o treinador pediu que o time entre para competir e se supere para buscar a primeira vitória do time fora de casa na Série A.

Com mais uma maratona de jogos no mês de julho, a Ponte Preta busca sua primeira vitória fora de casa no Brasileiro. Na última rodada, a Macaca perdeu em casa para o Palmeiras por 2 a 1, enquanto na última quinta-feira (29), bateu o Sol de América por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana.

Em relação ao jogo anterior, o Avaí terá apenas uma mudança. Na zaga, Alemão se recuperou de lesão e deve entrar na vaga de Airton. O meia Marquinhos está suspenso por quatro jogos e o clube preferiu não entrar com efeito suspensivo por conta de um problema muscular do jogador. O goleiro reserva Kozlinski foi liberado para resolver problemas particulares.

"Acho que todos os clubes do Campeonato Brasileiro, pelo menos nos que eu passei, têm como meta dentro de casa fazer os três pontos. Em casa teremos de ser mais agressivos para mostrar nossa força. Se for com a ajuda da torcida, melhor ainda. Espero que eles compareçam para nos ajudar", disse o camaronês.

Para continuar sua recuperação, o Avaí trata como essencial a vitória diante de seu torcedor. O atacante Joel, que marcou os dois na vitória contra o Botafogo, espera a presença da torcida para buscar o resultado contra a Ponte.

Depois de cair para a lanterna do Brasileiro, o Avaí conseguiu uma vitória surpreendente para amenizar a pressão na Ressacada. Na última segunda-feira (26), o Leão bateu o Botafogo por 2 a 0, no Rio de Janeiro, e voltou a vencer após cinco rodadas. Com oito pontos, o time catarinense é o 19º colocado, três pontos atrás da saída da zona de rebaixamento.

O último confronto entre as equipes foi na penúltima rodada do Brasileiro 2015, quando o Avaí venceu na Ressacada por 1 a 0. Na história, a vantagem é da Ponte. Em oito jogos, foram quatro vitórias do time campineiro, contra três do Leão e um empate.

Empolgado por sua primeira vitória como visitante, o Avaí quer aproveitar o bom ambiente para embalar no Campeonato Brasileiro. O adversário deste domingo (2), às 19h, é a Ponte Preta, que perdeu seu último jogo na Série A, mas vem de resultado positivo na Copa Sul-Americana.