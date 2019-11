Especial Libertadores-2012: Em jogo marcante, Cássio e Paulinho garantem vaga nas semifinais

No dia 4 de julho de 2012, o Corinthians consagrou-se campeão da Libertadores pela primeira vez, e durante a trajetória do time pela competição houve um confronto de brasileiros. O time paulista enfrentou o Vasco pelas quartas de final num jogo que não faltou emoção, drama e disputa, levando a classificação do Timão.

Os dois times vinham de um empate por 0 a 0 em São Januário, com direito a lance polêmico e gol anulado do Vasco. No entanto, a decisão estava sendo encaminhada ao Pacaembu. E de forma dramática.

Pacaembu lotado. O clima de tensão era alto, já que ali se encontravam campeão e vice do Brasileiro de 2011. Dois times muito fortes, com campanhas sólidas no torneio internacional e fortes taticamente. Além disso, o gol fora de casa poderia decidir o duelo.

O Vasco começou o jogo levando perigo ao gol corinthiano ainda aos 17' do 1º tempo, quando Juninho Pernambucano bateu falta na área e Cássio pegou em dois tempos. O jogo seguia muito truncado, mas o Timão chegou com perigo por duas vezes. Primeiro com Sheik, após bate-rebate na área e chute queimando o poste direito.

Pouco depois, cruzamento de Danilo da esquerda e Paulinho testou firme. Fernando Prass fez ótima defesa, naquele que era um prenúncio do que estava por vir. Era o fim de mais 45 minutos de enorme disputa tática, entrega e chances raras.

Na etapa final, algo aconteceria. Ou alguém sairia classificado ou teríamos penalidades pra saber qual brasileiro avançaria na Libertadores. E o Vasco teve a chance da vaga. A chance de mudar a história. A chance de mudar o mundo do futebol, o mundo do esporte, o mundo de muitas pessoas. A trajetória do futebol moderno.

Isso porque uma falta na lateral-direita do Corinthians, onde Alex mandou na área e Prass afastou, caiu de rebote no pé do capitão Alessandro. Ele, ao tentar novamente mandar na bagunça, chuta em cima de Diego Souza, que resultou no atacante do time carioca partindo sozinho ao ataque, ficando frente a frente com o goleiro Cássio. Ali, oito segundos. Metade de um campo. Todo um drama que nem o melhor dos escritores de cinema poderiam prever. Por alguns instantes, corações pararam de bater, fossem eles alvinegros, tricolores, alviverdes, rubro-negros, colorados.... Uma arrancada, a chance da vaga vascaína no pé de Diego Souza, o craque do time. Contra ele apenas Cássio, um goleiro ainda sob desconfiança. Era primeiro ato de uma noite dramática como uma peça de teatro. E como todo bom drama, um final feliz de um lado e triste do outro.

Entrada da grande área do gol principal do Pacaembu. Era hora da decisão. O que fazer? Cavadinha? Driblar o goleiro gigante? Sentar o pé? Toque forte alto? Rasteiro? Diego Souza optou por um tapa rasteiro no canto esquerdo. Cássio ficou em sua área, não quis o confronto direto. A espera e a rápida decisão culminou naquela que é uma das mais emblemáticas defesas da história do Corinthians. Queda certeira, toque de ponta dos dedos e a bola mansamente saindo à esquerda do gol. Até hoje, ainda há quem ache que a bola vai entrar.

Naquele instante, o Pacaembu explodiu. Era um gol. O primeiro gol daquele duelo travado. O primeiro gol, que na realidade, não foi. E que poderia sair no escanteio seguinte, quando Nilton testou firme e carimbou o travessão. Algo diferente estava no ar. Seria a noite do Corinthians?

Talvez a resposta fosse não, porque o Corinthians também carimbou a trave. Nova confusão na área vascaína e Sheik bateu no cantinho e Prass tocou o suficiente pra desviar na trave direita. Era o indício de penalidades.

Mas a batalha Paulinho x Prass teve um segundo round. Aos 42 minutos do segundo tempo, quando Tite já estava na arquibancada com a Fiel (após ser expulso pela arbitragem), quando muitos já se conformavam e se preparavam para as batidas de pênaltis, um escanteio, um voou, uma testada e um grito de gol. O fim do sofrimento. A explosão, a vaga, a classificação. A vitória. E um abraço.

Ao comemorar nas grades do Pacaembu, Paulinho abraçou um torcedor. Mais do que o gesto único com aquele rapaz, o abraço simbolizou o fim da batalha ganha e a união numa só voz entre time e torcida. O jogo mais dramático e complicado da Libertadores teve um final feliz, como manda um bom roteiro. Melhor para o Timão, que levantaria a taça mais tarde. Pior para o Vasco, que sofre para esquecer os oito segundos da arrancada de Diego Souza e a defesa de Cássio, vilão da noite.