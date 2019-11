Resultado Vitória 0x0 Bahia  Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

Vitória continua na zona de rebaixamento, clube soma 11 pontos e fica na 18º colocação do campeonato.

O empate foi melhor para o Bahia que conseguiu sair da zona de rebaixamento. Equipe soma 11 pontos e sobe para 16º colocação do campeonato Brasileiro.

Bahia e vitória fizeram um jogo bastante disputado em Salvador.

Vitória foi melhor no jogo e merecia um resultado melhor, equipe do técnico Galo perde muitos gols principalmente na segunda etapa.

Destaque para atuação do goleiro Jean do Bahia, com 5 defesas difícil.

49' Acaba o clássico em Salvador, Vitória 0x0 Bahia.

48' Vicinius faz falta em Yago no meio de campo.

Patric vai lançar a bola dentro da área na última chance do jogo

47' AFASTA EDER !!

David cruza na área, André Lima sobe de cabeça. A bola fica sobrando para alguém chutar, mas Eder chega e afasta o perigo!

46' Armero tenta o cruzamento, mas Ramon afasta o perigo

45' 4 minutos de acréscimo

44' Juninho tenta lançamento para Mendoza, mas Kadu faz o desarme e recua a bola para o goleiro Fernando Miguel que afasta o perigo

42' Só tiro de meta

David tenta a jogada pela direita, entra na área mas cai. Jogador reclama de pênalti mas é nítido que jogador tenta cavar a penalidade

41' Substituição no Bahia

Sai: Zé Rafael

Entra: Juninho

40' Zé Rafael sofre falta de Patric. Jogadores do Bahia pedem cartão amarelo para o jogador que seria o vermelho

38' PERDEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Jean sai jogando errado, Yago toca para André Lima. Atacante do vitória finaliza em cima do zagueiro Tiago. Que chance perde o Vitória !

36' Neiton tenta a jogada pela direita, mas Eduardo antecipa a jogada e fica com a bola

35' Fernando Miguel !

Armero lança Mendoza no contra ataque, mas goleiro Fernando Miguel sai na dividida e fica com a bola

34' Vitória inteiro no campo de atacante, Bahia tenta os contra ataques mas não esta tento exito

32' Cartão amarelo para Patric

Jogador faz falta dura em Renê Junior

30' PERDEUUUUU

Patric cruza na área, Tiago afasta mal e bola sobra para Andre Lima.

Atacante do vitória finaliza mas bola desvia em Matheus Savio e sai para escanteio. Que chance teve o vitória

28' Matheus Sales recebe ótimo passe de Zé Rafael mas finaliza para fora

26' Substituição no Bahia

Sai: Allione

Entra: Douglas

23' Bate rebate na área do Bahia

Gabriel Xavier cobra falta, Kadu sobe de cabeça e a bola sobra para David que finaliza prensando e bola sai para a linha de fundo

22' Zé Rafael tenta passe em profundidade para Allione, mas Kadu inteligente antecipa a jogada

19' Jean de novo!

David recebe ótimo passe de Gabriel Xavier e finaliza para ótima defesa do goleiro do Bahia.

Por enquanto o nome do jogo

18' Mendoza recebe passe de Zé Rafael, dribla Kadu mas finaliza para Fora

17' Substituição no Vitória

Sai: Cleiton Xavier

Entra: Neiton

16' Substituição no Bahia

Sai: Régis

Entra: Vinicius

13' Patric tenta jogada pela direita mas é desarmado por Regis.

Vitória voltou melhor na partida

12' Substituição no Vitória

Sai: Carlos Eduardo

Entra: Gabriel Xavier

11' Yago recebe ótimo passe na entrada da área, mas finaliza para fora

10' Na cobrança de escanteio, zagueiro Tiago sobe de cabeça e afasta o perigo

09' Afasta Tiago

David faz grande jogada pela esquerda e cruza na área, zagueiro Tiago antecipa André lima e sede escanteio para o Vitória

08' Patric recebe lançamento de Willian Farias, mas erra o domínio e bola sai para a linha de fundo

06' Pra fora!

David recebe na esquerda trás para entrada da área e finaliza por cima do gol

05' Impedido

Mendoza faz tabela com Zé Rafael e toca para o Armero, mas colombiano estava impedido

04' Carlos Eduardo tenta a jogada pela direita mas é desarmado por Thiago

02' Cartão Amarelo para Allione

Jogador faz falta dura em Carlos Eduardo

01' Willian Farias recebe na entrada da área e finaliza para fora

Começa o segundo tempo, Vitória 0x0 Bahia

As duas equipes sem substituição para a segunda etapa

Bahia entra dificuldades, time sentiu falta de um centroavante

Vitória foi melhor no primeiro tempo, teve 3 chances claras de gols. Goleiro Jean foi o grande destaque com duas grandes defesas.

48' Acaba o primeiro tempo do clássico, Vitória 0x0 Bahia

46' Cleiton Xavier recebe na esquerda e cruza na área nas mão do goleiro Jean

44' Três minutos de acréscimo

43' Allione tenta jogada de linha de fundo, mas Ramon antecipa a jogada e faz o corte

41' PERDEU !

Em ótimo contra ataque, Matheus Sales toca para Regis. Jogador domina e finaliza em cima de Kadu.

39' Na cobrança de escanteio, Eder sobe sozinho e cabeceia para fora!

38' Matheus Savio recebe na entrada da área e finaliza. Bola desvia e sai para escanteio

37' Regis recebe lançamento de Armero, tenta a jogada mas é desarmado por Kadu

36'Cartão amarelo para Zé Rafael

Meia campista faz falta dura no lateral Geferson

35' Cartão amarelo para Tiago

Jogador recebe cartão por reclamação

34' Eduardo recebe na esquerda e cruza na área. A bola fica sem problemas nas mão do goleiro Fernando Miguel

32' Na cobrança Carlos Eduardo finaliza para fora

31' Vitória na Pressão!

Carlos Eduardo tenta a jogada mas sobre falta de Armero. Falta muito perigosa para o Vitória

30' Jean de novo!

Na cobrança de escanteio, Kadu sobe e cabeceia para outra defesa do goleiro Jean

29' Jean Espetacular.

Vitória toca a bola na entrada da área até achar o David, jogador cruza bola na área e Andre Lima cabeceia no canto para uma defesa espetacular do Jean

28' Zé Rafael avança, tenta a jogada mas é desarmado pelo volante Ramon

27' Depois de um começo equilibrado, Vitória começa a ficar mais com a bola e tentar as jogadas

25' Goleiro Jean está caído no gramado sentindo dor no braço

24' David tenta a jogada pela direita, mas é desarmado por Eduardo

23' Substituição no Vitória

Saiu: Kieza (Machucado)

Entra: David

22' Carlos Eduardo tenta a jogada, mas erra no cruzamento

20' Não vai dar !

Kieza esta sentindo muita dor no ombro, jogador vai ser substituído

18' Cartão Amarelo para Kadu

Jogador é punido por entrada em Régis

17' Keiza fica caído no gramado depois de uma dividia com Matheus Sales

16' Pênalti ?

Mendoza é lançado na área, colombiano domina mas é derrubado por Kadu. Jogadores do Bahia reclama de Pênalti, mas arbitro manda seguir

15' Bahia controla o jogo nesse momento, tricolor Baiano mantém a posse de bola

13' PRA FORA !

Kieza é lançado pelo Patric, atacante do vitória domina e cruza na área. Kadu chega com perigo e cabeceia para fora

11' Cleiton Xavier cobra a falta na barreia e bola sai para escanteio.

Na cobrança Jean afasta o perigo de soco

10' Kieza rouba bola no meio campo, avança e sobre falta de Zé Rafael.

Vem bola na área do Bahia

09' Yago avança pela centro e finaliza, Jean bem colocado defende sem problemas

08' Kieza recebe e tenta o passe para o Yago, mas goleiro Jean sai e fica com a bola

07' Clássico começa movimentando em Salvador, as duas equipes já tiveram uma chance cada

06' RESPONDE O Vitória

Kieza recebe na área, atacante do vitória domina e finaliza para excelente defesa do goleiro Jean

04' FERNANDO MIGUEL !!

Regis cobra escanteio e Eder sobe de cabeça para otima defesa do goleiro do Vitória

04' Mendoza é lançando, recebe e finaliza. Ótima defesa do goleiro Fernando Miguel

03' Vitória pressiona a saída de bola do Bahia

02' Mendoza é lançado, mas é desarmado por Kadu. Escanteio para o Bahia.

Na cobrança Regis cobra nas mão do goleiro Fernando miguel

01' Zé Rafael tenta a jogada é desarmado por Carlos Eduardo, jogador do vitória busca arma o contra ataque mas sofre falta

Começa o clássico, Vitória 0x0 Bahia

Jorginho está nas tribunas e não vai estar na área técnica no time do Bahia, técnico foi expulso contra o Flamengo. Luizinho será o técnico do Bahia nesta partida

Hino Nacional Brasileiro neste momento

Time entrando no gramada, daqui a pouco a bola vai rolar.

Jogadores das duas equipes estão no gramado do Barradão para o trabalho de aquecimento. Gramado está molhado pois choveu forte na capital baiana duas horas antes .

Edigar Junior titular absoluto foi vetado pelo departamento médico do Bahia, jogador sentiu dores nas pernas.

Bahia vem com Mendoza de titular, jogador entrou muito bem contra o Flamengo e ganhou a concorrência com Gustavo; Edigar Junior foi vetado

Técnico Alexandre Galo surpreende na escalação e coloca Cleiton Xavier e Andre Lima de titular. Será a estreia de Carlos Eduardo no Vitória

Banco do Bahia: Anderson. Régis Souza, Rodrigo Becão, Everson, Matheus Reis, Feijão, Juninho, Vinicius, Ferrareis, Douglas, João Paulo e Gustavo

Bahia confirmado: Jean; Eduardo, Thiago, Eder e Armero; Matheus Sales, Rêne Junior, Régis, Alione e Zé Rafael; Mendoza e Jorginho

Banco do Vitória: Wallace, Caíque Sá , Leandro, Thallyson, Alan Costa , Renê Santos, Willian Correia, Gabriel Xavier, David, Neiton, Paulinho e Júnior

Vitória confirmado para o clássico: Fernando Miguel; Geferson, Ramon, Kadu e Patric; Willian Farias, Claiton Xavier, Carlos Eduardo e Yago; Kieza e Andre Lima

A transmissão do clássico Vitória x Bahia ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No campeonato brasileiro da série A, o último confronto entre as duas equipes foi em 21 de setembro de 2014. O jogo aconteceu na Fonte Nova e o Bahia perde o clássico por 2 a 1.

Em 2017 as duas equipes já se enfrentaram 5 vezes, com dois empates; uma vitória do Bahia e duas vitórias do vitória.

Os dois empates, deu o titulo do campeonato Baiano ao Vitória.

Desfalque Bahia: Lucas e Edson (Suspenso); Hernane Jackson e Wellington Silva (Machucados)

Desfalque Vitória: Fred, José Welison e Bruno Ramires (Machucados)

Provável Bahia: Jean; Eduardo, Tiago, Rodrigo Becão e Matheus Reis; Renê Junior, Matheus Sales e Régis ; Allione, Zé Rafael e Edigar Junio.

Provável Vitória: : Fernando Miguel; Patric , Kanu, Ramon e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Gabriel Xavier e Carlos Eduardo; Neilton e Kieza.

Já o Bahia vem de um resultado ruim, jogando em casa tricolor perdeu de 1 a 0 para o Flamengo.

Na última rodada, vitória perde de 4 a 1 para o Atlético-PR jogando fora de casa.

Bahia jogando fora de casa ainda não ganhou no campeonato, foram cinco jogos, com quatro derrotas e um empate.

Vitória tem o pior desemprenho jogando em casa no campeonato, foram 5 jogos, com uma vitória, um empate e três derrotas.

As duas equipes estão na zona de rebaixamento, uma vitória para ambas será fundamental vai deixar o Z4

O clássico Vitória x Bahia é uma partida válida pela 11º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo às 16h00 no estádio do Barradão em Salvador